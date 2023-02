Hogwarts Legacy recensione

Hogwarts Legacy ricrea in maniera molto fedele il mondo di Harry Potter, ma in questo gioco c'è talmente tanto (forse, troppo) da risultare pieno di distrazioni.

Informazioni utili Tempo giocato: 18 ore Piattaforma utilizzata: PC

In un corridoio vicino alla sala comune dei Grifondoro, c'è un'armatura che canticchia tra sè e sè. Dimenticando che dovrebbe essere di guardia, emette un acuto che può essere udito dagli studenti in uniforme di passaggio. L'armatura che gli sta vicino la invita a tacere dandogli un pugno sul braccio.

Le mie prime ore in Hogwarts Legacy, il gioco open world ambientato nel mondo di Harry Potter, sono all'insegna delle nuove scoperte. Come nell'episodio delle armature, mi fermo per osservare ciò che accade intorno a me.

Mi imbatto in una serie di ritratti di musicisti che suonano, con uno studente seduto su una panchina intento ad ascoltare il loro spettacolo improvvisato. Un gargoyle ai piedi di una grande scalinata occupata da frotte di studenti rumorosi si lamenta: "Centoquarantadue scale, e proprio qui dovevano mettermi". C'è anche Pix il Poltergeist che vola attraverso una porta chiusa per spaventare un bambino che trasporta una pila di libri pesanti.

Stranamente, la scuola di Hogwarts appare allo stesso tempo nuova e familiare: un luogo che non ho mai esplorato prima, ma che conosco da anni per aver letto e riletto i libri di Harry Potter quando ero più giovane.

Hogwarts Legacy: l’ennesima polemica di cui non avevamo bisogno

Hogwarts Legacy: prezzo e uscita

Cos'è? Si tratta di un titolo RPG ambientato nel 1800 nel mondo magico di Harry Potter

Si tratta di un titolo RPG ambientato nel 1800 nel mondo magico di Harry Potter Quando esce? Il 10 febbraio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X / S, il 4 aprile 2023 per PS4 e Xbox One e il 25 luglio 2023 per Nintendo Switch

Il 10 febbraio 2023 per PC, PS5 e Xbox Series X / S, il 4 aprile 2023 per PS4 e Xbox One e il 25 luglio 2023 per Nintendo Switch Quanto costa? Il prezzo varia tra i 69,99€ e gli 74,99€, in base alla piattaforma

Uno strano inizio

Ci sono importanti differenze tra Hogwarts Legacy e i libri di Harry Potter. Per cominciare, non ci si trova a impersonare Harry Potter o altri personaggi della saga che tutti conosciamo. Infatti il gioco è ambientato nel 1800, secoli prima dei romanzi. Ci sono alcune facce familiari tra i fantasmi di Hogwarts, come Nick Quasi Senzatesta, ma Hogwarts Legacy si può considerare in gran parte una storia completamente sè stante per quanto riguarda i personaggi. Solo le ambientazioni sono le stesse.

Un'altra differenza fondamentale tra Harry Potter e Hogwarts Legacy è che non inizierete il vostro percorso scolastico con gli altri studenti, ma arriverete più tardi, al quinto anno. Una cosa che il vostro mentore, il professor Fig, vi dice essere più unica che rara. Ma presto capirete come mai avete avuto questo permesso speciale per entrare a scuola.

Gli eroi e i cattivi in questo gioco sono completamente diversi da quelli che conoscete grazie ai libri, ma le ambientazioni sono le stesse.

Durante il tragitto verso la scuola, vi raggiunge un membro del Ministero della Magia amico del Professor Fig. Sentirete i due parlare di un goblin, chiamato Ranrok, che sta radunando un esercito di fedeli e tormenta streghe e maghi in tutta la Gran Bretagna. L'amico tira fuori un pacco contenente un oggetto a cui Ranrok dava la caccia, affermando di non essere riuscito ad aprirlo essendo sigillato da una strana magia. Eppure, voi riuscite a notare che sprigiona uno strano bagliore. Questo è il primo indizio di ciò che vi rende speciali: potete vedere e interagire con questa magia che gli altri maghi non riescono nemmeno a percepire.

La storia di Hogwarts Legacy vi porterà a esplorare questa antica magia misteriosa e capire perché Ranrok è così intenzionato a sfruttarla per i suoi scopi.

Giorni di scuola

Dopo una deviazione che coinvolge un drago, una Passaporta e una serie di enigmi celati nelle profondità della Gringott, arriverete a Hogwarts giusto in tempo per partecipare alla cerimonia dello Smistamento. Rispondendo alle domande del Cappello Parlante si viene inseriti in una casa che corrisponde alla propria sensibilità, attitudine e personalità.

