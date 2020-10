I migliori router Wi-Fi del 2020

Avere uno dei migliori router Wi-Fi oggi è più importante che mai, sia che usiate la rete a casa sia in ufficio, che si tratti di giocare, di lavorare o di godersi le migliori serie su Netflix o i migliori giochi per PC . Non potete permettervi una connessione scarsa. Per questo scegliere il router giusto è davvero importante. Certo, potreste sempre telefonare al vostro Internet Provider e chiedere di avere la connessione più veloce a listino. Ma in realtà anche la connessione più rapida disponibile non serve se non avete un router all’altezza. Per questo motivo, sia che vi serva un router per giocare o per una rete mesh scegliere il modello giusto è fondamentale. Quando si tratta di scegliere il router la maggior parte di noi si accontenta di quello inviato dall'operatore telefonico, ma non è detto che sia una buona idea.

Anzi, vale la pena di spendere quanto possibile e scegliere uno tra i migliori router Wi-Fi disponibili. E se siete in vena di investimenti, meglio orientarsi sin da subito sui migliori router Wi-Fi 6. Ci sono almeno un paio di caratteristiche che vi consigliamo di tenere d’occhio. Prima di tutto, MU-MIMO è una necessità per ambienti dove si collegano molti dispositivi. E considerando che nella maggior parte delle case ci sono parecchi tra smartphone, tablet, PC, televisori e chissà che altro, è una caratteristica molto importante. In secondo luogo, la velocità del router è importante: raccomandiamo modelli che siano almeno AC1900. Trovare il router ideale per voi potrebbe sembrarvi un'impresa più ardua di quello che è, date le infinite di opzioni esistenti sul mercato. Non dovete preoccuparvi però, infatti abbiamo scelto i migliori router per tutte le esigenze, dopo averli testati a lungo. Continuate a leggere per scoprire qual è il router giusto per voi.

1. Google Nest Wifi Finalmente Google Wifi e Home insieme Velocità: 802.11a / b / g / n / ac 2,4 GHz / 5 GHz simultaneo dual-band | Connettività: doppie porte Gigabit Ethernet | Caratteristiche: chip di sicurezza avanzato, punto Wifi Nest con Google Assistant, controllo della privacy 139 € Vedi Da Unieuro IT Design eccellente Altoparlanti intelligenti inclusi Controlli ancora più semplici Nessun guadagno in termini di prestazioni importanti Non vale la pena sostituire la mesh esistente

Google fa un salto di qualità nella sua linea Google Wifi con l'ultima versione del suo dispositivo. Non fraintenderci; Google Wifi originale è ancora oggi tra i migliori router wireless. Tuttavia, se amate la vita domestica smart, apprezzerete certamente le capacità di Google Nest Wifi. Questo router wireless utilizza Google Wifi, offre le funzionalità di Google Home e racchiude tutto in un pacchetto più accattivante ed elegante. Si tratta di un router mesh e di un altoparlante intelligente “tutto in uno”, unito alla semplicità di utilizzo per cui Google Wifi è già noto.

2. Asus ZenWiFi AX (XT8) Wi-Fi 6 incontra i router mesh Velocità: 802.11ax 4804 Mbps in download | Connettività: 2.5 Gigabit Wan, 3 x Gigabit LAN, Gigabit Wan, USB 3.1 | Caratteristiche: MU-MIMO, analizzatore di traffico, Adaptive QoS, AiProtection Pro 456,71 € Vedi Da SferaUfficio Ottime prestazioni Wi-Fi Buone funzionalità di sicurezza Costoso Limitato a due router

Asus ha recentemente introdotto alcuni ottimi router Wi-Fi 6 adeguati per quasi tutte le esigenze e budget. Nell'Asus ZenWiFi AX (XT8), ha unito il protocollo Wi-Fi 6 alla tecnologia di rete mesh. Sebbene sia tra le opzioni più costose in circolazione e sia limitata in questo frangente a soli due router mesh, l'Asus ZenWifi AX offre velocità incredibili e molta flessibilità nella sua configurazione, con possibilità di configurare una o due reti utilizzando le bande da 2.4 e 5GHz. Fornito di eccellenti funzionalità di sicurezza, è una scelta fantastica se state puntando ad una rete mesh.

