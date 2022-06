Prime Day 2022, ecco la data ufficiale

Cosa succede? Amazon ha comunicato le date ufficiali del Prime Day 2022

Perché è importante? Il Prime Day è un periodo di grandi sconti, preziosa occasione di risparmio per tutti i consumatori.

Il Prime Day 2022 sarà il 12 e 13 luglio, date in cui si potranno comprare migliaia di prodotti con i migliori sconti dell'anno. Amazon, infatti, si impegna da sempre affinché i prezzi del Prime Day siano i migliori in assoluto, anche meglio del Black Friday.

Come ormai accade da qualche anno, anche nel 2022 il Prime Day dura due giorni pieni. Ma le "offerte anticipate" cominceranno ad arrivare già dal 21 giugno, ragion per cui vale la pena i tenere d'occhio Amazon sin da ora.

Gli sconti, vale la pena ricordarlo, sono riservati agli abbonati Amazon Prime, quindi se non siete ancora membri forse vale la pena di iscriversi ad Amazon Prime. Tra l'altro chi non l'ha ma fatto può usufruire del mese gratuito, più che sufficiente per godere dei vantaggi del Prime Day 2022.

Tra i prodotti che saranno scontati, il comunicato di Amazon cita Samsung, LG, Xiaomi, Hisense, Oral-B, Huawei, Braun, Foppapedretti, OnePlus, Vans e altri ancora.



"Con le piccole e medie imprese e i brand nazionali che i nostri clienti amano e di cui si fidano, siamo entusiasti di garantire le nostre migliori offerte Prime Day a un numero ancora maggiore di clienti in tutto il mondo” ha dichiarato Jamil Ghani, Vice

Presidente di Amazon Prime.

Tra le offerte anticipate, tornano i tre mesi gratis di Amazon Music Unlimited per i clienti che non hanno mai provato questo servizio di streaming musicale. Sarà inoltre possibile sottoscrivere un abbonamento al servizio Audible (audiolibri) per €2,95 al mese, per sei mesi.

Ci sono tre mesi di Kindle Unlimited totalmente gratis, e questa è un'offerta disponibile per tutti, non solo per i clienti che non hanno mai usato questo servizio.

E tornano naturalmente i grandi sconti sui prodotti originali Amazon, come i Kindle, gli Amazon Echo o le Fire TV Stick - ma quest'anno in Italia ci sono anche dei televisori con Fire TV, e ci aspettiamo ce anch'essi vadano in sconto durante il Prime Day 2022. Tra i prodotti Amazon ci sono anche le videocamere Blink, i campanelli smart e altro ancora.