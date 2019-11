Black Friday Amazon 2019: cosa aspettarsi quest'anno

Amazon è costantemente tra i più grandi e migliori rivenditori al mondo. Anche se le grandi offerte di Amazon Prime Day di quest'anno potrebbero essere un lontano ricordo, l’azienda prende le sue offerte per il Black Friday 2019 altrettanto seriamente. Da quello che abbiamo scoperto finora, ci sono tutte le possibilità che questo sarà l'anno migliore per il mega-rivenditore.

Vi informeremo sul Black Friday nel periodo che precede il grande giorno con le offerte di tutti i migliori rivenditori al mondo. I nostri specialisti della caccia agli sconti terranno d'occhio le occasioni su alcuni degli articoli più richiesti e su quelle gemme nascoste che pensiamo apprezzerete anche voi.

L'anno scorso, il Black Friday è stato un evento da record per Amazon: il periodo dal giorno del Ringraziamento al Cyber ​​Monday ha visto aumentare le vendite di "milioni" di unità rispetto all'anno precedente.

In un comunicato stampa, Amazon ha affermato che il Cyber ​​Monday dell'anno scorso è stato il più grande giorno di shopping nella sua storia. Amazon ha dichiarato che tra il Black Friday e il Cyber ​​Monday ha venduto oltre 18 milioni di giocattoli e 13 milioni di articoli di moda. Tuttavia, il prodotto più venduto a livello globale è stato Echo Dot.

È stato un grande giorno anche per altri rivenditori: Adobe Analytics ha riportato un aumento del 23% su base annua per 80 dei 100 migliori siti Web di vendita al dettaglio negli Stati Uniti, secondo Bloomberg. Le vendite hanno raggiunto i 7,1 miliardi di euro nel Cyber ​​Monday, 3,32 miliardi nel Giorno del Ringraziamento e 5,56 miliardi nel Black Friday.

Amazon potrebbe limitare i suoi rapporti a un periodo di quattro giorni, ma di solito prolunga le offerte del Black Friday per due settimane, a novembre, e ci aspettiamo che lo stesso accada quest'anno.

Per quanto riguarda il Prime Day all'inizio di quest'anno, è stato un altro evento da record per Amazon con oltre 175 milioni di articoli venduti in 48 ore. È stato incredibile, la società ha spedito più articoli del precedente Black Friday e Cyber ​​Monday messi insieme.

Amazon se la vedrà con i suoi grandi rivali come Walmart e Best Buy negli Stati Uniti e John Lewis, Currys e Argos nel Regno Unito; in Italia i suoi concorrenti più agguerriti saranno, probabilmente, siti come Unieuro, Euronics, Trovaprezzi, Idealo o Zalando (ma la lista potrebbe allungarsi parecchio). Quindi quali offerte Amazon dovrete aspettarvi per il Black Friday 2019?

Quando cominciano le vendite del Black Friday di Amazon?

Come per ogni altro rivenditore, la data del Black Friday di Amazon è il 29 novembre 2019. Ma Amazon prolunga il periodo di sconti più dei quattro giorni compresi tra Black Friday e Cyber Monday, che è il 2 dicembre; le offerte, quindi, dureranno da metà novembre a inizio dicembre.

Cosa c'è di nuovo su Amazon per il Black Friday?

Alcune delle offerte più in voga del Black Friday riguarderanno prodotti dell’azienda come il nuovissimo Amazon Echo Dot con orologio o Amazon Fire TV stick.

I giocatori non vorranno perdere Nintendo Switch Lite, Nintendo Ring Fit Adventure, il pacchetto Xbox One X di Gears 5 e Death Stranding su PS4 - tutti usciti negli ultimi tre mesi del 2019 - mentre gli appassionati di TV/AV possono guardare le offerte sul nuovo LG B9 TV 2019 OLED, lanciato a giugno.

Le migliori offerte Amazon Black Friday previste per il 2019

Amazon farà di tutto per portare ancora più dispositivi Amazon e Alexa nelle nostre case durante il Black Friday 2019.

Nel 2018 Amazon ridusse il prezzo del pacchetto Fire TV Stick 4K/Echo Dot del 35% e il suo Kindle Paperwhite del 30%.

Ci sono stati enormi risparmi sui dispositivi Echo, l’anno scorso: il prezzo dell’Echo Dot di seconda e terza generazione fu dimezzato; Amazon Echo ed Echo Plus furono offerti col 33% di sconto..

In effetti, stiamo scommettendo molto sul fatto che Amazon Echo Plus sarà uno dei prodotti più scontati quest’anno e Amazon dovrà aggiornare l’inventario (per far posto al modello Studio, poiché il Plus non è mai stato il più popolare tra i prodotti Echo nonostante le sue grandi funzionalità).

Le funzionalità delle smart home offrono ad Amazon l'opportunità di "vendere qualcosa in più". Un Echo Plus con un campanello, per esempio, sarebbe un pacchetto abbastanza interessante ad un prezzo scontato.

Ci aspettiamo grandi sconti sui tablet Kindle Fire e Kindle Fire HD. Nel 2018 Fire HD 8 costava 27€ in meno, Fire HD 10 costava 45€ in meno e l'HD 10 con Show Mode Charging Dock costava 54€ in meno.

Sebbene non siano prodotti Amazon, aspettatevi buoni sconti sui kit per smart home che funzionano con Alexa. L'anno scorso i kit Philips Hue sono stati 1/3 più economici, i kit per fotocamere domestiche sono stati scontati di 105 e la fotocamera Furbo Dog fu scontata del 40%.

I videocitofoni Ring Video Doorbell 2, Ring Video Doorbell Pro subirono una riduzione dei prezzi, settimane prima del Black Friday; vi consigliamo di aspettarlo nel caso in cui Amazon abbassi ulteriormente il prezzo.

