Prime Day 2020, le migliori offerte su TV e soundbar

3...2...1 è iniziato Amazon Prime Day 2020. Tutti gli abbonati ad Amazon Prime avranno a disposizione 48 ore di sconti e offerte imperdibili su tecnologia e non solo.

In questo articolo potrete scoprire le migliori offerte per quanto riguarda soundbar e TV. Visto che le offerte sono davvero molte e orientarsi non è semplice, abbiamo deciso di selezionare per voi il meglio del meglio.

Buona lettura

Soundbar e TV in offerta: Samsung, Hisense, LG e Sony

Abbiamo selezionato per voi i migliori prezzi del giorno sui televisori e le soundbar. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche, quindi affrettatevi!

TV

Samsung QE49Q64RATXZT 49" a 449,99€ Questo Smart TV QLED da 49" integra la tecnologia Quantum Dot dei televisori Samsung per regalarvi colori realistici anche nelle scene particolarmente buie o luminose. Le immagini sono nitide grazie al Processore Quantum 4K, che con un algoritmo di upscaling adatta la luminosità dello schermo alla scena mostrata e alle caratteristiche dell'ambiente circostante. Vedi offerta

Samsung UE43TU7190UXZT 43" a 279,99€ I televisori Samsung della serie TU7191 sfruttano la tecnologia Crystal Display per offrire una gamma cromatica più ampia, nitida e brillante, offrendo immagini dettagliate dalla qualità emozionante. La resa luminosa viene garantita anche nelle scene più buie dalla tecnologia high Dynamic Range, e la risoluzione UHD 4K offre immagini nitide e cristalline.Vedi offerta

Hisense 50U71QF 50" a 499,99€ Questo televisore Hisense presenta un design ultra-sottile, con una cornice senza bordi. Grazie alla tecnologia Dolby Vision HDR, Full Array Local Dimming e Quantum Dot Colour, lo schermo può riprodurre qualunque dettaglio in maniera estremamente realistica. Il Dolby Atmos vi farà vivere l'esperienza straordinaria dell'audio a 360°.Vedi offerta

Samsung UE65TU7190UXZT 65" a 539,99€ La qualità dell'immagine di questo televisore Samsung è eccezionale grazie al chip Crystal Processor 4K, che regola i colori, ottimizza il contrasto e gestisce l'HDR. L'esperienza visiva è incredibilmente immersiva grazie ai colori intensi e alla risoluzione 4K. Il televisore è compatibile con Alexa, Google Assistant e Bixby.Vedi offerta

Hisense 50U71QF 50" a 499,99€ Questo televisore presenta il design sottilissimo e senza bordi che caratterizza i televisori Hisense. Le immagini che offre sono incredibili, grazie ai colori realistici e ai contrasti vividi.Vedi offerta

LG UHD TV 49UN71006LB 49" a 349,99€ I televisori LG UHD sono stati pensato per esaltare al massimo tutto ciò che si desidera guardare, dai film, allo sport, ai videogiochi. Le immagini in Real 4K presentano colori vividi e dettagli incredibili, a una risoluzione quattro volte superiore al Full HD.Vedi offerta

LG UHD TV 43UN71006LB 43" a 299,99€ Questa è la proposta UHD di LG da 43", per immagini ancora più realistiche con una risoluzione quattro volte maggiore di quella del Full HD anche in un formato più piccolo. Vedi offerta

Soundbar

Samsung HW-T650/ZF a 229€ Questa soundbar Samsung a 5.1 canali e 7 speaker vi regala l'esperienza di un suono 3D chiaro, estremamente coinvolgente ed equalizzato in maniera ottima. Grazie alla tecnologia Smart Sound la soundbar analizza le fonti sonore per ottimizzare la traccia audio autmaticamente in base al contenuto in riproduzione.

Sony HT-RT4 a 299€ Con questa soundbar Sony porterete in casa vostra un suono avvvolgente che si adatta a tutti gli ambienti. L'audio surround a 5.1 canali, i potenti speaker posteriori e la soundbar a 3 canali garantiscono un suono surround autentico, e la potenza di uscita di 600W offre un suono di livello cinematografico dinamico. Vedi offerta