3. Asus RT-AX86U Un impressionante aggiornamento completo Velocità: 802.11ax fino a 5700 Mbps in download | Connettività: 4 x Gigabit LAN, Gigabit Wan, 2.5G Wan, 2x USB 3.2 | Caratteristiche: MU-MIMO, analizzatore di traffico, QoS adattivo, controllo genitori, NVIDIA Geforce Now Cloud Gaming Optimization 265,46 € Vedi Da SferaUfficio Prestazioni Wi-Fi 6 veloci Incentrato sul gioco Funzionalità di sicurezza Non economico

Asus ha sempre avuto un'eccellente linea di dispositivi dedicati all’utilizzo videoludico e l'Asus RT-AX86U non fa altro che continuare questa tradizione. Anche se è piuttosto costoso rispetto ai normali router, è in realtà un router Wi-Fi 6 con molte caratteristiche e venduto ad un prezzo competitivo. Considerando che Wi-Fi 6 è il futuro della connettività, i giocatori avranno il meglio possibile fin da subito, poiché oltre alle prestazioni di rete veloci il router offre anche una porta WAN da 2,5 Gigabit di velocità ed è possibile assegnare una porta Ethernet come porta "gaming" dedicata e NVIDIA Geforce Now Cloud Gaming Optimization. Infine, è anche fornito di controlli parentali avanzati, nel caso dobbiate averne bisogno.

4. Asus RT-AX58U Wi-Fi 6 per tutti Velocità: fino a 3000 Mbps | Connettività: RJ45 per BaseT per WAN, 4 x RJ45 per BaseT per LAN, USB 3.1 Gen 1 | Caratteristiche: app router, MU-MIMO, analizzatore di traffico, QoS adattivo, AiProtection Pro, controllo parentale 179,27 € Vedi Da Amazon Ottime prestazioni Wi-Fi 6 Configurazione semplice Buon controllo parentale Solo dual-band

Wi-Fi 6 è l’ultima versione del networking senza fili e sebbene rispetto alle versioni passate offra velocità più elevate, connessioni più stabili e maggiore copertura degli spazi, è piuttosto costosa al momento. Con Asus RT-AX58U, l’azienda ha voluto offrire le prestazioni del Wi-Fi 6 a un prezzo piuttosto ragionevole. E anche se potrebbe mancano alcune delle funzionalità o alcune porte extra dei modelli più evoluti, ne offre alcune caratteristiche importanti come MU-MIMO e Parental Control. Perciò se vi interessa utilizzare il WiFi veloce ma senza troppi fronzoli, l'Asus RT-AX58U potrebbe essere il modello che fa per voi.

TP-Link Archer C5400 v2

5. TP-Link Archer C5400 v2 Design assurdo, performance al top Velocità: 802.11ac 5GHz in download fino a 2,167 Mbps, 2.4GHz in download fino a 1,000 Mbps | Connettività: 4 x LAN, 1 x WAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 | Caratteristiche: MU-MIMO, Tri-band Wi-Fi, 8 antenne esterne, Alexa voice control 265 € Vedi Da Amazon Veloce e potente Compatibile con Alexa e IFTTT Costoso

Se state cercando un router di fascia alta che starebbe bene in un film di fantascienza degli anni ‘90 dovete dare un’occhiata al TP-Link Archer C5400 v2. Non sarà un modello di router mesh alla moda, ma non ha concorrenti nella sua capacità di accontentare utenti consumer e professionali grazie a funzioni di fascia alta, con in più una facile procedura di installazione. Esteticamente è sicuramente strano, ma se dovete coprire un ambiente grande, con questo non sbaglierete.

6. Netgear Orbi Pro Un router mesh per l’ufficio Velocità: 802.11AC 3Gbps | Connettività: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Caratteristiche: Copertura di rete modulare, design moderno, facile installazione, separazione del traffico 231,06 € Vedi Da ePrice Facile da sistemare Prestazioni da urlo Molto costoso

Se siete finalmente pronti a portare la rete dell’ufficio nell’era moderna con un router di ultima generazione, dovrete dare per forza un’occhiata al Netgear Orbi Pro. Si tratta di un router mesh Wi-Fi modulare che prende spunto per il design e le prestazioni da accessori business per l'ufficio. Non è certo a buon mercato, ma se non potete permettervi rallentamenti di rete dovuti al Wi-Fi sul luogo di lavoro, vale ogni euro che costa.

