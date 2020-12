I migliori NAS del 2020

Take a look at our picks for the best NAS drives for your needs.

I NAS sono dispositivi progettati per archiviare grandi quantità di dati e consentirne l'accesso remoto da qualunque dispositivo; sono dunque soluzioni di archiviazione collegate alla rete.

I dati possono essere accessibili sia da Internet che da una LAN al fine di mantenere al sicuro i file; ciò significa che potete accedere ai vostri file in qualsiasi momento e ovunque vi troviate. Non dovrete più portare con voi dispositivi di archiviazione (a rischio furto), poiché i dati memorizzati nei NAS sono accessibili da qualunque dispositivo.

Prima di acquistare un NAS, occorre riflettere su un fattore determinante: lo spazio di archiviazione di cui si ha e si avrà bisogno.

Tenete presente che non tutti i NAS sono dotati di dischi rigidi “out of the box”, talvolta dovrete acquistarli separatamente; ciò potrebbe essere una seccatura, ma permette anche di personalizzare al meglio il proprio sistema, e approfittando di offerte e promozioni, potreste riuscire a risparmiare molti soldi.

Dovrete anche considerare le vostre esigenze di backup e ridondanza. Molte NAS possono ospitare più di un disco rigido ed eseguire il mirroring per salvare i file in caso di guasto: fino a quando un disco rigido è operativo, i vostri dati saranno al sicuro; inoltre, alcuni NAS consentono di usare anche unità esterne per il backup.

Se avete già un NAS e volete aumentare il vostro spazio di archiviazione, date un'occhiata alla nostra guida sui migliori dischi rigidi per NAS .

I migliori NAS:

WD My Cloud Personal Seagate Personal Cloud 2-Bay QNAP TS-251A Buffalo LinkStation LS220D Synology DiskStation DS1817 Synology DiskStation DS1517 WD My Cloud EX2 Ultra

WD My Cloud Personal è una delle migliori unità NAS e il modello base ha uno spazio di archiviazione di 2 TB. (Credito immagine: WD)

1. WD My Cloud Personal NAS drive Semplice e veloce Capacità: 2TB, 3TB or 4TB | Porte: USB 3.0, Gigabit Ethernet | Funzionalità: Accesso Remoto ai File, DLNA, iTunes Server 149,99 € Vedi Da Mediaworld IT Facile da configurare Prezzo Le app non sono eccezionali

Western Digital ha ottenuto molto successo con le soluzioni My Cloud, che vantano una configurazione intuitiva, possono trasmettere in streaming a qualsiasi dispositivo conforme a DLNA e sono accessibili da iOS e Android.

My Cloud Personal è uno dei migliori NAS entry-level ed è disponibile nei tagli da 2, 3 o 4 TB. Si tratta di un'unità a un vano (o bay), quindi non può eseguire il backup da sé, tuttavia può eseguirlo su un disco rigido esterno grazie alla porta USB posta sul retro.

Leggete la recensione completa su WD My Cloud Personal

L'unità NAS Seagate Personal Cloud 2-Bay può eseguire il mirroring sul secondo HDD. (Credito immagine: Seagate)

2. Seagate Personal Cloud 2-Bay NAS drive Comoda memoria di rete Capacità: 4TB, 6TB or 8TB | Porte: Gigabit Ethernet | Funzionalità: Accesso Remoto ai File, media server software, RAID Check Amazon Facile da usare Design Prestazioni Interfaccia

Passiamo a un altro noto produttore di dischi rigidi, Seagate; il NAS Personal Cloud 2-Bay offre una capacità superiore a quella del modello di cui sopra grazie al doppio alloggiamento. Ciò consente al dispositivo di eseguire il mirroring dei file da un disco rigido all’altro, proteggendo i file in caso di guasto di una delle unità.

Apprezziamo il design elegante del prodotto, che potete posizionare accanto al router o al PC. Il sistema operativo consente di scaricare file direttamente su account cloud, come Dropbox e Google Drive, e potete persino condividere contenuti multimediali da Chromecast e Roku.

Leggete la recensione completa su Seagate Personal Cloud 2-Bay

L'unità NAS QNAP TS-251A ha più funzioni di quante immaginate. (Credito immagine: QNAP)

3. QNAP TS-251A NAS drive NAS multimediale ricco di funzionalità Capacità: N/A | Porte: 2 x Gigabit Ethernet, USB 3.0 | Funzionalità: Accesso Remoto ai File, HDMI, 4K media transcoding, DLNA 478,90 € Vedi Da Onlinestore Hardware potente Un sacco di funzioni Costoso Non viene fornito con i dischi rigidi installati

QNAP TS-251A è un NAS straordinario e supporta numerose funzioni. Presenta due porte Ethernet, un'uscita HDMI e hardware di tutto rispetto come la CPU Intel Celeron dual-core da 1,6 GHz e i 4 GB di RAM per la transcodifica hardware dei file multimediali.

