Amazon Prime 2020, le migliori offerte su smartphone e tablet

Se stavate aspettando l'offerta giusta per cambiare il vostro smartphone o tablet, non aspettate oltre. In occasione dell'Amazon Prime Day 2020 infatti ci sono molte occasioni interessanti. Quest'anno c'è stato un mini boom di tablet di fascia alta, con i nuovi tablet Samsung Tab S7/S7 Plus, Huawei Matepad e i prodotti Apple, mentre Apple continua a migliorare i suoi iPad e ad estendere la propria gamma con nuovi prodotti.

Il settore telefonia è sempre piuttosto frizzante e si fa fatica a tenere il conto dei modelli nuovi che escono ogni anno. Se volete qualche idea per gli acquisti potete considerare le quide che vi proponiamo appena qui sotto, mentre potete trovare i tablet più in basso nell'articolo. In ogni caso, se utilizzate dispositivi iOS/iPadOs oppure Android, sicuramente troverete ciò che fa per voi. Continuate a leggere per scoprire quali sono le offerte migliori del Prime Day 2020.

Microsoft Surface Pro 7 - €777 invece di €890 Il Microsoft Surface Pro 7 è un computer fantastico, come abbiamo già avuto modo di dire più volte. In effetti non sarebbe nemmeno da considerare un semplice tablet, visto che usa Windows 10 e può fare tutto ciò che fa un normale PC - ma sarà meglio aggiungere anche la tastiera. A questo prezzo è davvero un'offerta strepitosa. Vedi offerta

Samsung Galaxy Tab S6 Lite+ a €299 invece di €399 Un tablet eccellente, il Samsung Galaxy Tab S6 Lite+ offre uno splendido schermo da 10 pollici, 64GB di spazio espandibili tramite microSD e ha il pennino incluso. Un dispositivo ideale per l'intrattenimento, o social network, la lettura o le attività creative. Vedi offerta

Redmi Note 9 Pro - €199,90 invece di €269 La serie Redmi Note ha trovato un successo enorme negli ultimi due anni, dall'uscita del Redmi Note 7. Sono sempre stati smartphone con un rapporto qualità/prezzo incredibile, ma questo Redmi Note 9 Pro sembra davvero una cosa di un altro mondo: CPU potente, quadrupla fotocamera, batteria da 5020 mAh, 6GB di RAM e 64GB di archiviazione. Per meno di 200 euro!



Samsung Galaxy M51 128GB - €329 invece di €389 Il Samsung Galaxy M51 fa parte della nuova gamma Samsung 2020, e sulla carta è uno smartphone di fascia media. Ma è più simile a un top di gamma se si considerano lo schermo AMOLED da 6,7", la batteria da 7.000 mAh, di 128GB di archiviazione o la quadrupla fotocamera. Già al suo prezzo sarebbe un ottimo affare, ma con lo sconto del Prime Day 2020 è fantastico. Vedi offerta