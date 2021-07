Come vedere i film di Harry Potter in ordine cronologico

Volete sapere come vedere i film di Harry Potter in ordine cronologico? I film di Harry Potter continuano a rimanere tra i più amati dal grande pubblico, anche se l'ultimo film del corpo principale della saga è uscito nel 2011, ormai dieci anni fa.

J. K. Rowling infatti è riuscita a creare una saga letteraria famosissima, intramontabile per grandi e bambini, le cui tematiche restano attuali ancora oggi. Non dimentichiamo che la storia di Harry Potter è diventata un fenomeno letterario intergenerazionale mondiale: ai libri si sono ispirati videogiochi, parchi a tema, spin-off, merchandising, mostre e spettacoli.

Vedere i film di Harry Potter è il modo più accessibile e piacevole per godersi la storia raccontata nei libri dall'inizio alla fine, da soli e in compagnia. Se non siete sicuri della cronologia corretta e vi state chiedendo come vedere i film di Harry Potter in ordine, siete nel posto giusto.

Come vedere i film di Harry Potter in ordine

(Image credit: Warner Bros)

Ecco come vedere i film di Harry Potter in ordine cronologico. Di seguito troverete gli 8 film appartenenti alla saga principale, i prequel di Animali Fantastici e anche l'opera teatrale La maledizione dell'erede, tutti elencati in ordine cronologico.

Animali fantastici e dove trovarli (ambientato nel 1926)

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald (ambientato nel 1927)

Harry Potter e la pietra filosofale (ambientato nel 1991-92)

Harry Potter e la camera dei segreti (ambientato nel 1992-93)

Harry Potter e il prigionero di Azkaban (ambientato nel 1992-94)

Harry Potter e il calice di fuoco (ambientato nel 1994-95)

Harry Potter e l'Ordine della Fenice (ambientato nel 1995-96)

Harry Potter e il principe mezzosangue (ambientato nel 1996-97)

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (ambientato nel 1997-98)

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (ambientato nel 1997-98)

Harry Potter e la maledizione dell'erede (ambientato nel 2017)

Se non consideriamo qualche flashback occasionale, i film di Harry Potter appartenenti alla saga principale e ambientati principalmente all'interno di Hogwarts seguono una struttura semplice e lineare, anche grazie alla decisione dell'autrice di utilizzare il calendario scolastico per strutturare la narrativa. Ciascuno dei 7 libri di Harry Potter si concentra su un anno scolastico, che va da settembre ad agosto, iniziando dal 1991, quando Harry aveva 11 anni.

I film sono stati girati a partire dai primi anni 2000, infatti lo stile ha risentito dell'influenza degli anni del contesto produttivo, seppur seguendo la linea cronologica costruita con cura dalla Rowling. Le vicende dei film di Harry Potter infatti iniziano 70 anni dopo gli eventi di Animali Fantastici.

La storia di Harry Potter poi continua nel futuro, ma a teatro. Il maghetto più famoso del cineme lascia il grande schermo per salire sul palcoscenico con La maledizione dell'erede, la cui storia inizia nel 2017 (durante l'epilogo di Harry Potter e i Doni della Morte). I protagonisti sono Harry, Ron ed Hermione, ormai cresciuti, e i loro figli.

Come vedere i film di Harry Potter in ordine di uscita

(Image credit: Warner Bros)

Come già accennato, attualmente non ci sono linee temporali complicate da gestire se decidete di vedere i film di Harry Potter in ordine di uscita. Ci sono due filoni narrativi ben distinti, uno (ancora incompleto) è il prequel della storia principale. Si tratta del franchise di Animali Fantastici, che a oggi conta due film, usciti a partire dal 2016.

Se in Animali Fantastici 3, 4 e 5 verranno fatte rivelazioni di grande impatto per la comprensione della trama, l'ordine di visione consigliato naturalmente cambierà. Vi ricordiamo che le riprese di Animali Fantastici 3 sono iniziate nel 2020 e terminate a marzo 2021, e l'uscita è prevista per il 15 luglio 2022.

Harry Potter e la pietra filosofale (uscito nel 2001)

Harry Potter e la camera dei segreti (uscito nel 2002)

Harry Potter e il prigionero di Azkaban (uscito nel 2004)

Harry Potter e il calice di fuoco (uscito nel 2005)

Harry Potter e l'Ordine della Fenice (uscito nel 2007)

Harry Potter e il principe mezzosangue (uscito nel 2009)

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 (uscito nel 2010)

Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 (uscito nel 2011)

Animali fantastici e dove trovarli (uscito nel 2016)

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald (uscito nel 2018)

Come vedere i film di Harry Potter in streaming

Se non avete già o non volete acquistare le copie fisiche dei film di Harry Potter, sappiate che tutti i film della saga principale sono disponibili su Now TV, Sky Cinema e Sky Go.

Animali fantastici - I crimini di Grindelwald è visionabile su Netflix, mentre su Amazon Prime Video sono tutti i film di Harry Potter e Animali Fantastici sono acquistabili o noleggiabili dietro pagamento extra rispetto all'abbonamento.

Come vedere i film di Harry Potter dal migliore al peggiore

(Image credit: Warner Bros)

Le opinioni riguardo i migliori libri e film di Harry Potter sono estremamente soggettive. Noi abbiamo classificato i film di Harry Potter dal migliore al peggiore basandoci sul punteggio assegnato dagli utenti IMDb

I film finora usciti di Animali Fantastici sono i meno amati dai fan, anche se il primo film del franchise è quello che ha riscosso il maggior successo tra i due. Senza considerare che al botteghino ha addirittura registrato incassi superiori a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.