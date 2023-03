Recensione Samsung 990 Pro

Samsung 990 Pro è un'unità SSD M.2 assolutamente straordinaria sia per gli utenti professionali che per i giocatori. Con capacità solide a un prezzo equo e le prestazioni di lettura/scrittura più veloci di qualsiasi SSD PCIe 4.0 che abbiamo testato, questo SSD dovrebbe essere sicuramente in cima alla vostra lista se state cercando di aggiornare o costruire un nuovo PC.

Samsung 990 Pro: recensione breve

Quando è stato annunciato il Samsung 990 Pro, molti appassionati di PC sono rimasti delusi nel vedere che l'ultima unità SSD di punta di Samsung rimaneva fedele allo standard PCIe 4.0 di ultima generazione, invece di aprire la strada al futuro PCIe 5.0.

Questa delusione dovrebbe però essere mitigata dalle prestazioni di questa unità SSD, che si avvicina al limite teorico di ciò che lo standard PCIe 4.0 è in grado di fare. Non c'è dubbio che la 990 Pro sia la migliore unità SSD in assoluto presente sul mercato in questo momento, con prestazioni di lettura eccezionali per i giochi e velocità di scrittura per i professionisti creativi che lavorano su progetti ad alta intensità di risorse.



Essere il migliore ha però un costo e il 990 Pro non è economico, ma è almeno alla portata di una pluralità di giocatori e lavoratori. Se siete professionisti creativi, tuttavia, non c'è nulla da mettere in discussione. Questa unità SSD batte nettamente il suo predecessore e la concorrenza PCIe 4.0 nelle scritture sequenziali.

Benchmark Di seguito, i risultati ottenuti da Samsung 990 Pro nei benchmark: CrystalDiskMark Sequential: 7,465.49MB/s (lettura); 6,887.68MB/s (scrittura)

CrystalDiskMark Random Q32: 5,467.60MB/s (lettura); 4104.87MB/s (scrittura)

Trasferimento file 10GB: 3.97 secondi

Trasferimento cartella 10GB: 7.22 secondi

Test PCMark10 SSD: 6,646 punti

Ampiezza di banda PCMark10 SSD: 968.95MB/s

Ciò comporta che tutti i progetti di editing video di grandi dimensioni verranno salvati automaticamente molto più rapidamente (per la precisione, il 28,3% in più). Nel frattempo, i videogiocatori e i apprezzeranno la velocità di lettura sequenziale, che si avvicina al limite teorico dello standard PCIe 4.0 (7.465,49 MB/s, quindi poco meno del limite di lettura di 8.000 MB/s previsto dallo standard).



Nel nostro test di trasferimento file, il 990 Pro ha scritto un singolo file da 10 GB sull'unità in circa 3,97 secondi, mentre nel nostro test di trasferimento di cartelle da 10 GB, il 990 Pro ha copiato una cartella contenente 1024 file da 10 MB in circa sette secondi, mentre il 980 Pro ha impiegato poco meno di 11 secondi per fare lo stesso, dando al 990 Pro un risultato quasi del 32% più veloce.



Dunque, i progetti di grandi dimensioni si caricheranno più velocemente, i giochi avranno schermate di caricamento più brevi e le prestazioni saranno complessivamente eccellenti all'avvio di un'applicazione o durante l'esecuzione di altre attività in contemporanea.

Speicifiche di sistema Di seguito, le specifiche del sistema su cui è stato testato Samsung 990 Pro CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D

Dissipatore: Corsair H150i AIO 360mm

RAM: 64GB DDR4-3600 Corsair Dominator

Scheda Madre: Gigabyte Aorus Master X570

Scheda video: Nvidia RTX 3080

Alimentatore: Corsair AX1000

Case: Praxis Wetbench

Questo SSD è più costoso di altri modelli che rinunciano a prestazioni o capacità per rimanere accessibili, come l'Adata XPG SX8200, ma c'è da aspettarselo visto il segmento professionale a cui si rivolge.

Un limite del 990 Pro è la mancanza di opzioni per quanto riguarda le capacità, come i suoi predecessori, ma speriamo che nel nuovo anno saranno disponibili ulteriori versioni, che dovrebbero sicuramente contribuire a rendere il 990 Pro più accessibile.

