Amazon Kindle Unlimited: cos'è, come funziona, quanto costa

Ricordate le biblioteche, quei grandi edifici pieni di libri? Forse molti di voi non vi mettono più piede dai tempi dell'università. Dopotutto, nel mondo, le biblioteche tradizionali hanno ceduto il passo a quelle digitali.

Se cercate un servizio a noleggio più flessibile rispetto a quello offerto da una biblioteca vecchio stampo e amate leggere libri scaricati direttamente sul vostro Kindle, tramite l’App Kindle, non potete non prendere in considerazione Amazon Kindle Unlimited.

Il catalogo comprende oltre un milione di ebook tra cui scegliere, accessibili da Kindle, smartphone, tablet e PC ed è una vera e propria manna dal cielo per gli amanti della lettura. Il servizio include anche alcuni audiolibri e la possibilità di archiviare fino a dieci titoli offline.

A differenza delle biblioteche, il noleggio non ha una data di scadenza. Dunque, non dovrete preoccuparvi di eventuali addebiti per riconsegna in ritardo. Potrete continuare tranquillamente la vostra lettura e sostituire i titoli scaricati con altri; immaginate Kindle Unlimited come il Netflix fatto su misura per i nostri figli. Tuttavia, a differenza delle biblioteche, c’è un canone mensile da pagare. Vi invitiamo a proseguire nella lettura di questo articolo per scoprire se Kindle Unlimited è la soluzione che state cercando.

Quali dispositivi sono supportati?

Il servizio Kindle Unlimited di Amazon è disponibile all'interno dell'app Kindle, che può essere scaricata su qualsiasi dispositivo dotato di una connessione Internet. Gli smartphone e tablet iOS e Android, i tablet Fire e i dispositivi Windows o Mac, includono l’app Kindle nei rispettivi store.

(Image credit: Amazon)

Naturalmente, i libri compresi nel servizio Kindle Unlimited possono essere letti anche su Kindle, gli eReader di Amazon, che fanno parte di una gamma che parte dai modelli più economici dotati di schermi eInk per arrivare a quelli premium come Kindle Oasis . Gli eReader di produttori terzi, come Kobo Clara o Forma, non supportano il servizio.

In alternativa, se volete accedere alla vostra biblioteca digitale personale dal vostro ufficio o dal PC di un amico, potete effettuare il login sul vostro account Kindle e avviare la vostra libreria Unlimited tramite un qualsiasi browser web, come Chrome, Edge, FireFox o Safari . I nostri utilizzi preferiti? La ricerca di nuovi libri utilizzando il browser Web e la lettura in movimento.

Quanto costa Kindle Unlimited?

Kindle Unlimited ha un costo di € 9,99 al mese, che equivale a circa € 120 annui. Dunque, a seconda del numero di libri acquistati, potrete risparmiare un bel po’ di soldi rispetto all’acquisto di ogni singolo titolo. Tuttavia, assicuratevi per tempo che i libri che state cercando siano inclusi nel catalogo.

È possibile registrarsi e usufruire di un periodo iniziale di prova, in modo da avere un’idea di come funzioni il servizio e capire se i libri che desiderate leggere sono disponibili sulla piattaforma.

Quanti titoli Kindle Unlimited posso noleggiare contemporaneamente?

È possibile noleggiare fino a dieci titoli contemporaneamente con il vostro abbonamento Kindle Unlimited. L’offerta include sia libri che riviste, quindi potete contare su un ampio ventaglio di scelta. Quando non avrete più slot liberi nella vostra libreria (all’acquisto di un undicesimo titolo), il servizio vi chiederà di acquistare o rimuovere un altro libro Kindle Unlimited dal vostro account.

(Image credit: Amazon)

Non solo libri...

Kindle Unlimited non è un servizio dedicato esclusivamento al noleggio di libri, ma include anche riviste patinate e audiolibri. Alcune riviste possono essere noleggiate singolarmente, mentre altre possono essere scaricate in abbonamento e inviate al vostro dispositivo o app Kindle al momento della pubblicazione di nuove edizioni.

Molti titoli, come National Geographic, sono ottimizzati per adattarsi al meglio allo schermo, ridimensionando il testo e le immagini per una migliore visualizzazione dei contenuti. Dunque, l’esperienza di lettura non verrà influenzata dal formato del dispositivo utilizzato (come uno smartphone lungo o un tablet largo). Tuttavia, altri titoli non dispongono di questa ottimizzazione e dovrete pizzicare e zoomare sullo schermo più volte per ottenere la migliore esperienza possibile.

Per quanto riguarda gli audiolibri disponibili in Kindle Unlimited, vi consigliamo di abilitare WhisperSync. Si tratta di una funzionalità molto utile che vi consente di riprendere facilmente la lettura degli ebook Kindle dal punto esatto in cui l’avevate interrotta in precedenza.

Secondo quanto riportato sul sito web Amazon, il servizio include oltre 2.000 audiolibri Audible gratuiti, che possono essere ascoltati tramite l'app Kindle o l'app Audible. Purtroppo, la nostra ricerca di eBook contenenti la narrazione inclusa non è andata a buon fine e abbiamo trovato esclusivamente libri a pagamento, in quanto richiedenti l’abbonamento a Audible.

Dove vanno a finire i miei vecchi libri Kindle?

Non preoccupatevi: aggiungendo nuovi libri Kindle Unlimited alla vostra libreria, non perderete i titoli già posseduti in precedenza. I vostri vecchi libri resteranno intatti e verranno semplicemente affiancati da quelli noleggiati attraverso il vostro account Unlimited. Vi ricordiamo che questi possono essere restituiti in qualsiasi momento.

(Image credit: Amazon)

I servizi di noleggio in alternativa a Kindle Unlimited

Se vi piace l’idea alla base di Kindle Unlimited di Amazon, ma volete qualcosa di diverso, potreste spostare la vostra attenzione su Scribd . Al termine della prova gratuita di trenta giorni, Scribd si rinnova al prezzo di € 13,99 al mese e vi offre accesso anche a Blinkist, Pocket e Mubi senza costi aggiuntivi, purché in presenza di un abbonamento a Scribd attivo. Lo svantaggio principale di Scribd è la sua mancata disponibilità sui dispositivi Kindle.

Se volete leggere i vostri contenuti preferiti principalmente sul vostro smartphone o tablet, Scribd è un’ottima alternativa a Kindle Unlimited grazie soprattutto alla facilità con cui è possibile trovare gli audiolibri. Tuttavia, a differenza di Kindle che è un servizio globale con un'ottima localizzazione, Scribd è un servizio di stampo statunitense e, dunque, molte versioni dei libri disponibili sono in lingua inglese.

Qual è il maggiore punto di forza di Kindle Unlimited?

Nonostante l’offerta relativa agli audiolibri sia decisamente migliorabile, Kindle Unlimited è uno dei servizi di punta per quanto riguarda la visualizzazione di eBook. Offre ampie possibilità di personalizzare i vostri eBook e una funzione chiamata Word Runner, che vi consente di visualizzare una parola per volta sullo schermo per passare a quella successiva dopo un intervallo di tempo prestabilito.

Se siete curiosi di scoprire l’ampio ventaglio di servizi disponibili, se volete usufruire di un periodo di prova iniziale gratuito per capire se si tratta del servizio che fa per voi, se siete dipendenti dalla lettura e se avete un account Amazon, allora vale sicuramente la pena dare una chance a Kindle Unlimited.