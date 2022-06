Prime Day 2022: friggitrici ad aria in offerta

Tra le migliori offerte del Prime Day 2022 ci saranno molte friggitrici ad aria, e alcune sono già scontate grazie alle offerte anticipate proposte da Amazon.

Le friggitrici ad aria sono piccoli elettrodomestici talmente utili che vi cambieranno la vita, sostituendo il forno in molteplici occasioni. Spesso i risultati ottenuti con le friggitrici ad aria sono addirittura migliori, e pensate al vantaggio di non dover accendere il forno in piena estate!

Le friggitrici ad aria sono più versatili di quanto immaginiate, inoltre cucinano il cibo molto più velocemente. Con le giuste temperature e modalità di cottura, otterrete pietanze morbide all'interno e dorate esternamente, proprio come se fossero fritte. Ma molte friggitrici ad aria dispongono di altre funzioni per arrostire, grigliare, cuocere al forno, essiccare e molto altro.

Prime Day: friggitrici ad aria in offerta

(opens in new tab) Ariete Airy Fryer XXL a 99€ (opens in new tab) Questa friggitrice ad aria ha un cestello extra-large da 5,5 litri e dispone di un display LCD touch per scegliere i programmi di cottura preimpostati, oppure di utilizzare la modalità manuale.

(opens in new tab) Philips AirFryer Essential a 76€ (opens in new tab) Questa friggitrice ad aria Philips è di dimensioni più piccole (permette di cucinare per 3-4 persone) ma presenta tutte le funzioni dei modelli più costosi, a un prezzo più contenuto.

(opens in new tab) Proscenic T21 a 139€ (opens in new tab) Proscenic T21 può essere controllata da remoto tramite smartphone e integra l’assistente vocale Alexa, per cucinare tramite comandi vocali. Oltre alle classiche funzioni, ne presenta una molto utile per tenere al caldo i cibi cucinati, mentre un’altra ancora permette di ritardare la fine della cottura a un orario scelto da voi.

(opens in new tab) Ariete 4619 a 99€ (opens in new tab) Questa è la friggitrice ad aria perfetta per chi ne cerca una quanto più simile a un forno: è dotata di 3 griglie, cestello girevole per una doratura perfetta senza doversi occupare di mescolare il cibo manualmente e girarrosto.

5 modi in cui una friggitrice ad aria vi cambierà la vita

1. Cucinerete più velocemente

Le friggitrici ad aria cuociono più velocemente rispetto al forno, inoltre non c'è bisogno di preriscaldarle.

2. Userete pochissimo olio

Questo è uno dei benefici più conosciuti delle friggitrici ad aria, che grazie al circolo di aria calda riescono a rendere i cibi croccanti e dorati con una minima quantità di olio.

3. Le pulirete velocemente

Pulire una friggitrice ad aria richiede poco più che qualche minuto. In quasi tutti i casi, gli accessori sono lavabili in lavastoviglie.

4. Sono più economiche di un forno

Un forno non è un elettrodomestico economico, oltre a essere più ingombrante di una friggitrice ad aria. In base alle vostre abitudini e al modo di cucinare, potreste scoprire che un forno è superfluo nella vostra cucina. In altri casi, una friggitrice ad aria sarà il perfetto elettrodomestico complementare da usare come "secondo forno" in estate o per porzioni più piccole.

5. Sono facili da usare

Le friggitrici ad aria sono dotate di programmi di cottura preimpostati per vari cibi, con tanto di temperatura e tempistiche. Anche nel caso vogliate usare la vostra friggitrice ad aria manualmente, i comandi sono molto semplici e intuitivi.