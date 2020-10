Prime Day 2020, ecco gli SSD in offerta

Finalmente è arrivato Amazon Prime Day 2020, una buona occasione per tutti gli abbonati al servizio Amazon di mettere le mani su tanti prodotti scontati. In questo articolo, vi suggeriamo le migliori unità a stato solido (SSD) in offerta il 13 ottobre 2020. Vi ricordiamo che le offerte in questo articolo sono valide a partire dalle 00.01 alle 23.59 del 13 ottobre 2020.

Buona lettura e buoni acquisti.

Prime Day 2020, le migliori offerte sulle unità a stato solido (SSD) per il Prime Day.

SSD in offerta:

SSD Crucial MX500 SATA 2TB è uno dei nostri dischi a stato solido da 2.5 pollici preferiti, per via del suo ottimo rapporto prezzo prestazioni e della sua robustezza contro l'usura. Questa versione particolarmente capiente è in offerta su Amazon ed è interessante per aumentare drasticamente lo spazio del proprio sistema senza dover far ricorso a dischi meccanici e senza spendere un patrimonio.

SSD Sata Crucial BX500 2TB Crucial BX500 è la versione più economica del disco a stato solito dell'azienda. Come il fratello MX500, è molto veloce ma utilizza memorie di tipo diverso. Ideale per chi vuole risparmiare ma ha comunque bisogno di uno spazio di archiviazione importante.

WD Black SN750 SSD NVMe 1TB - offerta Prime Day Western Digital WD Black SN750 SSD NVMe M.2 2280, 3D NAND da 1TB è un disco a stato solido ad alte prestazioni ed è perfetto per l'installazione su PC e console recenti. Il taglio offerto oggi è il migliore per rapporto prezzo/capacità ed è scontatissimo.

Samsung 970 EVO Plus, SSD NVMe - Offerta Prime Day MZ-V7S500 970 EVO Plus SSD Interno da 500GB, PCle NVMe M.2 è uno dei migliori dischi a stato solido in formato M.2 NVMe e ora è possibile acquistare la versione da mezzo Terabyte a un prezzo molto conveniente. È l'ideale per velocizzare in maniera drastica qualsiasi PC recente con un minimo investimento.

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 2 TB - €329 SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 1 TB è un velocissimo disco esterno. Robusto e impermeabile è dotato di USB Type C e di velocità di lettura fino a 1TB al secondo. Questo dispositivo di archiviazioni è ottimo per i viaggiatori più avventurosi, ma anche per chi deve affrontare tutti i giorni la giungla urbana e necessita di accedere ai propri file in maniera veloce e sicura.

Seagate Portable Drive 4TB - €114 Seagate Portable Drive è unità disco esterna Portatile da 4 TB. Monta un HD meccanico e non una SSD, ma questa offerta di Prime Day permette di portarsi a casa un dispositivo di archiviazione di tutto rispetto ad un prezzo molto accattivante.

Gli SSD disponibili sul mercato sono attualmente di tre tipologie, pertanto prima di acquistare un prodotto sarà bene che identifichiate il formato di drive che fa al caso vostro.

SATA III 2,5", sostituiscono in pratica i vecchi hard disk SATA. Le prestazioni sono molto superiori ai dischi meccanici ma il bus a 6.0 Gbps (o 3.0 Gbps, nel peggiore dei casi) ne limita le prestazioni massime.

M.2 SATA, adottano un formato più moderno (detto B Key) ma le prestazioni non differiscono dal tipo precedente.

M.2 PCIe, è il tipo di SSD più recente, ma non è supportato dai sistemi più vecchi. I più veloci in assoluto supportano anche il protocollo NVMe.

WD My Cloud EX2 Ultra Network Attached Storage

WD My Cloud EX2 Ultra è un NAS adatto per piccoli e medi gruppi di lavoro ed è dotato di funzionalità di fascia professionale, quali: dischi storage WD RED, crittografia, altissima flessibilità di configurazione. Può essere utilizzato come server multimediale, ma le sue prestazioni e capacità lo rendono adatto per soddisfare qualsiasi esigenza di spazio di archiviazione.