Il sistema operativo QTS consente anche di installare numerose app come Plex Media Server, programmi di condivisione file e un'app per il karaoke; inoltre, può anche eseguire eseguire Linux.

In breve, questo NAS offre prestazioni eccellenti, ma occorre acquistare i dischi rigidi separatamente.

L'unità NAS Buffalo LinkStation LS220D può essere integrata direttamente con BitTorrent. (Credito immagine: Buffalo)

Un discreto NAS dual-bay con BitTorrent integrato Capacità: 2TB, 4TB, 6TB, 8TB | Porte: Gigabit Ethernet, USB 2.0 | Funzionalità: Dual bay, WebAccess apps, Apple Time Machine Check Amazon Buone caratteristiche di sicurezza App mobile per una facile configurazione Manca di alcune funzionalità avanzate

Buffalo LinkStation LS220D è uno dei migliori NAS in circolazione; è un’unità dual-bay da 2 TB (disponibile anche con capacità da 4, 6 e 8 TB) prodotta dalla stessa società proprietaria della linea TeraStation (unità NAS avanzate).

Il punto di forza di questo modello è che può integrarsi direttamente con BitTorrent, quindi può scaricare file anche quando il PC non è acceso; non dovrete più preoccuparvi che i download vengano interrotti. Come molti dei dispositivi elencati, può eseguire lo streaming tramite vari dispositivi e potete usarlo come server iTunes.

Synology DiskStation DS1817 consente agli utenti di riempire gli otto bay con tutto ciò che desiderano. (Credito immagine: Synology)

5. Synology DiskStation DS1817 NAS drive Un NAS da 8 vani per l’utente medio Capacità: : N/A | Porte: : 2 x 1GbE LAN, 2 x 10GbE LAN, 2 x USB 3.0, 2 x eSATA | Funzionalità: : Quad-Core CPU, fino a 18 unità di memoria, 1,577 MB/s in lettura sequenziale 463,55 € Vedi Da eWeki IT Prestazioni superiori a 10GbE Espandibile Porte USB 3.0 insufficienti Le unità esterne utilizzano eSATA

Ogni tanto, compare un prodotto che sfida le convenzioni del settore e Synology DS1817 è uno di questi. La maggior parte dei NAS consumer è sottodimensionata e non offre un adeguato numero di vani, ma Sinology DS1817 ne vanta ben otto; inoltre, si distingue anche per la porta LAN 10GbE (10 Gbps) e la CPU Quad-Core per prestazioni al top.

Leggete la recensione completa su Synology DiskStation DS1817

Synology DiskStation DS1517 può raggiungere una velocità di scrittura sequenziale di 111,4 MB/s e di 110,3 MB/s in lettura. (Credito immagine: Synology)

7. Synology DiskStation DS1517 Costoso, ma potente Capacità: : Up to 60TB, 180TB with expansion unit | Porte: : 4 x 1GbE LAN, 4 x USB 3.0, 2 x eSATA | Funzionalità: : Quad-Core CPU, supporto a 15 unità di archiviazione + vani d'espansione Check Amazon Aggiornamenti dello slot PCIe Prestazioni Le schede aggiuntive sono costose Solo 2 GB di RAM

Chiunque valuta un prodotto a partire dalla scheda tecnica, non potrà che innamorarsi di Synology DiskStation DS1517; grazie alla sua CPU quad-core e agli 8 GB di RAM, questo NAS può raggiungere velocità di scrittura sequenziale di 111,4 MB/s e di 110,3 MB/s in lettura. Queste prestazioni e il supporto a 15 unità di archiviazione fanno del DS1517 uno dei migliori NAS sul mercato. Detto ciò, il dispositivo non è economico: a meno che non cerchiate un NAS per una piccola impresa, potrebbe essere un po' troppo caro.

Leggete la recensione completa su Synology DiskStation DS1517

Western Digital My Cloud EX2 Ultra è progettato per le piccole imprese. (Credito immagine: WD)

8. WD My Cloud EX2 Ultra La versione per piccole imprese di My Cloud Mirror Capacità: 4TB, 8TB, 12TB, 16TB | Porte: Gigabit Ethernet, USB 3.0 | Funzionalità: Accesso Remoto ai File, RAID, My Cloud OS 3 Prime 264,99 € Vedi Da Amazon CPU dual-core Doppio alloggiamento per configurazioni RAID Sistema operativo Mancato supporto per alcune app

My Cloud EX2 Ultra è dotato delle stesse funzionalità RAID avanzate dei NAS premium e del supporto ai Microsoft Active Directory; insomma, è un modello ideale per le piccole imprese. Inoltre, può agire anche da file server, server FTP, server di backup e server di download P2P.

Il dispositivo è disponibile con o senza dischi: il modello base ha uno storage di 4 TB, mentre quello più capiente ne offre 28. Se non avete bisogno dei suddetti extra, la gamma Western Digital My Cloud Mirror è più che sufficiente.