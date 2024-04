Linea verde sul display dei Samsung Galaxy: iniziano i primi richiami

La scorsa settimana, diversi possessori di Galaxy hanno iniziato a lamentarsi della presenza di una fastidiosa linea verde lungo lo schermo del telefono. Fino a ieri non era chiaro se Samsung avrebbe affrontato il problema o se lo avrebbe ignorato. A quanto pare, il gigante tecnologico coreano ha intenzione di aiutare i suoi utenti a risolvere il problema, ma non come dovrebbe.

L'esperto del settore Tarun Vats su X (la piattaforma precedentemente nota come Twitter) ha recentemente parlato con un "canale di supporto ufficiale Samsung" su WhatsApp. Questi ha detto a Vats che l'azienda sostituirà il display e la batteria anche se la "garanzia è scaduta", a patto che si rispettino determinati requisiti.

Innanzitutto, Samsung riparerà solo alcuni modelli. Questi includono la maggior parte della serie Galaxy S20 (l'S20 FE è escluso), la maggior parte della linea S21 (meno l'S21 FE), il Galaxy S22 Ultra, il Note 20 e il Note 20 Ultra. Altri modelli menzionati nei rapporti iniziali, come il Galaxy Z Flip 3, non sono inclusi nell'offerta di supporto.

In secondo luogo, gli smartphone devono essere stati acquistati negli ultimi tre anni. In terzo luogo, il dispositivo non deve presentare altri danni fisici o all'acqua. Infine, è necessario risiedere in India. Taurn Vats ha parlato con il canale di assistenza clienti di Samsung India, confermando che è l'unica filiale che offre la soluzione al momento in cui scriviamo. Inoltre, gli utenti del Paese hanno tempo fino al 30 aprile per approfittare dell'offerta.

Un problema ricorrente

Sebbene l'offerta di aiuto di Samsung sia una buona notizia, è comunque deludente che il programma sia così limitato, anche se ha senso. L'India si è già imbattuta nel problema della linea verde. Nel luglio del 2023, lo stesso canale di assistenza si è offerto di sostituire gli schermi in caso di linee verdi, rosa o viola. Se si esaminano i reclami recenti, molti provengono dall'India. Naturalmente, anche i possessori di Galaxy in altre regioni del mondo stanno riscontrando lo stesso problema. L'India, per qualche motivo, sembra esserne particolarmente colpita.

Nessuno sa esattamente il motivo del difetto. Una teoria sostiene che potrebbe essere una conseguenza della pandemia COVID-19. Forbes nel suo servizio sottolinea come i telefoni rilasciati nel 2020 e 2021 da diversi produttori abbiano manifestato i problema della linea verde. Ad esempio sul forum Apple sono presenti diversi post di lamentela da parte di utenti iPhone. Forbes afferma che le linee verdi sono probabilmente il risultato di materiali dello schermo di qualità inferiore scelti per "ritardi di produzione dovuti alla pandemia".

Non si sa se Samsung abbia intenzione di espandere il programma di riparazione ad altri Paesi. Non si sa quanto sia diffuso il problema della linea verde e se sia un problema abbastanza grande da giustificare l'espansione. Abbiamo contattato l'azienda per ulteriori informazioni. Aggiorneremo questa storia se dovessimo scoprire qualcosa di nuovo.