Prime Day 2020, le migliori offerte su fotocamere e fotografia

Finalmente è arrivato Amazon Prime Day 2020, una buona occasione per tutti gli abbonati al servizio Amazon di mettere le mani su tanti prodotti scontati.

In questo articolo ci occupiamo di tutto quello che riguarda il settore della fotografia, quindi troverete le migliori offerte su fotocamere e accessori. Le offerte per questo primo giorno di Prime Day sono davvero molte, per cui abbiamo deciso di selezionare le migliori per voi. Troverete anche molti marchi noti, come Fujifilm, Canon, Nikon.

Vi ricordiamo che le offerte in questo articolo sono valide a partire dalle 00.01 alle 23.59 del 13 ottobre 2020.

Buona lettura e buon acquisto.

Prime Day 2020, le migliori offerte su fotografia e fotocamere

Fotocamere in offerta: Canon, Nikon, Sony, Fujifilm.

Quest'anno c'è un buon numero di offerte di fotocamere, ma se possedete degli obiettivi Nikon siete davvero fortunati! Abbiamo un affare che non potete perdere, una Reflex Nikon D610 ad un prezzo regalo, la trovate qui sotto. In ogni caso abbiamo considerato anche modelli più minimalisti, con 2 offerte Fujifilm X-T200, una fantastica videocamera Sony 4K e altre.

Nikon D610, Fotocamera Reflex Digitale (solo corpo) a € 499,00

Questo corpo fotografico full frame (FX) è un fantastico upgrade per chiunque sia in possesso di obiettivi Nikon e voglia praticare fotografia ad un livello superiore. Dato il prezzo fortemente scontato però è ottima anche per chi desidera iniziare e partire con un corpo macchina davvero avanzato.Vedi offerta

Fujifilm Kit X-T200 (€ 569,00) e Fujifilm Vlogger Kit X-T200 (€ 619,00)

Questa è una buona fotocamera mirrorless che offre scatti di ottima qualità per il prezzo che ha ed è un ottima scelta per chi vuole comprare la sua prima fotocamera mirrorless, anche perché è molto semplice da usare. L'offerta comprende anche un obiettivo XC 15-45 mm.Vedi offerta

In questa versione leggermente più costosa del Kit Fujifilm dell'offerta precedente vengono aggiunti diversi accessori di gran valore per gli aspiranti blogger. Microfono "VіdеоМіс Rоdе Gо", treppiede "Јоbу Kit GorillaPod 1K", e una SDHC 16GB. Un'offerta davvero fantastica, considerato il valore complessivo.Vedi offerta

Fotocamera digitale compatta Canon PowerShot G5 X a € 542,99

Si tratta di una fotocamera compatta di ottima qualità da 20 MP dal sensore di grandi dimensioni, adatta a chi viaggia molto ma vuole comunque realizzare scatti dall'aspetto professionale. Un compagno di viaggio capace e leggero per immortalare i migliori momenti delle vostre vacanze. Il prezzo non è ultra competitivo come per le altre offerte, ma l'assistenza di Amazon in questo caso è il vero valore aggiunto.Vedi offerta

Videocamera Sony Handycam FDR-AX100 4K a € 779,00

Una fantastica videocamera molto leggera e dalla risoluzione 4K. Dotata un sensore Sony CMOS Exmor R da 1" e Ottica Grandangolare Zeiss, con uno zoom Ottico 12X. Ideale per qualsiasi occasione, ma soprattutto pratica da utilizzare viste le sue dimensioni minimaliste. L'offerta in questo caso è davvero molto interessante e piacerà agli appassionati video.Vedi offerta

Fotocamera bridge Sony RX10 III a € 899,99

Una fotocamera tutto in uno dotata di un potentissimo zoom 24-600mm equivalenti. Il sensore da 1 pollice garantisce scatti di alta qualità, permettendo inoltre di realizzare video 4K. Vedi offerta

Fotocamera mirrorless Sony Alpha 7R mark II a € 1.299,00

Questa eccellente mirrorless di Sony dalle caratteristiche di fascia alta è offerta ad un prezzo davvero allettante. A patto che abbiate già gli obiettivi necessari, oppure che vogliate investire in un nuovo corredo di ottiche. Grazie ad un sensore full frame ad alta risoluzione, ad un corpo piccolo e resistente alle intemperie e alle funzionalità video di fascia alta potete portarvi a casa un modello completo e dall'ottima dotazione tecnica.Vedi offerta

Offerte su accessori: zaini e treppiedi

Zaino Lowepro Flipside 450 AW II a € 100,99

Questo zaino foto può contenere una reflex con obiettivo kit montato, una o due lenti aggiuntive e un flash. C'è abbastanza spazio inoltre per il trasporto di un piccolo notebook (11"), tablet, smartphone e diversi accessori. La sua progettazione garantisce un facile accesso alla macchina fotografica ed è l'ideale per i fotografi in viaggio.Vedi offerta

Treppiede Telescopico Manfrotto MVK500AM a € 249,99