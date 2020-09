Negli ultimi anni, Amazon si è affermato come un colosso dell’e-commerce a livello mondiale anche grazie al programma Amazon Prime, che è stato lanciato negli Stati Uniti nel 2005 ed è approdato in Europa nel 2007. Nel tempo, Amazon ha aggiunto molte funzionalità a Prime, creando un servizio indispensabile per il cliente.

L’evento più atteso dell’anno è senza dubbio il Prime Day, che consente agli utenti iscritti ad Amazon Prime di contare su sconti e offerte speciali su migliaia di prodotti in esclusiva. Il Prime Day si tiene solitamente intorno alla metà di luglio, ma quest’anno l’appuntamento è stato rinviato a ottobre, nonostante alcune indiscrezioni parlassero di un probabile slittamento a settembre .

Se non vedete l’ora di provare Amazon Prime, non vi resta che continuare la lettura di questo articolo. Infatti, nelle righe a seguire, troverete una guida su come iscriversi ad Amazon Prime e una raccolta dei vantaggi che saranno a vostra disposizione.

Amazon Prime: come iscriversi

Per iniziare a usufruire dei vantaggi offerti dal programma Amazon Prime, dovrete innanzitutto recarvi sulla pagina dedicata sul sito Amazon.

Pagina ufficiale di Amazon Prime (Image credit: Amazon)

Cliccate sul grande pulsante giallo “Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni” ed effettuate l’accesso al vostro account, oppure create un nuovo profilo nel caso non vi siate già registrati in precedenza sulla piattaforma di e-commerce.

Dopodichè, inserite i vostri dati di fatturazione e cliccate sul pulsante “Iscriviti ora, 30 giorni gratis”. A questo punto, il gioco è fatto. Avrete a disposizione un mese di prova completamente gratuito per sfruttare i vantaggi offerti da Amazon Prime. Vi ricordiamo che, alla scadenza dei primi 30 giorni, Amazon Prime si rinnova automaticamente a € 3,99 al mese (oppure € 36 annui).

È possibile cancellare l’iscrizione in qualsiasi momento. Inoltre, gli studenti (di istruzione superiore idonei) possono usufruire di un vantaggioso programma chiamato Prime Student, che permette di usufruire delle spedizioni Amazon Prime e avere accesso a Prime Video, Prime Music, Amazon Photos e altri servizi per un periodo d'utilizzo di 90 giorni senza costi aggiuntivi.

Allo scadere dei 90 giorni di prova, Prime Student verrà convertita automaticamente in un'iscrizione annuale a pagamento al costo di € 18, con uno sconto pari al 50% in meno rispetto alla normale tariffa di sottoscrizione di Amazon Prime. Dopo la laurea, (o alla fine del quarto anno di iscrizione a Prime Student) l'iscrizione a Prime Student terminerà e si rinnoverà automaticamente alla data di scadenza in un'iscrizione Amazon Prime alla tariffa intera di € 36 all'anno o € 3,99 al mese.

Amazon Prime: tutti i vantaggi

Amazon Prime vi consente di ottenere delle notevoli riduzioni nei tempi di consegna dei vostri acquisti: una vasta gamma di due milioni di prodotti è idonea alla spedizione illimitata in un solo giorno lavorativo, mentre occorrono due o tre giorni di tempo per diversi altri milioni di articoli.

Dopotutto, non si tratta dell’unico vantaggio che Amazon Prime mette a disposizione degli utenti iscritti al programma. In primis, Prime Video consente di accedere ai contenuti Amazon Original e a serie TV e film su PC, Mac, smartphone, tablet, Kindle Fire e smart TV compatibili.

Prime Music è un servizio che permette ai clienti Prime di ascoltare, memorizzare e gestire musica ovunque. L’abbonamento Amazon Prime prevede un catalogo comprendente due milioni di brani, ma è possibile arrivare a quota 50 milioni abbonandosi a Amazon Music Unlimited al costo di € 9,99 al mese oppure € 99 all’anno (in questo caso, due mesi sono gratuiti).

Prime Reading vi permette di accedere a una libreria composta da centinaia di eBook e fumetti in formato digitale dal vostro dispositivo Kindle o attraverso l'app di Kindle per iOS e Android. Grazie a Offerte in Anteprima, è possibile accedere alle Offerte Lampo disponibili su Amazon.it con 30 minuti di anticipo rispetto agli utenti “non Prime”.

Se siete amanti della fotografia e scattate valanghe di foto, potreste trovare molto utile il servizio Amazon Photos, che vi consente di archiviare tutti i vostri scatti senza limiti di spazio. Infine, come non pensare alle esigenze dei videogiocatori: Prime Gaming vi permette, a cadenza mensile, di ottenere giochi, contenuti in-game e l'abbonamento a un canale sulla piattaforma di streaming Twitch .

Se avete intenzione di iscrivervi ad Amazon Prime, o se lo avete già fatto, restate aggiornati sulle ultime novità riguardanti l’evento Amazon Prime Day di quest’anno, che si preannuncia ricco di offerte scoppiettanti.