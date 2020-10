Prime Day 2020, le migliori offerte sui notebook

Come ogni anno torna l'Amazon Prime Day e se siete in cerca di un nuovo notebook questo è il momento ideale per acquistarlo. Di seguito vi proponiamo una selezione dei migliori portatili in offerta nel periodo del Prime Day 2020, accessibili a tutti gli utenti iscritti al servizio di consegna rapida Amazon.

In questa lista troverete notebook di ogni tipo, dai più leggeri e compatti della linea Huawei Matebook e Asus Zenbook ai potenti Creator di MSI, fino ai convertibili Lenovo. Dovrete solo scegliere il prodotto che fa al caso vostro e approfittare dei prezzi ribassati finché siete in tempo.

Vi ricordiamo che le offerte in questo articolo sono valide a partire dalle 00.01 alle 23.59 del 13 ottobre 2020.

Buona lettura!

Microsoft Surface Laptop 3 13.5"

Microsoft Surface Laptop 3 13.5" a €1.099,00 invece che €1.499,00 I portatili Surface di Microsoft non hanno bisogno di presentazioni. Dal lancio della prima serie questi notebook leggeri e potenti si sono distinti per un design elegante e raffinato, oltre che per la loro affidabilità. Il modello qui proposto ha una bellissima livrea nera, un processore Intel Core i-5, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna e viene proposto a un prezzo davvero ottimo. Se avete sempre desiderato acquistare un Surface, questo è il momento giusto per farlo.Vedi offerta

Huawei MateBook 13 2020

Huawei MateBook 13 2020 a €549,00 invece che €699,00 Matebook 13" è uno dei portatili di maggior successo proposti da Huawei. Sottile, ben rifinito, leggerissimo, con un processore AMD Ryzen 5 3500U, 8GB di RAM e un SSD da 256 GB a questo notebook non manca davvero niente. Con meno di €600 potete portarvi a casa un notebook bello e veloce dotato di display 2K Full View e sensore di impronte digitali. Senza dubbio una delle migliori offerte Amazon Prime Day 2020.Vedi offerta

Huawei MateBook D15

Huawei MateBook D15 a €599,00 invece che € 799 Vi piace il MateBook qui sopra ma non siete fan del formato da 13"? Niente paura, tra le offerte dell'Amazon Prime Day c'è anche questo MateBook D15 con schermo Full HD Full View, processore Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM, SSD da 256GB e Windows 10 Home a un prezzo davvero incredibile. Vedi offerta

Asus Zenbook 14

Asus Zenbook 14 a €549,00 invece che €699,00 I prodotti Asus Zenbook sono caratterizzati da una linea compatta e leggera, ideali per chi si sposta molto. Il modello qui proposto ha un monitor 14" FHD con Anti-Glare, un processore AMD Ryzen 5 3500U, 8GB di RAM e una scheda grafica AMD Radeon Vega 8. Per garantire il massimo della velocità durante il trasferimento dati è presente anche un SSD PCIE 3.0 da 512GB. Un portatile di questo livello ad un prezzo simile è un offerta da non farsi scappare.Vedi offerta

MSI Creator 17M

MSI Creator 17M a €1349,99 invece che 1.699.00 I prodotti della linea Creator di MSI sono concepiti per la produttività e dispongono di un hardware potente di ultima generazione. Il modello qui proposto ha uno schermo FHD da 17,3" con una frequenza di aggiornamento da 144Hz, un potente processore Intel Core I7-10750H, 16GB di RAM DDR4 2666MHz, un SSD M.2 PCIe da 512GB e una scheda video Nvidia GTX 1660Ti Max-Q 6GB GDDR6. Il portatile viene venduto con Windows 10 Home e garanzia italiana. Vedi offerta

LG Gram 15Z90N

LG Gram 15Z90N a €1.299,00 invece che €1.599,00 LG Gram 15Z90N è il top di gamma LG e lo si capisce dallo chassis in lega di magnesio e NanoCarbon. Questo notebook non è solo bello e ben costruito ma dispone anche di un processore Intel Core i7-1065G7 accoppiato con 8GB di RAM DDR4 (3200 MHz) e un SSD NVMe da 512GB. A completare il quadro c'è un ottimo sistema audio DTS X Ultra, la tastiera retroilluminata, un lettore di impronte digitali per l'accesso rapido e una batteria al litio con 18.5 ore di autonomia.

Vedi offerta

HP ProBook 440 G7 Notebook

HP ProBook 440 G7 a €779,99 invece che €999,99 ProoBook è la linea di HP dedicata alle aziende. Questo notebook sottile e leggero è equipaggiato con un processore Intel Core i5-10210U, 8GB di RAM un SSD 512 GB e una scheda video NVIDIA GeForce MX250 2GB. Ad un prezzo veramente contenuto potete portarvi a casa un portatile perfetto per l'ufficio e l'utilizzo quotidiano dal formato compatto ed elegante.

Vedi offerta

Huawei MateBook X Pro 2020

Huawei MateBook X Pro 2020 a €1.499,00 invece che €1.999,00 MateBook X Pro 2020 è il più recente portatile di fascia alta di Huawei e dispone di uno display touchscreen da 13.9 pollici con modalità Fullview e risoluzione 3k, un potente processore Intel i7 10510U, 16 GB RAM, un SSD da 1 TB e una scheda video NVIDIA GeForce MX250. Amazon propone uno sconto considerevole su questo modello e se lo stavate tenendo d'occhio vi consigliamo di approfittare dell'offerta, prima che scada.Vedi offerta

MSI Modern 15

MSI Modern 15 a 849,99 invece che €1.049,00 MSI non è famosa solo per i suoi prodotti gaming. I portatili Modern rappresentano un compromesso tra prestazioni e portabilità e sono caratterizzati da una linea più sobria, ideale per chi usa il portatile in ufficio o per studiare. In occasione del Prime Day Amazon propone un'ottima offerta su Modern 15 con display FHD da 15,6", processore Intel Core I7-10510U, 8GB Ram DDR4 2666MHz e un SSD PCIe M.2 da 512GB SSD. Vedi offerta

Lenovo IdeaPad Flex 5 14"

Lenovo IdeaPad Flex 5 a €729.99 invece che €899,00 Flex 5 è un Notebook Convertibile con Display Touch Full HD da 14W, un processore Intel Core i5-1035G1, 8G di RAM e un SSD da 512GB. Questo modello può essere utilizzato come un classico portatile o come un tablet e dispone di un lettore di impronte digitali, oltre che della comodissima Lenovo Digital Pen che permette di utilizzare Flex 5 come tavoletta grafica. Il prezzo proposto da Amazon è davvero interessante, approfittatene.Vedi offerta