Offerte TV Amazon Black Friday 2019

La maggior parte delle TV, in particolare quelle 4K, saranno molto più economiche durante il Black Friday 2019.

L'anno scorso i 55 pollici di fascia alta hanno ottenuto enormi sconti: una TV LG OLED 4K da 55 pollici scese di ben 450 euro.

Abbiamo visto un enorme sconto di 630€ sulla TV 4K da 65 pollici curva di Samsung, e, in uno dei maggiori cali di prezzo, il mostruoso TV UHD 4K da 77 pollici di Sony passò da quasi 16200€ a 7200€.

I set più grandi avevano sconti ancora maggiori. 575€ di sconto su un Sony Bravia da 49 pollici, e una Sony ancora più grande da 55 pollici era scesa di 750€. Abbiamo visto diversi modelli con 235€, 345€ o addirittura 460€ di sconto sul prezzo di listino, rendendo persino i set di fascia alta molto più convenienti.

Se vi state chiedendo se la TV che state cercando sia mai stata venduta al prezzo consigliato, potete usare servizi come CamelCamelCamel.com o Keepa per tenere traccia della cronologia dei prezzi di Amazon.

Offerte sui portatili Amazon Black Friday 2019

Riteniamo probabile una ripetizione degli sconti del 20% del Black Friday 2018 sui notebook come per il Lenovo IdeaPad venduto con 150€ di sconto. Anche i laptop da gioco hanno attirato forti sconti: ad esempio, Predator Helios 300 di Acer fu scontato del 25%.

Amazon Black Friday 2019 offerte sui videogames

Aspettatevi seri sconti su Xbox One S e PlayStation 4 quest'anno, soprattutto in forma di bundle: stiamo arrivando alla fine dell'attuale generazione di console e il taglio di prezzi sarà considerevole.

Si prevedono sconti ragionevoli su accessori come i controller - il Black Friday 2018 ha visto DualShock 4 venduti a 30€ o 200€ di sconto sul volante da corsa Logitech G29, e attenzione per l'adesione a PlayStation Plus: Amazon ama offrire abbonamenti a buon mercato durante il Black Friday.

L'anno scorso ci furono 100€ di sconto su Xbox One X da 1 TB.

Sconti su smartphone e tablet

Ci saranno offerte per i Samsung Galaxy durante il Black Friday? Sì, perché l'anno scorso è stato possibile acquistare il Samsung Galaxy S9 per 490€.

Ci sono stati sconti decenti su Moto X4 e su Huawei Mate SE nonché sull'iPad di Apple, che normalmente non è soggetto a tagli, sebbene si trattasse di soli 50 euro.

Offerte su dispositivi audio

Non comprate le cuffie prima del Black Friday 2019: l'anno scorso Jabra Elites costavano 50€ in meno, Bang e Olufsen Beoplay E8 sono diminuiti di 90€ mentre gli auricolari Bose SoundSport di 25€.

Potreste anche ottenere 40€ di sconto su un set di cuffie Bose QuietComfort 35 con cancellazione del rumore o un enorme 120€ di sconto sulle cuffie JBL.

Offerte sulle fotocamere

Questa potrebbe essere una buona opportunità per aggiornare la fotocamera. L'anno scorso le offerte Amazon del Black Friday includevano 670€ di sconto su una Sony Alpha 7M2 full frame e 360€ per A7R III, mentre la Canon EOS M50, adatta ai blogger, è scesa di 270€.

Il prezzo di Canon EOS 7D Mark II è diminuito di 400€, 360€ per EOS 80D, e in un pacchetto 80D, sconti totali per 675€ con fotocamera, microfono e scheda di memoria.

Anche i GoPro sono diminuiti di 30/80€, a seconda del modello scelto.

Altri affari del Black Friday 2019

Mouse (quasi il 70% di sconto su Logitech M510 e 25€ di sconto sul Razer DeathAdder Elite) e monitor, con un impressionante 135€ di sconto Predatore Acer 1440p.

C'erano buoni affari su SSD, GPU , droni e tastiere , e su Amazon UK c'erano davvero grandi sconti sulla tecnologia indossabile: il Garmin Fenix 5 scese di 150€, mentre Fitbit Versa di 28€.

Come ottenere le migliori offerte da Amazon il Black Friday 2019

Se sai più o meno ciò che desideri e quanto vorresti pagarlo, avrai molte più probabilità di fare un buon affare, piuttosto che buttarsi a caso su tutti i prodotti scontati.

L'eccezione sono le offerte lampo, che sono disponibili solo per un breve periodo specificato. Assicurati di esserti registrato ad Amazon Prime prima di andare a fare shopping, poiché le offerte lampo e alcune delle migliori offerte di Amazon sono solo per abbonati Prime. Esiste una versione di prova gratuita che puoi annullare dopo aver effettuato gli acquisti.

Scoprirai spesso che i prezzi praticati nei giorni precedenti al Black Friday si abbassano ancor più con l’avvicinarsi del Black Friday: Amazon inizia ad attivarsi davvero dalle 8:00 alle 17:00 del giorno del Ringraziamento.

Vale anche la pena ricordare che potresti voler diventare un membro di Amazon Prime prima del Black Friday 2019, se non lo sei già. In questo modo le offerte del Black Friday verranno consegnate più rapidamente del solito e gratuitamente.

Ecco un altro consiglio fondamentale: resta con noi. Ci sono un sacco di esperti amanti della tecnologia qui a TechRadar e trascorreremo l'intero periodo del Black Friday chiuso in una stanza con solo laptop, pizza e bevande energetiche mentre cerchiamo le migliori offerte del Black Friday di Amazon.