A questo punto Hogwarts Legacy inizia ad aprirsi un po' di più. La vicepreside Weasley vi darà un manuale chiamato Field Guide, che tiene traccia delle vostre missioni e contiene una mappa della scuola, di Hogsmeade, del mondo esterno e di tutte le sfide e i collezionabili da depennare. Le lezioni di Pozioni, Difesa contro le Arti Oscure ed Erbologia si trovano tra le missioni da completare, e una volta terminato verrete ricompensati con un nuovo incantesimo.

Pagine si librano tra i soffitti a volta di Hogwarts come uccelli in trappola

L'unico modo per accumulare punti esperienza in Hogwarts Legacy è completare le missioni e le sfide registrate nella Field Guide. E ce ne sono molte da affrontare: Hogwarts e il mondo che lo circonda sono pieni di pagine da scoprire. Alcune di esse si manifestano sotto forma di sagome spettrali che potrete scorgere davanti a statue e monumenti, e lanciando l'incantesimo Revelio potrete raccoglierle. Altre pagine si librano come uccelli tra i soffitti a volta della scuola e si possono attirare nella propria mano con un Accio.

Nelle prime ore di gioco ci si immerge completamente nella storia della ribellione di Rankrok, si vaga per i corridoi di Hogwarts alla ricerca delle pagine della Guida, aiutando gli studenti a risolvere enigmi e osservando gli affascinanti dettagli delle ambientazioni. Ma poi capita di passare nuovamente davanti alle armature nel corridoio vicino alla sala comune dei Grifondoro. Ancora una volta, una di loro canticchia e l'altra, stanca del rumore, le dà un pugno sul braccio. Si vede di nuovo Pix cogliere di sorpresa uno studente, e il Gargoyle lamentarsi della sua ubicazione.

Sembra un mondo vitale, ma la sensazione cambia quando si nota la ripetizione di alcune dinamiche

Molti giochi open-world si scontrano con il problema riguardante la ripetitività dei loro ambientazioni. Tuttavia, quando ci si trova in un mondo pieno di oggetti da collezionare e missioni che spingono a ripercorrere i propri passi, avrete inevitabilmente a che fare con dei passaggi ripetitivi, ascoltando la stessa musica e le stesse interazioni tra i fantasmi, i ritratti e gli studenti.

Un tour del mondo magico

Hogwarts Legacy dà il meglio di sé quando venite indirizzati su un percorso prestabilito.

Il team di sviluppo Avalanche ha fatto un lavoro intelligente e minuzioso nel prendere tutto il mondo dei libri di Harry Potter e inserendo trama e missioni in luoghi familiari a tutti i fan della saga. Potrete intrufolarvi nel seminterrato del negozio di dolci Mielandia imboccando il passaggio segreto dietro la statua della Strega Orba, entrare di soppiatto in quello che un giorno sarà l'ufficio di Silente, passando davanti ai ritratti addormentati dei precedenti presidi, e persino esplorare la cucina degli elfi domestici sotto la Sala Grande, dove gli indigenti servitori caricano i tavoli di cibo da portare magicamente agli studenti in attesa.

In queste missioni scriptate non si incontra la ripetizione del mondo aperto. È in questi momenti che mi sento come se stessi giocando una nuova avventura nel mondo di Harry Potter.

Mentre vi fate strada sotto le scalinate dove siede il pubblico, due draghi giganti si stanno facendo a pezzi sullo sfondo.

Anche alcune delle missioni successive sono molto scenografiche. In una ci si deve infiltrare in un covo di bracconieri nella Foresta Proibita dove vengono tenuti prigionieri dei draghi catturati e costretti a combattere tra loro. Mentre vi fate strada sotto le scalinate dove siede il pubblico, facendo fuori bracconieri e goblin, due draghi giganti si stanno facendo a pezzi sullo sfondo.

Le missioni offrono spesso diversi metodi per affrontare la situazione. Spesso bisogna muoversi furtivamente e poi combattere, ma si può anche scegliere di diventare invisibili e farsi strada per arrivare alle spalle dei nemici, toccarli sulla spalla con la bacchetta e sussurrare "Petrificus Totalus". La vittima subito si irrigidirà, immobile come una tavola di legno.

