Amazon Prime Day di ottobre 2023: ecco le date ufficiali

Amazon ha confermato le date ufficiali del Prime Day di ottobre 2023 che prenderà ufficialmente il via dalla mezzanotte di martedì 10 ottobre. Le offerte che si protrarranno fino alla fine di mercoledì 11 ottobre garantendo 48 ore di sconti esclusivi ai clienti Amazon Prime.



I giorni coincidono con le date dell'Amazon Prime Early Access dell'anno scorso, ovvero l'11 e il 12 ottobre nel 2022.

Come anticipato da Amazon stessa, le offerte riguarderanno brand noti come Nintendo, PlayStation, Logitech, Bose e molti altri ancora, ma l'azienda ha mantenuto il riserbo premurandosi di non rivelare quali prodotti andranno in sconto prima dell'evento.



Come visto con l'Amazon Prime Day di luglio 2023, ci aspettiamo forti sconti sui dispositivi a marchio Amazon e in particolare sui Kindle. Per coloro che desiderano aggiornare la propria smart home potrebbero esserci sconti interessanti sulla linea Echo di Amazon.



Speriamo di vedere qualche sconto su alcuni dei servizi premium dell'azienda: durante l'Amazon Prime Day dello scorso luglio i canali extra di Prime Video come Shudder e Paramount Plus sono stati proposti a prezzi davvero vantaggiosi. Inoltre abbiamo visto sconti interessanti su Prime Gaming con alcuni titoli in super offerta e persino qualche gioco scaricabile in omaggio.

Insomma, indipendentemente da cosa state cercando il Prime Day di ottobre potrebbe essere il momento giusto per fare un affare.

Come ottenere il massimo dall'Amazon Prime Day di ottobre

Come per l'Amazon Prime Day estivo, i migliori sconti saranno un'esclusiva dei membri Prime. Per questo motivo, se desiderate ottenere il meglio dai saldi di ottobre vi conviene iscrivervi in anticipo; i nuovi membri hanno anche diritto a una prova gratuita di 30 giorni per poter testare il servizio senza dover sborsare altri soldi.

La spedizione è gratuita sia per gli acquisti nazionali che per quelli internazionali idonei, quindi gli acquirenti non dovranno preoccuparsi di spese aggiuntive una volta effettuato l'ordine. Inoltre, In genere Amazon offre buoni sconto extra sulle inserzioni ed esegue offerte lampo limitate durante le vendite, quindi dovrete essere veloci nel caso in cui un prodotto che volete acquistare riceva uno sconto considerevole.



Prima dei saldi, vi consigliamo di tenere d'occhio gli elenchi dei Best Sellers di Amazon, in quanto possono darvi un'idea di ciò che è popolare e di ciò che potrebbe potenzialmente subire un calo di prezzo. Inoltre, è possibile inserire in una wishlist tutto ciò che suscita interesse in modo da poter trovare rapidamente il prodotto una volta iniziati gli sconti. Inoltre, come di consueto, la redazione di Techradar terrà traccia degli sconti più importanti che verranno riportati sulla nostra pagina dedicata agli Amazon Prime Big Deal Days, così non dovrete passare ore a cercare le offerte migliori.



Se avete intenzione di fare acquisti dal vostro telefono, potreste anche scaricare l'app di Amazon. Questa vi consentirà di impostare le notifiche per gli articoli salvati e persino di seguire lo stato della spedizione minuto per minuto.



Oltre agli sconti che si possono ottenere durante i Prime Days, l'iscrizione a Prime comporta una serie di altri vantaggi. Prime Video, Prime Gaming, Prime Music e Prime Reading sono solo alcuni dei servizi inclusi nell'iscrizione ad Amazon Prime che vi garantiranno l'accesso a ore di film, spettacoli, musica, giochi, libri e altro ancora anche durante i 30 giorni di prova gratuita.