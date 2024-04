DJI lancia le sue stazioni di alimentazione per ricaricare i droni quando si è lontani da casa

DJI ha presentato le sue prime stazioni di alimentazione dedicate ai droni, ovvero Power 500 e Power 1000. Quest'ultimo, come si può dedurre dal nome, è il più potente dei due. La batteria ha una capacità di 1.024 Wh ed è in grado di erogare 2.200 W di energia. Inoltre, l'azienda ha dato ai caricabatterie la capacità di caricare velocemente diversi droni DJI.

Il tempo di ricarica per tutti i modelli di supporto varia leggermente, ma in media richiede circa mezz'ora. Secondo DJI, ad esempio, un drone della serie Mavic 3 impiega 32 minuti per passare dal 10% al 95%, mentre l'Inspire 3 impiega 28 minuti. Per caricare velocemente un drone, la batteria del dispositivo deve essere dotata della funzione DJI Power SDC e di un cavo speciale.

Questo cavo può essere acquistato al momento del pagamento, ma non è universale, quindi è necessario assicurarsi di acquistare il cavo giusto. Quindi, se si possiede un Mavic 3 Pro, è necessario acquistare il cavo di ricarica rapida Mavic 3 Series. Se si possiede un Air 3, è necessario acquistare il cavo Air 3 e così via.

DJI non ha indicato quanto tempo ci vuole per caricare un drone senza Power DSC, quindi tutto ciò che sappiamo è che il Power 1000 è in grado di ricaricare i droni per circa 12 volte prima di esaurirsi.

Una vera e propria centrale elettrica

Naturalmente, la stazione non serve solo a ricaricare i droni. È in grado di alimentare numerosi altri gadget e apparecchi, tra cui smartphone, computer portatili, proiettori cinematografici e persino forni. Per supportare tutto questo hardware, il Power 1000 ospita diversi tipi di porte. Sono presenti una coppia di prese CA, due porte USB-A, due ingressi USB-C, una porta SDC e un ingresso SDC Lite.

Le ultime due voci dell'elenco servono a ricaricare la stazione di alimentazione stessa. Una volta completamente scarico, è possibile collegare il Power 1000 a una presa di corrente o a un caricabatterie da auto con il cavo di supporto adatto. Ci vorranno 70 minuti per ricaricare completamente la batteria, oppure si può staccare la spina dopo 50 minuti per avere l'80% di autonomia. Un paio di fori per la filettatura da un quarto di pollice sono presenti sul design per l'installazione di accessori.

Sembra che DJI abbia in programma di vendere pannelli solari per i due modelli Power come parte di un bundle per la ricarica nel caso in cui si sia in campeggio e la batteria sia scarica. Tuttavia, al momento in cui scriviamo, i pannelli solari non sono disponibili per l'acquisto.

Per quanto riguarda il Power 500, può fare tutto quello che può fare il suo fratello maggiore. È in grado di ricaricare velocemente i droni nello stesso tempo, di supportare i pannelli solari e ha una serie identica di porte. Ma il dispositivo fa queste cose con una capacità minore.

Questa stazione di alimentazione ha una batteria da 512 Wh che eroga 1000 W di energia, quindi può ricaricare i droni solo circa sei volte. Inoltre, il Power 500 è anche fisicamente più piccolo, con un peso di 7,3 kg rispetto ai 13 kg del Power 1000.

Disponibilità

Il Power 1000 di DJI è disponibile al prezzo di 1.009€ sul sito web dell'azienda. I cavi di ricarica rapida costano 19€ ciascuno. Il Power 500 costa 529€ e i cavi devono essere acquistati separatamente.

Entrambi i modelli si possono acquistare con dei pannelli solari dedicati ma al momento l'opzione kit non risulta disponibile sul sito italiano di DJI.