La soluzione di storage QuObjects di QNAP ha ricevuto la certificazione Veeam

QNAP ha annunciato oggi che la sua soluzione di storage a oggetti compatibile con S3, "QuObjects", ha ottenuto la certificazione Veeam Ready - Object with Immutability. Questa importante certificazione è applicabile ai NAS QNAP con sistemi operativi QTS e QuTS hero e sottolinea l’affidabilità e la sicurezza di QuObjects come soluzione di backup a oggetti per le aziende.

QuObjects è progettato per essere lo storage a oggetti S3 ideale per i NAS QNAP, offrendo velocità di lettura/scrittura 20 volte superiori rispetto ai servizi cloud convenzionali. Questa caratteristica, unita a un'architettura altamente flessibile e scalabile, garantisce una trasmissione efficiente e una gestione dello storage ottimizzata per diversi carichi di lavoro, dal semplice sviluppo di servizi a oggetti fino ai compiti più impegnativi come il machine learning e i data lakes.

Una delle caratteristiche distintive di QuObjects è il supporto per Object Lock, che assicura l'immutabilità dei dati. Questo fornisce una protezione avanzata contro le minacce del ransomware, gli attacchi informatici e gli errori umani, rendendolo una scelta sicura per le aziende che necessitano di una protezione dati rigorosa. Inoltre, QuObjects integra funzionalità di controllo degli accessi e autenticazione, offrendo una protezione completa per la sicurezza dei dati a oggetti.

Jimmy Tam, Product Manager di QNAP, ha espresso l'importanza di questa certificazione: "La sicurezza dei dati è fondamentale per le aziende. Grazie a QuObjects certificato Veeam Ready - Object with Immutability, consentiamo alle organizzazioni che utilizzano le soluzioni Veeam di scegliere con fiducia NAS QNAP per l'archiviazione e il backup di oggetti S3 on-premise, godendo di una trasmissione rapida, di un'ampia scalabilità e di una sicurezza costante.”

Questa certificazione consolida QNAP come il partner preferito per le soluzioni di backup a oggetti di Veeam, offrendo alle aziende un'opzione affidabile e sicura per la gestione dei propri dati. La combinazione di prestazioni superiori, scalabilità e robuste misure di sicurezza fa di QuObjects una soluzione eccellente per le esigenze di archiviazione e backup dei dati a oggetti.

