Amazon conferma, Prime Day 2023 torna a ottobre con la Festa delle Offerte Prime

Preparate i portafogli: a un mese dalle grandi offerte del Prime Day, Amazon ha confermato l'arrivo di una seconda grande ondata di sconti a ottobre. Non c'è ancora una data precisa, ma è stato dato il nome di Festa delle Offerte Prime, che sostituisce le Offerte esclusive Prime di ottobre 2022.

È stato confermato che 19 Paesi saranno inclusi nella vendita Prime Big Deal Days, tra cui l'Italia.

Non sono disponibili molte altre informazioni ufficiali su questa prossima grande vendita, ma Amazon ha confermato che includerà alcune delle "migliori offerte della stagione" e sarà un'esclusiva per i membri Amazon Prime. Ciò significa che tra un paio di mesi potremo aspettarci prezzi da record non solo sui prodotti Amazon, come i Kindle e gli smart speaker Echo, ma anche su una vasta gamma di prodotti tecnologici, giocattoli, articoli per la casa e altro ancora.

Festa delle Offerte Prime 2023, cosa aspettarsi

La promessa di Amazon delle "migliori offerte della stagione" fa pensare che questo evento sarà migliore della vendita Prime Day di luglio. Tuttavia, poiché non abbiamo mai avuto una Festa delle Offerte Prime prima d'ora, è difficile confermarlo.

Possiamo però estrapolare le informazioni dalle Offerte esclusive Prime dell'anno scorso che, in tutta onestà, sono state un po' carenti in confronto. Amazon manterrà la sua promessa? Non ci resta che aspettare e vedere.

Detto questo, questo secondo Prime Day darà agli acquirenti più attenti la possibilità di accaparrarsi qualche buona offerta, se vogliono evitare il caos delle vendite del Black Friday a fine novembre.

Ricordate che per approfittare al meglio di tutte le offerte Amazon Prime Day, è meglio iscriversi ad Amazon Prime con un certo anticipo. C'è anche una prova gratuita di 30 giorni!