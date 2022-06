Prime Day: Amazon Warehouse

Ormai manca solo qualche settimana al Prime Day 2022, che quest'anno si terrà il 12 e il 13 luglio. Come sempre, nella due giorni di sconti, potrete trovare diverse offerte per varie categorie, dall'informatica all'abbigliamento, dalla musica agli accessori e molto altro.

Naturalmente, il Prime Day è riservato gli abbonati al servizio Amazon Prime, che a soli €36 all'anno o €3,99 al mese, vi offre tutta una serie di vantaggi, da Prime Video a 3 mesi gratis di Kindle Unlimited, da Prime Music a Prime Gaming. Se non avete mai effettuato l'iscrizione, potete ottenere 30 giorni gratis!

Durante il Prime Day, potrete trovare tanti prodotti a prezzi scontati, come dicevamo, ma sapete che c'è un modo per risparmiare ancora di più?

Infatti, sul noto e-commerce, potete accedere anche ad Amazon Warehouse, ovvero una sezione del sito dedicata ai prodotti usati, spesso in ottime condizioni, venduti a prezzo ridotto.

Se avete mai avuto la possibilità di fare un giro nella zona delle occasioni di Ikea, beh vi sarete fatti un'idea di Amazon Warehouse.

E potreste trovare delle buone occasioni, e senza timore di "pacchi", dato che tutti i prodotti Amazon Warehouse rientrano nella normale politica di resi dell'azienda!

Ci aspettiamo che, in occasione del Prime Day 2022, anche Amazon Warehouse ci stupisca con qualche ottima offerta, anche se potremmo dire che qui è festa tutti i giorni. Infatti, al di là dell'attesa due giorni di sconti, Amazon Warehouse propone costantemente tanti prodotti scontati, spesso paragonabili perfettamente al nuovo, e in tutte le categorie: dagli smartphone all'abbigliamento, dai giochi da tavolo ai tablet, dagli accessori per PC ai dispositivi smart home.

In attesa dell'inizio degli sconti del Prime Day, ecco alcune cose da sapere su Amazon Warehouse.

Come selezionare i prodotti usati di Amazon Warehouse

Per prima cosa, accedete alla pagina delle offerte dell'Amazon Warehouse (opens in new tab). Qui avrete a disposizione un elenco di categorie facilmente riconoscibili. Selezionate quella che volete esplorare e potrete scorrere l'elenco dei vari articoli in vendita.

Una volta individuato un prodotto che vi interessa, cliccate sul relativo link e andrete alla sua pagina principale.

Qui vedrete in primo piano il prezzo per il prodotto nuovo.

Scorrendo leggermente verso il basso, troverete una casella con la dicitura "Nuovo e usato" con il prezzo più basso.

(Image credit: Marco S. Doria)

Cliccate sul riquadro e si aprirà un menu a destra con tutte le opzioni di acquisto. La prima opzione sarà la più economica e in basso vedrete anche che il venditore è appunto Amazon Warehouse.

A questo punto, vi basta cliccare sul pulsante "Aggiungi al carrello" e procedere con l'ordine.

(Image credit: Marco S. Doria)

Le migliori offerte Amazon Warehouse in attesa del Prime Day 2022

(opens in new tab) Prime Day Amazon Warehouse (opens in new tab) In questa sezione di Amazon, troverete ogni giorno centinaia, se non migliaia, di prodotti usati a prezzi ridotti. Tutto quello che dovete fare è scegliere la categoria, sfogliare il catalogo e cliccare sul prodotto che vi interessa.

(opens in new tab) Friggitrice ad aria Princess Xxl (opens in new tab) Con 4,5 litri di capienza, questa friggitrice ad aria è perfetta per le famiglie più numerose o per le occasioni speciali. Un ottimo modo per non rinunciare al piacere della frittura, cucinando in modo più sano. Prezzo intero: €92 Amazon Warehouse (usato): €54

(opens in new tab) Hoover Freedom FD22G 011 (opens in new tab) Scopa elettrica senza fili, con 25 minuti di autonomia. Tecnologia ciclonica e ottima versatilità grazie ai vari accessori.

Amazon Warehouse (usato): €96

Che cos'è Amazon Warehouse?

Amazon Warehouse è la sezione del colosso degli e-commerce dedicata ai prodotti usati. Qui troverete diversi prodotti del catalogo Amazon a prezzo ridotto, e se non è un problema l'idea di acquistare un oggetto usato, potreste fare degli ottimi affari.

In ogni caso, tutti i prodotti sono coperti dalle garanzie Amazon, con la possibilità di reso come per il resto del catalogo.

Conviene acquistare da Amazon Warehouse?

Dipende. Osservate sempre le condizioni del prodotto, che vengono indicate vicino al prezzo. E quest'ultimo, ovviamente, deve fare la differenza. Risparmiare 10 euro con il rischio di trovarsi un prodotto danneggiato forse non vale la pena. Risparmiare la metà del prezzo su un oggetto costoso, invece, ha decisamente senso.

La dicitura "Pari al nuovo" è auto esplicativa e, per esperienza personale, posso dirvi che il più delle volte arrivano solo con un leggero segno sulla confezione esterna.

Molto spesso, infatti, si tratta di resi effettuati magari perché l'acquirente cambia idea all'ultimo minuto o riceve un regalo doppione.

Con un pizzico di fortuna, e osservando sempre le condizioni del prodotto indicate sulla scheda, potreste fare dei veri affari.