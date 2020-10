Prime Day 2020, le migliori offerte su accessori per PC

Come tutti gli anni, computer e accessori hardware sono i più blasonati tra le offerte dell'Amazon Prime Day. Quest’anno l’attenzione va soprattutto sui computer portatili, sui tablet e sui convertibili, categorie nelle quali ci sono offerte veramente irripetibili.

Il personal computer tuttavia da solo non basta. Ci sono diversi accessori imprescindibili di cui tutti abbiamo bisogno, e il Prime Day 2020 può essere una fantastica occasione per rinnovare o ampliare la propria dotazione con impianti audio, gruppi di continuità, router Wi-Fi, software antivirus e molto altro.

Vi ricordiamo che le offerte in questo articolo sono valide a partire dalle 00.01 alle 23.59 del 13 ottobre 2020.

Stampante HP Tango X

HP Tango X a €139,00 invece che 203,98 La stampante HP Tango X, grazie al suo formato compatto ed elegante, è ideale per chi ha bisogno di stampare foto e documenti ovunque si trovi. La custodia consente di chiuderla dopo ogni utilizzo facendola diventare a tutti gli effetti un elemento di arredo. Per utilizzarla è sufficiente scaricare l'app HP Smart; una volta accesa si può collegare a smartphone, PC e a tutti i dispositivi smart per stampare le vostre foto, scannerizzare e copiare documenti.Vedi offerta

Huawei Speaker AI Cube Router 4G

Huawei AI Cube a €99,00 invece che €139,00 Huawei AI Cube è una vera bomba in termini di versatilità. A prima vista potrebbe sembrare uno speaker, ed effettivamente è cosi, ma all'interno della scocca nasconde un'antenna 4G che gli consente di connettersi alla rete e trasferire dati a una velocità massima di 300Mbp/s. Volendo si può anche usare come ripetitore Wi-Fi e comandarlo vocalmente grazie alla predisposizione per Amazon Alexa.Vedi offerta

Logitech Z333 2.1

Logitech Z333 2.1 a 29,99 invece che 42,99 Avete un PC ma non volete accontentarvi dell'audio del vostro monitor (ammesso che ci sia)? Logitech ha la soluzione che fa al caso vostro e con gli sconti del Prime Day potrete portarvi a casa un sistema 2.1 (due altoparlanti e un soobwoofer) a un prezzo inferiore a un paio di cuffie. Come se non bastasse il sistema audio può essere collegato a console, tablet, TV e qualsiasi altro dispositivo che disponga del classico Jack da 3,5mm. Vedi offerta

NETGEAR Router WiFi 6 Nighthawk

Netgear Nighthawk a €249,00 invece che €449,00 State cercando un router di ultima generazione predisposto per la tecnologia Wi-FI 6 in grado di coprire un'area grande come un campo da calcetto e gestire fino a 12 flussi? Con una velocità di trasferimento massima di 10,8 Gbps (Wi-Fi), Nighthawk è uno dei modelli di punta di Netgear, ideale per gaming, famiglie numerose, uffici e qualsiasi tipo di struttura. Grazie alle offerte Prime Day potrete acquistarlo scontato del 44%.Vedi offerta

Tecnoware Ups Era Plus 900

Tecnoware Ups Era Plus 900 a soli €39,99 Era Plus 900 è un gruppo di continuità, accessorio fondamentale per proteggere PC, console, router e registratori di cassa in caso di cali di tensione o blackout, oltre che per evitare di perdere importanti progressi di lavoro ogni volta che salta la luce. A questo prezzo non riuscirete a trovarlo da nessuna parte, approfittatene.Vedi offerta

Zaino HP

Zaino HP per notebook fino a 15,6" - €30 invece di €65 Chi ha un computer portatile probabilmente deve portarlo fuori casa almeno di tanto in tanto, e ci vuole uno zaino apposito, che abbia l'imbottitura giusta per tenerlo al sicuro e le tasche necessarie per cavi e altri accessori. Questo zaino di HP soddisfa tutti i requisiti e lo fa per un prezzo tra i più bassi mai visti. Vedi offerta

Microsoft 365 Family

Microsoft 365 Family, un anno di abbonamento a €49 invece di €99 L'abbonamento Microsoft 365 dà accesso a tutti i prodotti Microsoft Office più alcuni extra, sia versioni installate che online. E il pacchetto famiglia conviene per chi ha in casa uno o più studenti che lo usano a scuola. Un anno di abbonamento a questo prezzo è davvero conveniente!Vedi offerta

Norton 360 Premium 2021