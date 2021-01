Le migliori distro Linux del 2021 per principianti ed esperti

Linux è considerato il sistema operativo ideale per programmatori e sviluppatori, ma nel corso degli anni abbiamo assistito a numerosi tentativi di renderlo più accessibile e alla portata di un pubblico più vasto e meno esperto.

Tra le principali cause che hanno portato allo sviluppo di versioni semplificate, c’è la crescente preoccupazione per i problemi legati alla sicurezza di Windows e le limitazioni Apple impone a chi utilizza il sistema operativo macOS.

Linux attualmente è disponibile in svariate versioni conosciute come "flavor"(sapori) o "distro"(distribuzioni). Ciò è dovuto al fatto che Linux è così incredibilmente configurabile da aver dato origine a diverse varianti pensate appositamente per andare incontro alle più disparate esigenze degli utenti.

Alcuni sviluppatori, quindi, prendendo spunto dall’insoddisfazione di molti utenti Windows, hanno provato a realizzare delle versioni con un’interfaccia molto simile al celebre sistema operativo di Microsoft nel tentativo di rendere Linux più appetibile. Tuttavia, esistono anche numerose distribuzioni che rimangono invece più focalizzate su contesti specifici come la programmazione o le applicazioni scientifiche, o su altri aspetti come la sicurezza, la gestione delle risorse del sistema e simili.

In ogni caso tutte le distro, anche se differenti, supportano i vari software per Linux, così come qualsiasi applicazione basata su cloud che funziona attraverso un browser. Tuttavia, ogni distribuzione viene fornita con un numero più o meno limitato di software in bundle: alcune si presentano con molte applicazioni di base già preinstallate, mentre altre hanno il minimo indispensabile.

E, come già detto, Linux è altamente personalizzabile, andando ben oltre le reali necessità degli utenti Windows o Mac.

Nel complesso, è sempre opportuno partire da alcune considerazioni generali per capire meglio quale sia la versione di Linux più conforme alle nostre esigenze. Avete bisogno di un'interfaccia grafica più familiare in stile Windows? Vi sta più a cuore la privacy? Vi sentite più a vostro agio nell’utilizzo di un’interfaccia con riga di comando o preferite cliccare sulle icone?

La risposta a queste domande può determinare quale sia la distro Linux più adatta a voi e noi siamo qui per aiutarvi a prendere questa decisione.

Le migliori distro Linux sono fatte su misura per una specifica categoria di utenti. Ubuntu, per esempio, è molto facile da usare in quanto è progettato per i principianti. Arch Linux, invece, si rivolge a utenti esperti che possono trarre vantaggio dall'uso del terminale utilizzando la riga di comando per eseguire funzionalità come l'installazione di applicazioni. Questa guida si concentra sulla scelta delle migliori distro in assoluto.

(Image credit: Nitrux)

1. Nitrux La migliore distro per i principianti visit site Possibilità di personalizzazion Utilizzo di AppImages Documentazione tramite blog

Se siete alle prime armi con Linux, iniziate il percorso con Nitrux. Questa distro sfrutta alcuni dei progetti open source più stabili e apprezzati, come Ubuntu e il desktop KDE Plasma, con alcune modifiche volte a creare una distro adatta ai neofiti.

Ad esempio, anziché creare un ambiente desktop personalizzato da zero, Nitrux si affida alla nota versatilità di KDE Plasma, riprogettando alcuni componenti per semplificare il workflow dei nuovi utenti. La distro offre un paio di layout per il desktop che consentono agli utenti di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sullo schermo.

Nitrux personalizza anche alcune app di amministrazione, per rendere più accessibili da parte degli utenti meno esperti le attività come la gestione del firewall e i backup. Inoltre, include diverse app per vari usi.

La distro supporta e incoraggia anche l'uso di AppImages, che semplifica di molto l'installazione di app aggiuntive. Infatti, Nitrux prevede di passare tutte le app con interfaccia grafica ad AppImages. Queste ultime vengono avviate in un sandbox firejail, che rende Nitrux più sicura già dal primo utilizzo, rispetto ad altre distro Linux desktop.

Esiste una community molto attiva con cui potrete interagire su tutti i social più popolari. Tuttavia, l'assenza di una sezione dedicata alla documentazione è un notevole svantaggio. Nitrux è disponibile solo per i computer a 64 bit, ma è avviabile su macchine meno recenti grazie al BIOS Legacy, oltre che sulle più recenti macchine EFI.

