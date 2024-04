La nuova funzione in arrivo sui Pixel mostrerà agli utenti dove siete su Google Maps

Secondo una recente fuga di notizie, Google starebbe lavorando per integrare ulteriormente la connettività satellitare nei suoi telefoni Pixel e potrebbe introdurre il supporto per questa tecnologia in Google Maps. Queste informazioni provengono da due addetti ai lavori: AssembleDebug che ha condiviso le sue scoperte con PiunikaWeb e Nail Sadykov su Telegram. A quanto pare, a partire dal primo, gli utenti saranno in grado di condividere la propria posizione con altri tramite connessione satellitare.

Accenni allo strumento di condivisione della posizione sono stati trovati nelle stringhe di codice dell'ultima beta di Google Maps. Non si sa esattamente come funzionerà. Il rapporto non entra nei dettagli. Tuttavia, si dice che le persone "potranno aggiornare la loro posizione" nell'app ogni 15 minuti per mantenere la precisione. Ma c'è una fregatura: si potrà aggiornare la propria posizione solo "fino a cinque volte al giorno". È logico che Google abbia implementato una sorta di restrizione.

Questa dovrebbe essere una funzione di emergenza, potenzialmente salvavita, simile all'SOS di emergenza dell'iPhone, e Google potrebbe non volere che le persone ci giochino.

Connessione satellitare

Per quanto riguarda l'altro aggiornamento, Nail Sadykov afferma di aver trovato prove di qualcosa chiamato Android Satellite Pointing UI.

Sembra che si tratti di una guida per Pixel che insegna a collegare lo smartphone a un satellite in orbita. Un video pubblicato sul canale non ufficiale di Google News su Telegram mostra come potrebbe funzionare il processo.

Gli utenti dovranno tenere il telefono davanti a sé e spostarlo fisicamente per trovare un satellite. Una volta trovato, si dovrà continuare a muovere il dispositivo finché l'icona di un satellite blu non raggiungerà il centro di un cerchio sullo schermo e rimarrà lì per diversi secondi. Mantenendo l'icona in posizione, il dispositivo stabilisce la connessione. Se non si riesce a connettersi, viene visualizzato un messaggio sullo schermo che indica che la sessione non è andata a buon fine.

(Image credit: Nail Sadykov)

Sadykov continua dicendo che la guida farà parte dell'"app Adaptive Connectivity Service (ACS)" del Pixel. Non è chiaro se si riferisca alla funzione attualmente disponibile o se ci sarà una nuova app esclusivamente per ACS.

Il giornalista afferma che sarà possibile ridurre a icona la finestra in un widget fluttuante sulla home page, in modo da poter continuare a scrivere messaggi mentre si cerca di stabilire una connessione. Una volta terminata l'operazione, i possessori di Pixel potranno vedere Satellite SOS in funzione scorrendo verso il basso su Impostazioni rapide. Riceverete anche un breve messaggio nel menu che vi dirà di evitare edifici, alberi e montagne per garantire una visione chiara del cielo e non interrompere il servizio.

Quando uscirà?

La data di arrivo di tutto ciò che vedete qui non è nota, anche se entrambe le fonti ritengono che le rispettive caratteristiche saranno lanciate sul Pixel 9. I due gruppi menzionano una terza fuga di notizie del 15 aprile, secondo cui la serie Pixel 9 potrebbe ricevere il Samsung Modem 5400 per abilitare la connettività satellitare. La stessa icona del satellite (anche se rossa) e le animazioni della guida del post di Sadykov sono state trovate nel rapporto precedente. Anche PiunikaWeb riferisce di aver visto lo stesso simbolo.

Quindi quello che vediamo oggi potrebbe essere il frutto di questo nuovo lavoro, almeno potenzialmente. Le cose potrebbero sempre cambiare all'ultimo minuto. Assicuratevi di prendere tutte queste informazioni con un granello di sale.

Nel frattempo, date un'occhiata alla nostra guida ai migliori smartphone 2024.