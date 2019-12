I migliori giochi open world per PC

I giochi open world dell'ultimo decennio hanno fatto incredibili passi avanti. Questi titoli sono in grado di coinvolgervi così profondamente che vagherete per ore in mondi virtuali senza limiti (nel bene e nel male).

Il concetto di open world si è rapidamente diffuso nel mondo dei giochi. The Witcher 3, ad esempio, offre 3 gigantesche mappe completamente esplorabili più una bonus col DLC Blood and wine, e molti lo considerano uno dei migliori giochi open world mai realizzati.

Ci sono moltissime IP che hanno fatto del design sandbox il proprio cavallo di battaglia, come il popolarissimo Assassin's Creed Odyssey e Grand Theft Auto V. Entrambi i franchise sono stati considerati tra i migliori giochi open world sin dalla loro uscita. Anche alcuni giochi indie hanno seguito tale esempio, dimostrando che non bisogna lavorare per forza in un grande studio per creare software simili.

I tre titoli sopra citati sono solo la punta dell’iceberg di questo ampio settore. Fortunatamente, abbiamo trascorso molto tempo giocando e recensendo i migliori giochi open world disponibili, quindi vi risparmieremo il tempo di cercarli con questa guida.

E con il Black Friday e il Cyber ​​Monday dietro l'angolo, potreste portarvi a casa uno di questi fantastici titoli a prezzo di saldo.

Anche Gabe Carey e Michelle Rae Uy hanno contribuito a questo articolo