(Image credit: Zorin OS)

2. Zorin OS La distro migliore per gli utenti Windows visit site Strumento di selezione dei layout Utilizzabile da subito Documentazione personalizzata

Il progetto Zorin OS è partito nel 2008 con l'obiettivo di rendere più intuitivo l'ambiente Linux. I suoi sviluppatori volevano rendere Linux più accessibile ai normali utenti, introducendo elementi familiari nell'interfaccia utente.

La distro si rivolge agli utenti Linux meno esperti, magari abituati ai sistemi operativi proprietari più famosi, come Windows e macOS. Ciò è possibile grazie all'app Zorin Appearance che modifica l'ambiente desktop Gnome per renderlo più simile a Windows sia dal punto di vista formale che funzionale.

Zorin è disponibile in varie edizioni. Tre di queste, ovvero Core, Lite ed Education sono scaricabili gratuitamente. Zorin si basa su Ubuntu e l'edizione Core è la versione standard che include tutte le app di cui avreste bisogno in un normale ambiente desktop.

Se avete un computer più vecchio, potete utilizzare l'edizione Lite, progettata per macchine meno performanti. L'edizione Education, come suggerito del nome, è progettata per l'apprendimento e contiene tutte le app e le utility open source più famose in ambito formativo.

Esiste poi una quarta edizione, Ultimate, attualmente disponibile per poco meno di €39 euro. Incluse l'assistenza e alcune funzioni aggiuntive, come la possibilità di utilizzare un'interfaccia simile a quella di macOS, nonché diversi tipi di app e giochi.

(Image credit: Pop!_OS/System76)

3. Pop!_OS La distro migliore per il gaming visit site Sistema grafico ibrido Immagine speciale per gli utenti Nvidia Navigazione tramite tastiera

Pop!_OS è sviluppato e aggiornato dal fornitore di hardware System76, e oltre a essere incluso nei prodotti venduti dall'azienda, è disponibile anche come download gratuito. La distro offre alcune funzioni interessanti, che la rende un'opzione adatta soprattutto ai gamer.

Si basa su Ubuntu LTS e include un'interfaccia utente personalizzata con Gnome, chiamata Pop Shell.

Sebbene esistano diverse distro Linux dedicate al gaming, Pop!_OS si distingue grazie alla presenza di vari elementi utili per i gamer. Ad esempio, gli sviluppatori hanno fatto in modo che sistemi grafici ibridi funzionino perfettamente sulla piattaforma.

Se avete una scheda grafica ibrida, la distro vi darà la possibilità di avviare i giochi sulla GPU tramite il menu contestuale. Potrete passare anche dalla grafica con risparmio energetico a quella piena potenza e viceversa.

Esistono un paio di edizioni di Pop!_OS. Oltre a quella standard, è disponibile una versione progettata in modo specifico per gli utenti Nvidia, che include anche i driver proprietari per il relativo hardware.

Pop!_OS, inoltre, sottopone l'installazione a crittografia per impostazione predefinita, offrendo un numero minimo app nella sua forma iniziale. In questo modo potrete installare solo ciò che vi serve tramite l'intuitivo app store chiamato Pop!_Shop, che include anche app come Steam, Lutris e GameHub.

(Image credit: Linux Kodachi)

4. Kodachi La migliore per privacy e sicurezza visit site Utilizzabile per le attività quotidiane Connessione tramite VPN Ottima selezione di strumenti

Kodachi è progettata per chi ha a cuore la propria privacy e richiede una distro protetta, anonima e a prova di tool forensi. L'ultima edizione della distro si basa su Xubuntu 18.04.5 e impiega un desktop Xfce personalizzato.

Kodachi è dotato di tutte le app pensate per sicurezza e privacy insieme ad alcune normali app che vi permettono di utilizzare la distro quotidianamente. Il desktop personalizzato è pensato per non scoraggiare gli utenti alle prime armi e offre l'accesso a tutte le app pur restando molto intuitivo.

Per garantire la privacy, la distro instrada le connessioni a Internet tramite una VPN prima del passaggio alla rete Tor. Se avete le giuste conoscenze, potrete personalizzare le impostazioni per connettervi al vostro servizio VPN personale.

In modo simile, per potenziare la sicurezza, Kodachi utilizza AppArmor per isolare le app. Include anche diversi strumenti per la protezione della privacy, come VeraCrypt, zuluCrypt, KeePassXC, nonché Metadata Anonymization Toolkit (MAT) per la rimozione dei metadati dai file.