7. Netgear Orbi AC2200 RBK23 Il classico Netgear Orbi diventa più piccolo Velocità: 802.11ac, download a 5GHz: 68.8 Mbps | Connettività: 2 porte Gigabit Ethernet per unità | Caratteristiche: parental control Disney Circle, impostazione smartphone, Tri-Band networking, modulare 295,77 € Vedi Da SferaUfficio Veloce Più piccolo dell’originale Costoso

Quando venne distribuito nella sua prima versione, il Netgear Orbi cambiò completamente il settore dei router Wi-Fi. E ora nel 2019 Netgear lo rinnova con Orbi AC2200 RBK23, un modello più accessibile dedicato a chi non deve coprire un intero palazzo. Ci sono meno antenne e porte Ethernet rispetto al modello originale ma sono comunque più che sufficienti per offrire una valida copertura. Inoltre le dimensioni ridotte consentono di sistemarlo più facilmente e non saremo costretti a nasconderlo.

8. TP-Link Deco M9 Plus Un router per la casa intelligente Velocità: 5GHz: fino a 867Mbps 2.4GHz: fino a 400Mbps | Connettività: 2 x Gigabit WAN/LAN, 1 x USB 2.0 | Caratteristiche: Connettività Tri-Band, Nessuna zona morta, Smart hub integrato, Antivirus integrato, QoS, Parental control 147,99 € Vedi Da eGlobal Central Ottima copertura Installazione semplice Costoso

Di questi tempi i router con tecnologia mesh sono ovunque e a noi piacciono perchè offrono un livello di copertura mai raggiunto in precedenza. Con dispositivi come il TP-Link Deco M9 possiamo renderci conto di come la tecnologia continui ad avanzare. Grazie all'integrazione del supporto IoT per la smart home, con prestazioni al top della sua categoria, il TP-Link Deco M9 è sicuramente uno dei migliori per gli appassionati della casa intelligente. Certo è un po’ caro, ma viste le caratteristiche che offre si può dire che i soldi che costa li vale tutti.

9. D-Link Covr-C1203 La rete wireless mesh per tutti Velocità: 2.4 GHz: fino a 300Mbps; 5GHz: fino a 866Mbps | Connettività: 2 x Gigabit Ethernet LAN per nodo | Caratteristiche: MU-MIMO, Parental control, Smart network control, installazione per dispositivi smart 175,99 € Vedi Da Amazon Conveniente Ottima copertura Non così veloce

Se volete provare la tecnologia dei router wireless mesh senza dissanguarvi e non vi interessano le funzioni più esasperate, il D-Link Covr-C1203 potrebbe essere il router wireless giusto per voi. Offre la stessa copertura del Google Wifi a un costo inferiore e, anche se le prestazioni non sono al top, vanno più che bene per la maggior parte degli utenti. Bello anche il design triangolare che non vi obbligherà a nasconderlo per la paura che lo vedano gli amici.

10. Eero Home Wi-Fi System Router mesh wi-fi per utenti esperti Velocità: 802.11a/b/g/n/ac 5.2GHz e 5.8GHz, 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz e 5GHz | Connettività: 2 porte Gigabit (1 porta WAN and 1 LAN) | Caratteristiche: copertura di rete modulare, design moderno, software per la sicurezza incluso, redirect dinamico 118,22 € Vedi Da Amazon Potente Si mimetizza con l'ambiente Più costoso rispetto alla competizione

Se state cercando un router mesh wi-fi per controllare la vostra rete, l'Eero Home Wi-Fi System potrebbe essere ciò che fa per voi. È più costoso di un router standard, ma offre agli utenti il controllo completo della rete e una connessione sicura attraverso l'intelligenza artificiale. La cosa migliore è che l'Eero Home viene venduto con l'abbonamento a 1Password, MalwareBytes e alla VPN Encrypt.me, che dovrebbero assicurare una connessione sicura alla vostra rete per tutti.