Si tratta in definitiva di un'unità ad alte prestazioni, quindi se la vostra priorità è il prezzo, potrebbe non fare al caso vostro. Fortunatamente, il Samsung 980 e il Samsung 970 Evo sono entrambi alternative molto più convenienti se siete alla ricerca di un SSD Samsung con un budget limitato.

Tuttavia, la 990 Pro è all'incirca in linea con molte delle migliori unità SSD PS5 in termini di prezzo e prestazioni di lettura, quindi torna utili a chiunque possegga una vasta libreria di giochi.



Lo stesso vale per un PC gaming, dove un buon SSD può fare la differenza, ma se state cercando una nuova unità per un PC da casa o da ufficio, il 990 Pro è eccessivo.

Samsung 990 Pro: prezzo e disponibilità

Samsung 990 Pro è disponibile presso lo store online di Samsung (Si apre in una nuova scheda) e i maggiori rivenditori, come Amazon, ad un prezzo di circa 140 euro per la versione da 1TB e 209 euro per la versione da 2TB; i prezzi appena elencati sono quelli offerti al momento da Amazon (Si apre in una nuova scheda).

Samsung 990 Pro: ne vale la pena?

Compratelo se...

Cercate prestazioni eccellenti



Questa è una delle unità SSD più veloci che abbiamo mai testato, quindi potete aspettarvi prestazioni di alto livello nelle operazioni sui file.

Siete professionisti



Che si tratti di caricare i file più velocemente o di scrivere il lavoro finito su file, il Samsung 990 Pro libererà molti colli di bottiglia nella pipeline dei contenuti creativi per molte persone.



Volete un'ottima unità SSD per i giochi Sebbene non sia esplicitamente un'unità SSD da gioco, la sua velocità di lettura sequenziale è prossima al massimo dei suoi canali PCIe 4.0, il che significa che i vostri giochi si caricheranno alla velocità consentita dallo standard PCIe 4.0. In altre parole, non troverete di meglio al momento.

Non compratelo se...

Volete semplicemente più memoria



Si tratta di un'unità SSD di livello professionale, quindi se si cerca solo spazio di archiviazione aggiuntivo, un'unità SSD M.2 più tradizionale sarà probabilmente l'opzione migliore.

Volete spendere poco



Il Samsung 990 Pro non è l'unità SSD più costosa in circolazione, ma la mancanza di opzioni con capacità inferiore a 1 TB e il fatto che si tratti di un'unità SSD di fascia alta per i professionisti significa che non sarà nemmeno economica.

Alternative

(Si apre in una nuova scheda) Samsung 980 Pro



Il Samsung 980 Pro è una scelta eccezionale se avete un budget limitato. Offrendo prestazioni che battono quasi tutti i suoi concorrenti e un prezzo più accessibile, questa unità SSD è un'ottima scelta, soprattutto se è in offerta.

(Si apre in una nuova scheda) Corsair MP600 Pro LPX



Il Corsair MP600 Pro LPX si colloca appena dietro il 990 Pro in termini di prestazioni, ma si fa perdonare in termini di prezzo e di migliori opzioni di capacità, tra cui i 4 TB.

Samsung 990 Pro: punteggio

Swipe to scroll horizontally Convenienza Il Samsung 990 Pro è un po' più costoso delle unità SSD M.2 "concorrenti", ma in realtà non c'è concorrenza. Si tratta di un'unità SSD di qualità superiore e vale ogni centesimo. 4.5 / 5 Design La possibilità di avere un dissipatore incluso nell'acquisto (presso la maggior parte dei rivenditori) è sicuramente un vantaggio, soprattutto perché ne avrete bisogno, senza dubbio. Questa unità SSD si surriscalda molto sotto carico. 4.5 / 5 Prestazioni Le prestazioni del 990 Pro sono le migliori della categoria, anche senza lo standard PCIe 5.0. 5 / 5 Risultato A un prezzo tutto sommato ragionevole, questa sarà l'ultima unità SSD PCIe 4.0 quando subentreranno le unità PCIe 5.0, e merita assolutamente di esserlo. 4.67 / 5