I migliori SSD del 2019

Con gli SSD che dominano il mercato informatico, non è più necessario sopportare quei dischi rigidi lenti, rumorosi e inaffidabili. Fortunatamente i drive a stato solido, SSD appunto, adesso sono più convenienti di quanto non lo siano mai stati finora. Se si ha ancora un disco meccanico di vecchia generazione all'interno del computer, adesso è il momento più adatto per investire in un ottimo SSD di ultima generazione. Un SSD potrà liberarvi dalle catene meccaniche dei dischi rigidi a piatto rotante.

Il vostro computer non è esattamente il più potente sul mercato? Nessun problema; non ci sarà bisogno di avere il miglior PC sul mercato per sfruttare l'enorme aumento di velocità offerto da un SSD. Gli Ultrabook sono praticamente progettati per sfruttare gli SSD, grazie alla loro durata e velocità senza pari. È possibile anche inserirne uno nella PS4 Pro per ridurre notevolmente i tempi di caricamento.

Ci sono molti SSD di alta qualità sul mercato in questo momento, il che potrebbe rendere la ricerca del modello più adatto un po’ complicato, viste le vaste possibilità di scelta. La cosa buona è che sarà facile trovare l'SSD più adatto nel nostro elenco dei migliori SSD, indipendentemente dal budget e dai requisiti. Qualunque cosa si stia cercando, sarà facile trovarla qui sotto, l’elenco è aggiornato per la PC Gaming Week 2019 di TechRadar.

Image Credit: Samsung

Migliore SSD: Samsung 970 Evo Plus

Samsung spinge in avanti

Capacità: 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garanzia: 5 anni

A buon mercato

Prestazioni di fascia alta

Velocità di scrittura sequenziale lenta sotto carico

Samsung non è estranea alla creazione di alcuni dei migliori SSD in commercio, quindi quando abbiamo provato il Samsung 970 Evo Plus con velocità più elevate e nuovo hardware, anche noi siamo rimasti sorpresi. Il Samsung 970 Evo Plus è semplicemente una delle unità più veloci sul mercato, ma il fatto che Samsung lo venda a un prezzo così conveniente lo rende davvero difficile da non consigliare. A causa del prezzo di questa unità, non è difficile raccomandarla come il miglior SSD uso generico.

Leggi la recensione completa: Samsung 970 Evo Plus

Image Credit: Western Digital

Miglior SSD da gioco: WD Black SN750 NVMe SSD

Date l’addio alle schermate di caricamento

Capacità: 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garanzia: 5 anni

Conveniente

Prestazioni pazzesche

Hardware come il predecessore

Western Digital si è impegnata a farsi un nome producendo molti dei migliori SSD e dischi rigidi da alcuni anni a questa parte, ed il WD Black SN750 continua questa tradizione, rivendicando il trono come miglior SSD da gioco. Questo SSD NVMe ha una velocità di lettura casuale estremamente elevata (412,5 MB/s), che dovrebbe far caricare i giochi prima di avere la possibilità di batter ciglio.

E, se si considera che questo è uno degli SSD NVMe più convenienti, è facile consigliarlo a tutti i giocatori che cercano un nuovo SSD, qualsiasi sia il loro budget.

Leggi la recensione completa: SSD WD Black SN750 NVMe

Image credit: Intel (Image credit: Future)

Miglior SSD U.2: Intel Optane 905P

SSD Incredibilmente veloce

Capacità: 1,5 TB | Interfaccia: 2,5 pollici PCIe * x4 | Garanzia: 5 anni

Velocità di lettura / scrittura casuali rapide

Illuminazione a LED

Prezzo

L'SSD 905P di Optane non è certo l’ultimo modello messo in vendita, ma con una lettura casuale di 575.000 IOPS e una scrittura casuale di 555.000 IOPs, è sicuramente una delle unità più veloci di Intel. Certo, le sua velocità di lettura sequenziale di 2.600 MB/s e di scrittura sequenziale di 2.200 MB/s potrebbero sembrare non esattamente di punta, specialmente accanto agli SSD Samsung 970 Evo e WD Black NVMe, ma questo non gli impedisce di essere un disco a stato solido velocissimo, per non dire uno dei migliori del momento.

