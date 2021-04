Hogwarts Legacy: uscita, prezzo, trailer, ultime notizie

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo open-world ambientato nel mondo magico di Harry Potter. Dopo mesi di indiscrezioni Avalanche Software ha confermato ufficialmente che Hogwarts Legacy è in fase di sviluppo.

Come suggerisce il nome stesso, Hogwarts Legacy porterà i giocatori nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Si tratterà però di qualcosa di nuovo rispetto alla storia di Harry Potter che tutti conosciamo grazie ai film e ai libri: il videogioco infatti è ambientato nella Hogwarts del 1800, molti anni prima rispetto alla nascita di Harry Potter.

Hogwarts Legacy è stato svelato ufficialmente nel 2020 e sarà disponibile nel 2022 per PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 e PC. Inizialmente ci si aspettava che Hogwarts Legacy uscisse entro il 2021, ma gli sviluppatori hanno chiesto più tempo per completare l'opera e garantire ai giocatori la migliore esperienza di gioco possibile.

Siete curiosi di sapere tutte le notizie finora confermate ufficialmente e le indiscrezioni trapelate su Hogwarts Legacy? Siete nel posto giusto per informarvi su tutto ciò che c'è da sapere sul nuovo RPG di Harry Potter.

Hogwarts Legacy: dritto al punto

Le creature magiche di Hogwarts Legacy (Image credit: Sony)

Hogwarts Legacy: rilascio, data di uscita e prezzo

Quando esce Hogwarts Legacy? La prima volta che si è parlato di Hogwarts Legacy in via non ufficiale, Bloomberg aveva riferito che il gioco sarebbe arrivato nel 2021 insieme alle console di nuova generazione. É stato poi confermato ufficialmente che il gioco avrebbe ritardato e sarebbe uscito nel 2022 quando Avalanche Software e Portkey Games, rispettivamente sviluppatori e etichetta di Hogwarts Legacy, hanno dichiarato che sarebbe servito più tempo agli sviluppatori per garantire ai giocatori "la migliore esperienza di gioco possibile".

Hogwarts Legacy è stato presentato nel 2020, durante lo stesso evento PlayStation 5 nel quale Sony aveva confermato data di lancio e prezzo delle sue PS5 e PS5 Digital Edition. Hogwarts Legacy è in uscita anche per PS4 e PC, oltre che per Xbox Series X e Xbox One. Non è ancora stato chiarito se la versione per PS5 godrà di un'esclusiva temporanea. Qui potete trovare una stima dei requisiti minimi per Hogwarts Legacy su PC, anche se non sono ancora stati confermati ufficialmente.

I preordini di Hogwarts Legacy aprono il 31 dicembre 2021, e il prezzo è momentaneamente fissato a 69,90€.

Hogwarts Legacy: trailer e gameplay

Per ora è uscito un solo trailer di Hogwarts Legacy, ed è quello che è stato mostrato da Sony durante l'evento PlayStation 5 di settembre 2020. Nel trailer sono visibili alcune ambientazioni e creature magiche, molte bacchette magiche in azione e degli accenni a un certo potere misterioso detenuto dal personaggio che impersonificherete.

Hogwarts Legacy: ultime notizie

Personaggi transgender

Secondo le ultime notizie condivise da Bloomberg, Hogwarts Legacy permetterà ai giocatori di creare personaggi transgender. Secondo le fonti interne allo sviluppo del videogioco, ai giocatori verrà permesso di personalizzare il tipo di corporatura, la voce e il gender del proprio personaggio.

I giocatori potranno scegliere per il proprio personaggio una voce maschile o femminile a prescindere dagli attributi fisici, decidendo quindi se si vuole diventare un mago o una strega. Da qui conseguirà quindi la sistemazione nel dormitorio scolastico opportuno e il modo in cui gli altri giocatori si riferiranno a voi.

Secondo Bloomberg questa scelta inclusiva è stata suggerita da alcuni membri del team di sviluppo di Hogwarts Legacy a seguito di alcune controverse dichiarazioni di natura transfobica rilasciate dalla creatrice della serie J. K. Rowling.

La Rowling non partecipa alla creazione del gioco, e "alcuni membri del team di sviluppo di Hogwarts Legacy hanno insistito per rendere il gioco il più inclusivo possibile. Inizialmente la direzione non era convinta, ma alla fine è stato deciso di includere nel gioco una personalizzazione dei personaggi inclusiva".

Sviluppato da Avalanche

Avalanche Software (lo studio acquisito da Warner Bros nel 2017) si sta occupando dello sviluppo del videogioco. Se vi piacciono i lavori prodotti da Avalanche Software finora, questo senz'altro non vi deluderà.

Personalizzazione dell'avatar

Potrete personalizzare il vostro mago e strega in maniera molto libera, per un'esperienza immersiva nel mondo di Harry Potter mai vista prima.

J.K. Rowling non è stata coinvolta nella realizzazione del videogioco

Secondo Bloomberg, la Rowling non è stata coinvolta nella realizzazione di Hogwarts Legacy.

Harry Potter Magic Awakened

Il reporter della BBC Lizo Mzimba ha twittato alcuni fatti che sostiene di conoscere sul progetto, rivelando che altri titoli a tema Harry Potter potrebbero essere in arrivo.

Buono oppure oscuro?

Pare che su Hogwarts Legacy i giocatori potranno scegliere il proprio personaggio tra otto classi e decidere se praticare la cosiddetta magia bianca o se entrare a far parte dei maghi oscuri.