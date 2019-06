I migliori tablet economici del 2019

Se state cercando un tablet economico ma di buona qualità siete arrivati nel posto giusto. Non tutti vogliono pagare centinaia di euro per un tablet e comunque anche un modello economico permette di divertirsi navigando sul web, guardando video, giocando e inviando mail.

I modelli economici vanno più che bene come tablet per tutta la famiglia oppure anche solo per i bambini grazie ai sistemi di controllo parentale integrati (specialmente i modelli Amazon). Ma sono perfetti anche per chi vuole uno schermo più grande rispetto a quello dello smartphone.

Il miglior tablet in assoluto rimane l’ iPad Pro 11 , che però ha un costo decisamente elevato. Acquistare il miglior tablet economico significa risparmiare un bel po’ di euro.

In realtà nessuno dei tablet Apple scende sotto la soglia dei 300 euro, che abbiamo fissato per identificare un tablet economico. Ma se volete proprio un iPad vi consigliamo di guardare la nostra comparativa sui migliori iPad . Attualmente il modello più economico è il “classico” iPad da 9,7 pollici che costa 359 €.

Eccovi dunque la classifica dei migliori tablet a buon prezzo che abbiamo selezionato per voi. Vogliamo comunque mettere in chiaro una cosa: di modelli veramente validi a buon prezzo ce ne sono pochi.

Il settore dei modelli economici è entrato un po’ in crisi, noi però pensiamo che quelli selezionati rappresentino un ottimo rapporto qualità-prezzo. Stiamo ancora aspettando il primo modello del 2019 ma questo non significa che quelli inclusi in questa lista siano tecnologicamente superati, tutt'altro.

Image Credit: Lenovo

1. Lenovo Tab 4 8 Plus

Il miglior tablet economico oggi in commercio

Peso: 300g | Dimensioni: 210 x 123 x 7mm | Sistema Operativo: Android 7.0 | Display: 8 pollici | Risoluzione: 1200 x 1920 | CPU: Snapdragon 625 | Capacità: 16GB/64GB | Batteria: 4850mAh | Fotocamera posteriore: 8MP | Fotocamera anteriore: 5MP

Prestazioni

Design

Si graffia facilmente

Fotocamera scarsa

In un settore inflazionato come quello degli smartphone e dei tablet, riuscire a realizzare un dispositivo che abbia sufficiente personalità per distinguersi e la qualità per essere apprezzato non è facile.

Con il Tab 4 8 Plus, Lenovo è riuscita a realizzare un prodotto originale che ridà la giusta importanza al settore dei tablet Android di fascia media.

Se possedete già un dispositivo Android, siete spesso in giro e cercate un dispositivo più particolare dei classici tablet Amazon questa è la scelta giusta per voi.

Leggi la recensione approfondita: Lenovo Tab 4 8 Plus

Image Credit: Amazon

2. Amazon Fire HD 10 (2017)

Eccellente tablet dal grande schermo e dal piccolo prezzo

Peso: 500g | Dimensioni: 262 x 159 x 9.8mm | Sistema Operativo: Fire OS | Display: 10.1 pollici | Risoluzione: 1920 x 1200 | CPU: quad-core | Capacità: 32GB/64GB | Batteria: up to 12 hours | Fotocamera posteriore: 2MP | Fotocamera anteriore: VGA

Rapporto qualità-prezzo

Grande schermo full HD

Struttura in plastica

Fotocamere scarse

Se siete iscritti ad Amazon Prime e cercate un grande tablet per guardarci film, TV e divertirvi con qualche gioco, il Fire HD 10 è un’ottima scelta. Se poi avete un budget ridotto è la migliore.

Veramente buono il rapporto qualità-prezzo in questo modello da 10 pollici nonostante alcuni limiti come la struttura in plastica e le fotocamera praticamente inutili. Niente però che non si possa giustificare visto il prezzo.

Leggi la recensione approfondita: Amazon Fire HD 10 (2017)

Image Credit: Amazon

3. Amazon Fire HD 8 (2018)

Il Fire giusto per chi sceglie Amazon

Peso: 363g | Dimensioni: 214 x 128 x 9.7mm | Sistema Operativo: Fire OS | Display: 8 pollici | Risoluzione: 800 x 1280 | CPU: 1.3GHz quad-core | Capacità: 16GB/32GB | Autonomia: fino a 10 ore | Fotocamera posteriore: 2MP | Fotocamera anteriore: 2MP

Decent value

Improved speakers

Few meaningful upgrades

A little slow in places

Amazon HD 8 è stato aggiornato nel 2018 con una migliore fotocamera anteriore, più capacità e design più moderno. Si tratta di miglioramenti utili che lo fanno restare a buon diritto nella classifica dei migliori tablet economici.

Non si tratta del miglior modello in circolazione, ma quello che fa, lo fa bene. Il prezzo di listino inferiore ai 100 euro lo rende perfetto per i bambini senza avere ogni volta paura che distruggano un dispositivo prezioso.

Potrà sembrare troppo piccolo per alcuni e le fotocamere sono sicuramente scarse, ma il Fire HD 8 offre l’esperienza classica dei tablet anche in una dimensione ridotta e resta per questo un tablet da prendere in considerazione per l'acquisto.

Leggi la recensione approfondita: Amazon Fire HD 8

Image Credit: Amazon

4. Amazon Fire 7 (2017)

Il più economico tra i tablet Amazon è perfetto per i bambini

Peso: 295g | Dimensioni: 192 x 115 x 9.6mm | Sistema Operativo: Fire OS | Display: 7 pollici | Risoluzione: 1,024 x 600 | CPU: 1.3GHz Quad-core | Capacità: 8GB/16GB | Autonomia: fino a 8 ore | Fotocamera posteriore: 2MP | Fotocamera anteriore: VGA

Prezzo assurdamente basso

Buona autonomia

Store di Amazon ancora scarso

Schermo a bassa risoluzione poco valido

Se state cercando un tablet economico al passo con le specifiche tecniche allora vi consigliamo di guardare i nuovi Amazon Fire HD 8 e HD 10.

Non avranno schermi brillanti, design ricercato o prestazioni da record ma vi permetteranno di divertirvi anche con i giochi più complessi.

L’interfaccia Fire OS è stata rivista e potrà non piacere a molti, ma per chi non è appassionato di tecnologia risulta meno caotica e più facile da usare di altre.

Leggi la recensione approfondita: Amazon Fire 7 (2017)

iPad 9.7 (32GB): il miglior iPad economico

Il nuovo iPad 9.7 ha un buon prezzo se consideriamo che ha una dotazione al passo con i tempi come potenza, software e struttura. Il grande schermo da 9.7 pollici è brillante e la potenza è sufficiente per gestire qualsiasi app volessimo provare.