Non siete ancora iscritti ad Amazon Prime? Il primo mese è gratis

Amazon ormai è una presenza costante nella vita di tutti i giorni. Con molti di noi in smart working e considerate le restrizioni dei mesi scorsi, la consegna dei pacchi con il sorriso è diventata sempre più frequente.

Inoltre, il colosso degli e-commerce offre tanti servizi collaterali, come Prime Video , Prime Music e molti altri, tutti accomunati dalla parola Prime, come vedremo subito e che ci hanno accompagnato spesso durante la fase di lockdown.

E se è vero che Amazon ormai fa parte della nostra quotidianità, probabilmente là fuori c’è chi non ha ancora avuto modo di provare il servizio Amazon Prime .

Che cos’è Amazon Prime?

Potremmo immaginarlo come una specie di programma di fedeltà, con vantaggi esclusivi riservati ai suoi membri. Il più noto è l’abbattimento delle spese di spedizione: gli abbonati Prime non pagheranno mai la consegna dei propri ordini, indipendentemente dal prezzo, con la possibilità di riceverli entro 1 giorno.

Inoltre, nella stessa sottoscrizione, è incluso gratuitamente l’accesso a Amazon Prime Video , un servizio di streaming che offre tantissimi contenuti originali e non, fra serie TV, documentari, film e molto altro.

Prime Music ci consente di ascoltare la nostra musica preferita da una libreria immensa, dal nostro smartphone, da uno Smart TV o dai dispositivi Alexa come Amazon Echo .

Prime Reading, infine ci conseritrà di leggere centinaia di e-book Kindle .

Un vantaggio esclusivo e imperdibile

Amazon Prime offre tantissimi altri vantaggi ma uno proprio da non sottovalutare è l’accesso esclusivo all’ Amazon Prime Day , un evento speciale che si tiene una volta l’anno, in cui Amazon propone centinaia di prodotti a prezzi scontatissimi. L’accesso al Prime Day è esclusivamente riservato agli utenti Prime, un motivo particolarmente importante per valutare la sottoscrizione.

Iscriversi ad Amazon Prime ora vi permetterebbe di godere di tutti i vantaggi inclusi con l'abbonamento giusto in tempo per il Prime Day 2020, che inizierà il 13 ottobre. Approfittare delle spedizioni gratuite proprio durante le giornate che Amazon dedica ai grandi sconti è decisamente la mossa giusta. Se quindi non vi siete mai abbonati ad Amazon Prime, questo è il momento adatto per usufruirne il più possibile e, soprattutto, gratuitamente.

Quanto costa?

L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo di € 36,00 all’anno e include tutti i vantaggi descritti in precedenza e molti altri. Il pagamento avviene in un’unica soluzione tramite carta di credito o conto bancario e vi garantisce 12 mesi di servizio.

In alternativa, potrete pagare un abbonamento mensile di € 3,99.

Se vi iscrivete per la prima volta al servizio, potrete usufruire di una prova gratuita di 30 giorni senza impegno. Infatti, se cancellate l’iscrizione prima della scadenza del periodo gratuito, non rinnoverete il servizio e non sborserete un euro!

Questo è un ottimo momento per iscriversi a Prime, considerato l’arrivo imminente del Prime Day. Restate sintonizzati su TechRadar per tutte le notizie e le offerte più interessanti!