Leggi la recensione completa: Intel Optane 905P

Image Credit: Samsung

Miglior SSD NVMe: Samsung 970 Pro

“Il Re Leone” degli SSD

Capacità: 512 GB / 1 TB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garanzia: 5 anni

SSD più veloce sul mercato

Affidabile

Costoso

Samsung ha introdotto sul mercato alcuni dei migliori SSD in assoluto, grazie ai quali è diventato l’attore principale del settore, conquistandosi una posizione più che solida. Altri produttori, come Western Digital e Adata stanno facendo del loro meglio per rubargli lo scettro di produttore dalla miglior qualità/prezzo, ma il Samsung 970 Pro è ancora il miglior SSD che si può acquistare se si è alla ricerca della velocità massima. Le velocità di lettura non sono migliorate rispetto alla 960 Pro della generazione precedente, ma la velocità di scrittura registra un notevole aumento - fino a 2.700 MB/s - che le permette di mantenere la sua corona di "SSD più veloce". Se si sta cercando il migliori SSD tra tutti, senza badare a compromessi, non si può sbagliare aggiungendo il Samsung 970 Pro all’elenco.

Leggi la recensione completa: Samsung 970 Pro

Image Credit: Toshiba

Miglior SSD PCIe: Toshiba OCZ RD400

Il modello di SSD più flessibile sul mercato

Capacità: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garanzia: 3 anni

Disponibile in molte capacità e formati

Lettura / scrittura veloce

Non tutti i tagli disponibili in tutti i formati

Se si stanno valutando diverse opzioni, per quanto riguarda la tipologia e le dimensioni, le unità Toshiba OCZ RD400 sono tra i migliori SSD da considerare. Sono disponibili in 4 tagli e tre diversi formati: “M.2”, “M.2 2280” e “scheda aggiuntiva (AIC)”. Non tutte le dimensioni sono disponibili in tutti i formati però, quindi se si cerca un modello in particolare per un dato taglio, non è detto che sia disponibile. Verificate prima dell’acquisto di avere il connettore necessario per poterlo installare.

Leggi la recensione completa: Toshiba OCZ RD400

Image Credit: Adata

Miglior SSD M.2: Adata XPG SX8200SSD

Prestazioni economiche

Capacità: 240 GB / 480 GB / 960 GB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garanzia: 5 anni

Prestazioni stellari

Prezzi abbordabili

Velocità di scrittura inferiori

Per chi ha aspettato di sostituire il vecchio drive con uno in formato M.2 per avere un SSD veloce e anche conveniente, è arrivato il momento. L'Adata XPG SX8200 non è uno dei migliori SSD per le sue prestazioni assolute, ma perché non esiste un'altra unità in grado di abbinare la velocità di questa unità a un prezzo così conveniente. Sicuramente ci sono SSD molto più veloci e molto più costosi sul mercato, ma questo è il disco che possiamo raccomandare a chiunque voglia passare ad un veloce disco a stato solido, senza spendere molto.

Leggi la recensione completa: Adata XPG SX8200

Image Credit: Samsung

Miglior SSD SATA 3: Samsung 860 Pro

SATA 3 non è ancora morto

Capacità: 250 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | Interfaccia: SATA 3 | Garanzia: 5 anni

Disponibile modello da 4 TB

Sicurezza aumentata

SATA 3 limita le prestazioni

Si potrebbe dire che SATA 3 è ormai un protocollo superato, ma il Samsung 860 Pro dimostra che dopo tutto c'è ancora molta vita in una interfaccia che sta ormai diventando obsoleta. Con un modello fino a 4 TB e velocità di trasferimento vicine al massimo teorico dell'interfaccia SATA 3 - per non parlare dell'affidabilità e della sicurezza che offre - il Samsung 860 Pro è tra i migliori SSD per chiunque voglia ancora rimanere a legato a SATA 3.

Leggi la recensione completa: Samsung 860 Pro

Image Credit: Intel

Miglior SSD U.2: Intel serie 750

Miglior SSD U.2: Intel serie 750

Capacità: 400 GB / 800 GB / 1,2 TB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 U.2 | Garanzia: 5 anni

Lungo periodo di garanzia

Enormi capacità

Non veloce come alcune altre unità PCIe

Lo standard U.2 consente maggiori capacità SSD e utilizza lo slot PCIe x4 del PC per il trasferimento dei dati. La serie Intel 750 include un cavo che consente di montare l'unità nell'alloggiamento del case e di collegarla allo slot PCIe sulla scheda madre, rendendolo uno dei nostri SSD preferiti, nonché tra i migliori, offerti oggi.

