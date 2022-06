Prime Day 2022: Oral-B, spazzolini elettrici e super sconti!

Manca poco al Prime Day 2022 e, come ogni anno, siamo abbastanza certi che i spazzolini Oral-B andranno forte. Infatti, è probabile che in molti vogliano approfittare dei saldi per sostituire un vecchio prodotto o per acquistare per la prima volta spazzolino elettrico.

D'altronde Oral-B, è il marchio più famoso, ma anche il più apprezzato per questa tipologia di prodotti.

Non è un caso che Oral-B al Prime Day sia uno dei prodotti più ricercati: gli spazzolini elettrici possono migliorare davvero la qualità della vostra vita. Innanzitutto, la pulizia è più approfondita e accurata rispetto ai tradizionali spazzolini manuali, poi, molti prodotti fra quelli più recenti risultano ancora più efficaci grazie alle funzioni avanzate come il calcolo del tartaro oppure alla gamification, ovvero tutta quella serie di applicazioni che rendono lavare i denti quasi un gioco, con obiettivi e punteggi giornalieri che possono stimolare anche gli utenti meno propensi a spazzolare i denti per più di 1 minuto.

Nel periodo del Prime Day, vediamo sempre molti prodotti Oral-B andare in sconto e anche ora, a circa tre settimane dall'inizio dell'evento, Amazon propone qualche promozione anticipata, quindi continuate a visitarci per scoprire tutte le migliori offerte sugli spazzolini elettrici Oral-B, in attesa dell'appuntamento del 12 e 13 luglio con l'Amazon Prime Day 2022!

Oral-B, offerte e sconti

Il Prime Day 2022 si terrà il 12 e il 13 luglio, ma Amazon ha iniziato a proporre delle offerte anticipate, quindi vediamo insieme cosa possiamo trovare per gli spazzolini elettrici Oral-B.

(opens in new tab) Oral-B Smart 4 4500 - €92 (opens in new tab) Spazzolino elettrico Bluetooth, con funzione sbiancante. La confezione include: 1 spazzolino con timer di 2 minuti, 1 caricatore, 1 testina di ricambio, 1 custodia da viaggio

(opens in new tab) Oral-B Cross Action - 10 testine a €39 (opens in new tab) 10 testine di ricambio Oral-B, compatibili con tutti gli spazzolini Oral-B, tranne Pulsonic e iO. Prezzo super conveniente, se considerate che di solito per una coppia di testine ci vogliono anche €10.

(opens in new tab) Pulizia profession... Oral-B Genius X Oro/Rosa a €119,90 (opens in new tab) Oral-B Genius è uno spazzolino elettrico professionale che garantisce un'igiene dentale perfetta grazie al supporto di un sistema AI che analizza il vostro stile di spazzolamento e vi guida durante la pulizia. Con ben 6 modalità di spazzolamento e un sistema di controllo della pressione per le gengive Oral-B Genius X è un'ipoteca sulla salute dei vostri denti. Per adesso al 40% di sconto!

(opens in new tab) Oral-B IO 7n - €139 (opens in new tab) Con uno sconto di cento euro, questa è la migliore offerta su spazzolini Oral-B che abbiamo trovato sulla pagina speciale di Amazon dedicata a questo marchio. Almeno per il momento.

(opens in new tab) 2 spazzolini al pr... Oral-B Pro 3-3900 a €90 (opens in new tab) Oral-B Pro 3 offre una pulizia profonda senza danneggiare le gengive grazie a un sistema che controlla la pressione delle spazzole. La batteria dura fino a due settimane e il sistema di notifica integrato vi avverte quando avete completato il ciclo di pulizia. Nella confezione sono presenti due spazzolini, 1 caricatore e 2 testine di ricambio.

(opens in new tab) Oral-B Kids a €24,90 (opens in new tab) Lo spazzolino elettrico è preferibile di quello tradizionale, ma è meglio cominciare presto altrimenti poi cambiare abitudini è difficile. Con questo spazzolino a tema Star Wars, o più piccoli avranno un motivo in più per lavarsi i denti!



Scoprite tutta la linea Oral-B Kids (opens in new tab): ci sono Spider-Man, Frozen, Topolino, Cars e molto altro ancora!

(opens in new tab) Tenetelo d'occhio Oral-B Genius 10000N (opens in new tab) Un pacchetto davvero completo, con tanto di ventosa per "appendere" lo spazzolino allo specchio. L'anno scorso il prezzo è sceso a 99 euro, ed era un'offerta incredibile. Speriamo che torni! Al momento costa €239...

(opens in new tab) Oral-B iO con tecnologia magnetica - 9n a €181 (opens in new tab) Questo modello è il top che possa offrire Oral-B, vale a dire che è il migliore spazzolino elettrico del mondo. Non si può descrivere la sensazione che offre il suo utilizzo, quindi tenetelo d'occhio perché ne vale assolutamente la pena. Con questo sconto è da prendere al volo

(opens in new tab) Oral-B iO - 8n €151 (opens in new tab) Rispetto al top di gamma proposto sopra questo 8n non ha molto da invidiare, a parte la mancanza di qualche funzione aggiuntiva. Tenetelo d'occhio perché potrebbe andare in sconto.

Gli spazzolini elettrici Oral-B della serie IO hanno un certo costo, anche quando vanno in sconto su Amazon, pertanto potreste essere tentati da qualcosa di più economico.

Ma fidatevi della nostra esperienza: si tratta di prodotto davvero eccezionali, in grado davvero aiutarvi a migliorare la vostra salute orale. Ve li consigliamo senza alcun dubbio.