Le funzionalità anti-forensi si concretizzano con vari strumenti, fra cui uno che cancella la RAM. La distro include anche un'opzione con cui potrete creare una password che, una volta inserita, consente di cancellare in modo sicuro tutti i contenuti dell'installazione crittografata di Kodachi.

(Image credit: Rescatux)

5. Rescatux La migliore distro per riparare e recuperare i dati visit site Utility rescapp personalizzata Progettata per gli utenti inesperti Documentazione ricchissima

Che stiate usando una macchina Linux o Windows, in caso di errori, potete utilizzare Rescatux per recuperare i dati.

Grazie a Rescatux, avrete a disposizione tutti gli strumenti più utili e importanti per risolvere vari problemi in caso di installazioni Linux e Windows che non si avviano. La distro utilizza il leggerissimo desktop LXDE, che la rende utilizzabile anche su macchine meno performanti.

All'avvio, la distro avvia automaticamente l'applicazione di assistenza chiamata Rescapp. Si tratta di un'app intuitiva che consente di riparare gli errori anche agli utenti meno esperti.

Rescapp contiene varie opzioni suddivise in varie categorie, come Avvio, Grub, File System e Password, che vi consentono di eseguire le attività di riparazione più comuni, come il ripristino dei bootloader, la correzione dei file system e delle tavole di partizione, nonché il reset delle password sulle installazioni Linux e Windows.

I pulsanti all'interno di ogni categoria presentano etichette che ne descrivono chiaramente le funzioni. Una volta fatto clic, si apre la documentazione pertinente, con spiegazioni chiare sui passaggi eseguiti dalla distro per risolvere il problema.

Se siete utenti avanzati, potete bypassare Rescapp e avviare gli strumenti di ripristino direttamente dall'interfaccia a riga di comando per risparmiare tempo. Il progetto Rescatux, inoltre, offre tantissime guide e video con istruzioni per aiutare gli utenti meno esperti.

(Image credit: Parrot Security)

6. Parrot Security La migliore distro per l'uso forense e i test di penetrazione visit site Strumenti completi Menu suddivisi in categorie Crittografia permanente

Parrot Security è un'ottima distro per i test di penetrazione e la valutazione delle vulnerabilità, in grado di fare molto di più rispetto ad altre distro come Kali Linux.

Se avviate Parrot da un'unità USB, potrete decidere di creare una partizione permanente per salvare le modifiche. Gli sviluppatori, però, hanno avuto anche la lungimiranza di permettervi di sottoporre la partizione a crittografia per la massima sicurezza.

La distro offre una vasta selezione di strumenti, ordinatamente inseriti in un menu suddiviso per categorie. Qui troverete gli strumenti in base al loro utilizzo, ad esempio raccolta di informazioni, analisi della vulnerabilità, attacchi password, ambito forense digitale e molto altro.

Parrot, inoltre, aspira a essere utile anche per gli utenti medi che hanno bisogno di una distro sicura e focalizzata sulla privacy, come hacktivist e giornalisti.

(Image credit: OpenMediaVault)

7. OpenMediaVault La migliore distro per i NAS visit site Intuitive to administer Useful set of plugins Lots of documentation

Open Media Vault (OMV) è una distro basata su Debian, progettata per convertire i vecchi computer inutilizzati (o i Raspberry Pi) in una soluzione NAS.

La distro è facile da installare ed è gestibile facilmente tramite l'intuitiva interfaccia di amministrazione basata su browser. Potete utilizzare OMV per collegare più dischi in vari livelli di RAID software o utilizzarli solo come silo di archiviazione accessibili tramite la rete attraverso i protocolli più comuni, come SSH, SMB/CIFS, FTP, Rsync ecc.

Ma l'aspetto migliore è che potete ampliare l'utilizzo del vostro server OMV NAS tramite l'installazione di vari plug-in.

(Image credit: Porteus)

8. Porteus La migliore per l'uso in USB visit site Avvio rapido Desktop multipli Sessioni permanenti Le nuove versioni escono senza regolarità

Sebbene possiate utilizzare virtualmente quasi tutte le distro Linux tramite dispositivi USB, Porteus è una delle poche progettate appositamente per questo tipo di utilizzo.

La distro è disponibile in varie edizione, ciascuna con un diverso ambiente desktop. La più pesante occupa solo 300 MB. Tutte le versioni, in ogni caso, sono progettate per l'utilizzo da dispositivi rimovibili e riscrivibili come unità USB e schede SD. La distro si avvia velocemente e consente l'archiviazione permanente per impostazione predefinita.