Leggi la recensione completa: Intel serie 750

Image Credit: Samsung

SSDBudget: Samsung 860 Evo

Velocità sorprendenti a un prezzo fantastico

Capacità: 250 GB / 500 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB | Interfaccia: 2,5 pollici, mSATA, M.2 | Garanzia: 5 anni

Miglioramento della velocità notevole

Resistenza impressionante

SATA3 limita il potenziale

Samsung ha avuto un modello difficile da imitare - il Samsung 850 Evo, amato per le sue straordinarie prestazioni e convenienza. Fortunatamente, il Samsung 860 Evo ci è riuscito. Sebbene limitato dall'interfaccia SATA3, il Samsung 860 Evo offre prestazioni che confermano quelle del suo predecessore con velocità di lettura / scrittura migliorate e una serie di differenti formati, pur mantenendo il suo prezzo contenuto. L'860 Evo è senza dubbio il miglior SSD per chiunque cerchi un buon modello entry-level, senza dover spendere molto.

Leggi la recensione completa: Samsung 860 Evo

Image Credit: HP

SSD più longevo: HP S700 Pro

Resistente di fronte a tutto

Capacità: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | Interfaccia: SATA 3 | Garanzia: 3 anni

Robustezza superiore

Disponibile in vari tagli

Relativamente lento (rispetto alle unità migliori)

Se si cerca un SSD che duri per anni, HP S700 Pro è esattamente quello che serve. La sua durata supererà di gran lunga la sua garanzia, offrendo fino a 2 milioni di ore di utilizzo e fino a 650 terabyte scritti. Questo è uno dei migliori SSD che si possano acquistare se si ha bisogno di qualcosa che è fatto per durare, anche se l'interfaccia SATA penalizza le prestazioni nel reparto di lettura / scrittura, poiché questo tecnicamente ne può migliorare ulteriormente la durata.

Leggi la recensione completa: HP S700 Pro

This product is only available in the US and UK at the time of this writing. Australian readers: check out a fine alternative in the Samsung 860 Evo

Image Credit: Intel

Migliore unità di avvio SSD: SSD Intel serie 760p

Prestazioni incredibili a un prezzo ancora migliore

Capacità: 128 GB / 256 GB / 512 GB | Interfaccia: PCIe Gen 3 x4 M.2 | Garanzia: 5 anni

Velocità di lettura incredibilmente elevate

Prezzi convenienti

Velocità di scrittura leggermente lente

Abbiamo per diverso tempo ritenuto i migliori SSD NVMe troppo costosi per la maggior parte degli utenti, ma quei giorni stanno volgendo al termine: l'SSD Intel serie 760p cambia tutto.

Questo SSD offre prestazioni impressionanti, appena leggermente dietro all'amato Samsung 960 Evo, con velocità di 3.056 MB/s in lettura e 1.606 MB/s in scrittura. Ma ciò che distingue davvero il 760p è il fantastico rapporto qualità-prezzo. Sì, ci sono unità NVMe più veloci sul mercato, ma a prezzo più caro, e francamente potrebbe non valerne la pena. Questo è uno dei migliori SSD, non solo perché è veloce, ma perché Intel 760p ci trasporta nel futuro.

Read the full review: Intel 760p Series SSD

Image Credit: Samsung

Miglior disco esterno: SSD portatile Samsung X5

Nessun compromesso

Capacità: 500 GB / 1 TB / 2 TB | Interfaccia: Thunderbolt 3 | Garanzia: 3 anni

Thunderbolt 3

Estremamente veloce

Costoso

I creativi o i professionisti che hanno bisogno di un SSD NVMe esterno per risparmiare tempo anziché sprecarlo, potrebbero dare un'occhiata all'SSD portatile Samsung X5. Grazie all'utilizzo di Thunderbolt 3, la robusta struttura in magnesio e la crittografia AES a 256 bit, è veloce, sicuro e durevole: tutto ciò che si desidera in un SSD esterno in cui archiviare tutto il lavoro svolto finora. Questo non è un accessorio economico, ma uno dei migliori SSD, ed ha un prezzo che ne rispecchia le specifiche tecniche di alto livello. Gli utenti che non necessitano di tali caratteristiche di punta, potrebbero voler cercare un modello più economico.

Leggi la recensione completa: SSD portatile Samsung X5

(Image credit: Getty Images)

Controlla le offerte, sempre aggiornate, per il Black Friday 2019

...e anche quelle per il Cyber Monday 2019

Benvenuti alla PC Gaming Week 2019 di TechRadar. Stiamo celebrando la più potente piattaforma di gioco sulla Terra con articoli approfonditi, interviste esclusive e guide all'acquisto essenziali che mostrano tutto ciò che il gaming su PC ha da offrire. Visita la nostra pagina PC Gaming Week 2019 per leggere comodamente tutti i nostri articoli in unico posto.

Anche Gabe Carey ha contribuito a questo articolo