Udire il fragore di un'incudine che colpisce un troll in piena faccia è decisamente soddisfacente

Quando si inizia a combattere, a portata di mano avrete un set di strumenti sorprendentemente ben assortito. Toccando il grilletto destro del controller si può sferrare un attacco di base contro il nemico, ma tenendolo premuto si possono lanciare incantesimi più potenti assegnati ai tasti frontali. È possibile lanciare un nemico in aria con un Wingardium Leviosa e poi colpirlo con una serie di attacchi base mentre è sospeso. Si può anche usare Accio per attirare i nemici e poi colpirli con Incedio, l'equivalente magico di un lanciafiamme.

È anche possibile utilizzare la potente Magia Antica con la quale è stato graziato il mago (o la strega) che impersonificate per scagliare gli oggetti circostanti contro i nemici. È decisamente soddisfacente udire il fragore di un'incudine che colpisce un troll in piena faccia. La barra di questo potere speciale si ricarica utilizzando i normali attacchi e schivando o deviando gli assalti dei nemici.

Un mago talentuoso

Man mano che si procede nella storia di Hogwarts Legacy, si sblocca l'albero dei talenti in cui si possono spendere i punti guadagnati salendo di livello per potenziare incantesimi e abilità. Un Accio potenziato non si limita ad attirare il nemico che si sta prendendo di mira, ma attira tutti i nemici che si trovano nelle vicinanze. L'incantesimo Incendio diventa più di un lanciafiamme: una volta potenziato emette un'ondata di fuoco in tutte le direzioni, colpendo anche chi si trova dietro di voi o in parte.

L'albero dei talenti consente inoltre di sbloccare nuove rotazioni di incantesimi. Dato che è possibile assegnare solo quattro incantesimi ai pulsanti frontali, le rotazioni permettono di avere un'altra serie di incantesimi pronti all'uso in qualsiasi momento. Tenendo premuto il grilletto destro e scegliendo una direzione sul pad direzionale, si accede all'altra rotazione.

Dopo 18 ore di gioco non è ancora semplice passare da una rotazione di incantesimi all'altra a metà combattimento

Testando in anteprima Hogwarts Legacy, i duelli ci sono apparsi un po' troppo impegnativi. Passare da un incantesimo all'altro durante il combattimento può non essere semplice e si rischia di non trovare il tipo di incantesimo utile nel momento giusto. Questo accade soprattutto quando è necessario abbinare il colore dell'incantesimo che si svuole usare per abbattere lo scudo del nemico.

Dopo 18 ore di gioco non è ancora semplice passare da una rotazione di incantesimi all'altra a metà combattimento. Usare le rotazioni piò essere utile (e più semplice), impostandole in base alle attività (per esempio, combattimento e utilità).

Tasche piene

Hogwarts Legacy in ogni caso ha molto da offrire. La storia è piena di scene d'azione che vi porteranno a esplorare tutti i luoghi della saga di Harry Potter, ha un ricco sistema di combattimento che vi permette di combinare gli incantesimi in modo molto fantasioso, la mappa open world è piena di oggetti da scoprire e con cui interagire.

C'è anche la Stanza delle Necessità, che si può personalizzare a piacimento e riempire di attrezzature per coltivare piante e preparare pozioni. È possibile catturare animali fantastici nella Foresta Proibita e tenerli nel proprio bestiario privato, dove è possibile nutrirle, addestrarle e utilizzarle per le risorse. Un telaio magico consente di potenziare il vostro equipaggiamento e dotarlo di nuove caratteristiche, aumentando danno e difesa. Potrete volare nei cieli sopra Hogwarts su una scopa o un Ippogrifo, esplorando il mondo o facendo scoppiare palloncini per fare contento il vostro insegnante di volo.

Con la ribellione dei goblin che incombe, ho dovuto crescere una mandragola per il mio insegnante di Erbologia

Hogwarts Legacy è un gioco in cui ci si può immergere completamente. A volte è più gratificante gratificante, altre volte esasperante. Perché, quando è in corso una ribellione di goblin che minaccia il mondo magico, mi viene chiesto di coltivare una mandragola per il mio insegnante di Erbologia? Hogwarts Legacy è il miglior gioco di Harry Potter a cui abbia mai giocato, ma spesso ci si trova a desiderare che fosse meno dispersivo e più diretto. Capita di giocare per ore e andarsene insoddisfatti, perchè si tende a perdere un sacco di tempo correndo in giro alla ricerca di oggetti o a completando le missioni secondarie invece di affrontare la grande minaccia posta nell'ora iniziale del gioco.

Camminare per i corridoi di Hogwarts è senz'altro un'esperienza magica, ma una volta che si inizia a guardare oltre si potrebbe avere l'impressione che in fondo Hogwarts Legacy potrebbe dare di più.