L'unico svantaggio è che il progetto non viene aggiornato con regolarità. Sebbene l'ultima versione stabile risalga al 2018, resta ancora perfettamente utilizzabile e, al momento, gli sviluppatori, stanno lavorando sul prossimo aggiornamento principale.

(Image credit: Manjaro Linux)

9. Manjaro La migliore distro basata su Arch visit site Varie edizioni Strumento di installazione personalizzabile Pronta all'uso

Arch Linux è una delle distro più versatili che segue un modello di distribuzione delle versioni noto come "rolling". Inoltre ha uno dei processi di installazione più impegnativi e complessi. Manjaro offre tutti i vantaggi di Arch in una distro facile da installare e utilizzabile fin da subito.

La distro è disponibile in varie versioni ufficiali e supportate dalla community, ognuna delle quali dotata di ambienti desktop diversi. Tutte le versioni sono dotate di tutte le normali app per desktop e un certo numero di app personalizzate per semplificare varie attività amministrative.

Inoltre, il tutto è accompagnato da una documentazione completa e una community di utenti molto attivi e disponibili ad aiutare i neo arrivati.

(Image credit: Puppy Linux)

10. Puppy Linux La migliore distro ultraleggera visit site Diversi meccanismi di installazione Ampia raccolta di app Compatibilità con i file binari

Puppy Linux è una delle nostre distro preferite per dar nuova vita a macchine vecchie e rimetterle in funzione. Il progetto, infatti, è composto da varie distro, ognuna delle quali è basata su una distro disversa. Ad esempio ne esiste una basata su Ubunto e un'altra su Slackware.

A dispetto delle dimensioni ridottissime, Puppy è imbattibile in termini di funzionalità immediate ed esiste un'app praticamente per qualsiasi attività dobbiate svolgere su desktop.

Non deve sorprendere, comunque, che Puppy abbandona le app più popolari in favore di controparti più leggere. Le più iconiche includono Joe's Window Manager e il file manager Fox-Filer che dona alla distro il suo aspetto inconfondibile.

(Image credit: Arch Linux)

11. Arch Linux Le migliori distro per gli utenti più esperti visit site Versioni in distribuzione "rolling" Ampia selezione di app Documentazione completa

Arch Linux è una delle distro più popolari fra gli utenti Linux esperti che vogliono creare le proprie installazioni personalizzate.

Mentre le distro Linux tendono a fornire un insieme predefinito di app, Arch consente agli utenti di assemblare da zero la propria installazione. Lo svantaggio di questa configurazione, tuttavia, è che l'installazione di Arch è alquanto impegnativa. Sebbene il processo sia ben documentato, resta comunque molto complesso per l'utente Linux desktop medio.

Tuttavia, grazie all'ampio repository di pacchetti, agli strumenti di gestione e al modello di distribuzione "rolling" di Arch, sono nati diversi progetti come Manjaro, che racchiudono i suoi vantaggi in distro più facili da gestire e installare.

(Image credit: Solus)

12. Solus La migliore distro per gli sviluppatori visit site Progettata per lo sviluppo Varie edizioni Distribuzione "rolling"

Solus è una distro per uso generale utilizzabile per varie attività desktop standard. Infatti, si propone come la piattaforma ideale per gli sviluppatori.

Sul sito web della distro, potrete leggere che supporta vari editor avanzati e IDE come Atom, Idea e Gnome Builder. Inoltre, potete gestire il codice in sistemi di controllo con varie versioni, come Git, Bazaar e altre attraverso strumenti grafici quali GitKraken e git-cola.

Inoltre, il sito afferma che il sistema operativo supporta vari linguaggi di programmazione come Go, Rust, PHP, Node.js e Ruby, e che potrete scaricare diversi altri strumenti di sviluppo e librerie dai repository offerti.

(Image credit: NethServer)

13. NethServer La migliore distro per le piccole imprese visit site Interfaccia grafica di gestione Funzioni utili Gratuita

Se non avete tempo di configurare e implementare un server manualmente, potete utilizzare la distro di NethServer per distribuire diversi servizi di rete con un solo clic.

Ad esempio, NethServer vi consente di configurare filtri web, server di posta elettronica, file server, web server, firewall, VPN, chat di gruppo tipo Slack e vari altri servizi. La parte migliore è che potete implementare e configurare ogni aspetto del server tramite un'intuitiva interfaccia su browser.

