Prime Day Smart Home: aspirapolvere, friggitrici, smart speaker e molto altro

Quest'anno l'Amazon Prime Day si svolgerà il 12 e il 13 luglio, leggermente in anticipo rispetto allo scorso anno. Come di consueto, in questi due giorni gli iscritti ad Amazon Prime potranno accedere a una miriade di sconti e offerte imperdibili su prodotti di ogni genere.

Detto questo vi consigliamo di monitorare Amazon già da ora, dato che le offerte anticipate inizieranno già da martedì 21 giugno.

In questo articolo trovate tutte le offerte relative alla categoria Smart Home: dai robot aspirapolvere agli smart speaker, dalle friggitrici ad aria alle instant pot e molto altro.

Oggi ci sono decine di elettrodomestici smart pensati per rendere più facile la vita a tutti coloro che sono spesso fuori per lavoro o lavorano da casa ma hanno poco tempo da dedicare alla pulizia, ma anche per coloro che cercano semplicemente un modo per rendere più tecnologica la propria abitazione.

Se non volete perdervi le migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2022 dedicate alla Smart Home, vi consigliamo di aggiungere questa pagina al segnalibri e tornare a dare un'occhiata di tanto in tanto. Nei giorni che precedono il Prime Day continueremo ad aggiornare la pagina con nuove offerte per garantire ai nostri lettori i migliori sconti sui prodotti più ambiti, quindi continuate a seguirci se volete approfittare delle migliori offerte dell'evento estivo Amazon.

Prime Day 2022: aspirapolvere

(opens in new tab) ANNUNCIO SPONSORIZ... Yeedi vac Max a €349 (opens in new tab) Aspirapolvere robot multifunzione in grado di aspirare e lavare i pavimenti in modo intelligente, aspirando polvere e detriti da qualsiasi superficie, dai pavimenti alla moquette. La tecnologia Visual SLAM permette al robot aspirapolvere yeedi di apprendere la disposizione dei mobili e di pianificare un percorso per ciascun ambiente. Dispone di un app dedicata per smartphone che consente di gestire e modificare i programmi di pulizia, verificare lo stato dei lavori e il funzionamento del robot.

(opens in new tab) Super offerta -51% Rowenta RO4871 Compact Power XXL a €119 (opens in new tab) Potente e compatto, aspirapolvere a traino con contenitore da 2.5 L e potenza di aspirazione da 550W. Silenzioso e versatile, dispone di 5 accessori per pulire al meglio tutte le superfici e rimuovere i peli animali.

(opens in new tab) Lefant U180 Robot aspira e lava a €179,99 (opens in new tab) Lefant U180 è un robot aspirapolvere 2 in 1 che lava e aspira superfici di ogni genere: parquet, piastrelle, moquette e tappeti. L'app dedicata consente di creare programmi di pulizia personalizzati e di seguire le pulizie in tempo reale controllando lo stato del robot. U180 è compatibile con Alexa e Google Home e viene fornito con un telecomando dedicato.

Prime Day 2022: cucina

(opens in new tab) Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe a €89 (opens in new tab) Friggitrice ad aria calda con 8 modalità preimpostate da 80 a 200 gradi. Capacità elevata per cuocere pietanze per 5/6 persone, può friggere, arrostire, grigliare e cuocere cibo dolce e salato.

(opens in new tab) Ariete 918 Pizza in 4 minuti a €72,99 (opens in new tab) Piastra elettrica con base in pietra ideale per pizza e pane grazie alla temperatura massima di 400 gradi. Può scaldare cibi di ogni tipo, è facilissima da pulire e facile da piazzare in cucina grazie al suo formato compatto.

Prime Day 2022: rasoi elettrici

(opens in new tab) Braun Series X a €54,99 (opens in new tab) Rasoio elettrico 2 in 1 ideale per regolare la lunghezza della barba e per la depilazione del corpo. Dispone di pettini specifici per viso (1, 2, 3, 5 mm) e corpo (3, 0 mm). Lama 4D intercambiabile per mantenere la rasatura al top ed evitare irritazioni.

(opens in new tab) Philips BG3015/15 Bodygroom Series 3000 a €27,39 (opens in new tab) Rasoio elettrico impermeabile ideale per la depilazione del corpo, studiato per rimuovere i peli senza irritare la pelle. Si può usare sotto la doccia e dispone di 3 pettini da 3/5/7 mm per raggiungere le diverse aree del corpo.

Prime Day 2022: spazzolini elettrici

(opens in new tab) Oral-B Smart 4 4500 a €59,99 (opens in new tab) Oral-B Smart 4 4500 è uno spazzolino elettrico professionale con app dedicata e tre livelli di intensità, in grado di rimuovere efficacemente la placca e le macchie dai denti per un igiene dentale perfetta. Il kit include lo spazzolino elettrico e la base di ricarica, oltre a una confezione di filo interdentale Oral-B Satin floss.

(opens in new tab) Oral-B Pro 3-3900N a €69,99 (opens in new tab) Coppia di spazzolini elettrici professionali Oral-B ideali per la pulizia avanzata dei denti. Gli spazzolini sono dotati di un sensore di pressione integrato, 3 modalità di spazzolamento e dispongono di un'autonomia di due settimane per ogni carica.

Prime Day 2022: smart speaker