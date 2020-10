Quanto costa l'abbonamento Amazon Prime?

Il programma Amazon Prime ha debuttato negli USA nel 2005, per poi approdare in Europa nel 2007. Da allora Amazon ha aggiunto molte funzionalità a Prime come Amazon Prime Video, Amazon Prime Music e Amazon Kindle Unlimited, creando un servizio indispensabile per il cliente.

L'evento Amazon più atteso dell'anno è l'Amazon Prime Day, che si terrà tra pochi giorni, a partire dal 13 ottobre 2020.

Iscriversi ad Amazon Prime può avere costi molto diversi, in base alla tipologia di abbonamento scelto e alla durata. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli, vi aiuteremo a decidere qual è l'abbonamento che fa per voi.

Recandovi sulla pagina dedicata di Amazon, basterà cliccare sul pulsante giallo "Iscriviti e usalo gratis per 30 giorni" per iniziare il periodo di prova gratuito Amazon Prime. Se non siete ancora iscritti, il nostro consiglio è di approfittarne ora, in modo da poter usufruire di tutti i vantaggi e delle spese di spedizione gratuite senza alcun costo aggiuntivo in vista delle offerte del Prime Day 2020.

Allo scadere del mese di prova gratuito, Amazon Prime verrà rinnovato automaticamente al costo di 3,99€ al mese o 36€ annui per l'abbonamento standard.

Naturalmente potete cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento, e vi ricordiamo che se siete studenti potete usufruire dello sconto sull'abbonamento grazie al programma Prime Student, che vi permette di provare il servizio gratis per 90 giorni prima di richiedere 18€ all'anno, ovvero la metà del costo dell'abbonamento standard. Basterà visitare l’apposita pagina e premere sul pulsante giallo.

Continuare a pagare per l'iscrizione ad Amazon Prime anche allo scadere della prova gratuita conviene: oltre alle spedizioni gratuite per gli articoli idonei potete usufruire di tutta una serie di vantaggi esclusivi per i clienti Prime, insieme a offerte molto interessanti come Kindle Unlimited gratis per tre mesi, Amazon Music Unlimited a 0,99€ per quattro mesi. Ultimo ma non meno importante, l'abbonamento ad Amazon Prime Video è incluso senza costi aggiuntivi.