La distro basata su CentOS offre tutte queste funzioni gratuitamente, il che la rende la scelta ideale per le piccole imprese. Tuttavia, il progetto offre vari livelli di supporto professionale per le organizzazioni più grandi, a partire da €250 all'anno.

(Image credit: OPNsense)

14. OPNsense La migliore distro per i firewall visit site Basata su HardenedBSD Interfaccia grafica Molte funzionalità

Grazie al sistema inline di prevenzione delle intrusioni, OPNsense è una delle migliori distro per i firewall. Inoltre, non si limita a fornire un firewall solido, dato che offre anche vari altri servizi di rete.

OPNsense vi consente di mostrare un captive portal, definire il traffico, rilevare e prevenire le intrusioni e configurare una VPN, nonché molto altro. Potete gestire tutti i servizi tramite un'intuitiva interfaccia utente, che risulta moderna e ben documentata, oltre che disponibile in varie lingue: utilizzarla è un vero piacere.

Tuttavia, OPNsense tecnicamente non è una distro Linux, infatti si basa su HardenedBSD, un fork di FreeBSD focalizzato sulla sicurezza.

(Image credit: Raspberry Pi OS)

15. Raspberry Pi OS La migliore distro per Raspberry Pi visit site Supporto ufficiale Strumento di configurazione Basata su Debian

Esistono varie distro per Raspberry Pi, tuttavia il punto di partenza ideale è rappresentato da Raspberry Pi OS, ovvero la distro ufficiale di Raspberry Pi, e per un buon motivo.

Precedentemente nota come Raspbian, questa distro basata su Debian sfrutta un ambiente desktop personalizzato, leggero e basato su LXDE con Openbox. In questo modo, non solo vengono richieste meno risorse per le attività basilari, ma la distro ottiene un aspetto elegante e ben confezionato.

La più recente iterazione di Raspberry Pi ora è utilizzabile con un computer abbastanza funzionale, e gli sviluppatori della distro hanno fatto in modo che funzioni in modo perfetto con i più popolari software di videoconferenze come Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

(Image credit: Ubuntu Server/Canonical)

16. Ubuntu Server La migliore distro per i server Visit Site Supporto a lungo termine Assistenza a pagamento facoltativa Ottima documentazione

Per certi aspetti, Ubuntu Server ha la stessa popolarità della controparte desktop. Infatti, Ubuntu produce le versioni LTS e non LTS sia della versione server che desktop.

Ubuntu Server funziona su tutte le architetture principali, fra cui x86-64, ARM64, POWER9, IBM s390x, RISC-V e altre.

La distro è nota anche per lo sviluppo di piattaforme di cloud computing e il progetto offre anche immagini cloud per AWS e Azure. Infatti, Canonical afferma che oltre il 55% dei cloud OpenStack vengono già eseguiti su Ubuntu ed è possibile configurare un cloud OpenStack gestito per la vostra azienda, a pagamento.

(Image credit: DebianEDU/Skoleinux)

17. DebianEdu/Skolelinux La distro migliore per l'istruzione visit site Moltissime app Server con terminale Basata su Debian

Alcuni dei migliori software per l'istruzione sono open source e DebianEdu/Skolelinux raccoglie in se i migliori.

La distro è il frutto della collaborazione fra i due progetti che le danno il nome. A parte gli strumenti educativi, la distro include anche la gamma completa di app desktop, che vi consentirà di utilizzare la distro per le vostre attività quotidiane.

Uno degli aspetti migliori della distro, comunque, è il fatto che include un server con terminale preconfigurato che tiene conto dei requisiti di un tipico istituto di formazione. Oltre a installare la distro sul computer, potrete distribuirla facilmente su più computer, ad esempio nel laboratorio di informatica.

(Image credit: EasyOS)

18. EasyOS La migliore distro di nicchia visit site Utilizzabile fin da subito Tantissime app Molto leggera

EasyOS è un progetto sperimentale dello sviluppatore originale di Puppy Linux. Sebbene possa sembrare come una delle tante varianti di Puppy, la distro è progettata da zero, allo scopo di sperimentare l'utilizzo dei container su desktop.

EasyOS sfrutta i container per creare una distro sicura ma comunque facile da gestire. Ciò che risulta più interessante è che non impiega alcuna delle tecnologie container esistenti come LXC e Docker, ma piuttosto utilizza la propria soluzione proprietaria. Ciò aiuta a isolare singole app e consente di eseguire distro complete con il minimo dispendio di risorse.

L'aspetto migliore è che la distro non richiede troppa familiarità con il suo approccio basato su container per poter essere utilizzata al meglio.