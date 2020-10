Come guardare i film di Star Wars in ordine cronologico

Amate i film di Star Wars? Bene, su Disney Plus è possibile vedere tutti i capitoli della saga in streaming (in 4K e HDR) e, in questa guida, spiegheremo l’ordine cronologico dei suddetti. Di seguito, scoprirete sia l’anno di pubblicazione dei film, sia il corretto ordine cronologico della storia di questa serie. Abbiamo incluso anche i telefilm The Mandalorian e The Clone Wars.

La saga degli Skywalker è composta da ben nove film e la trama è piuttosto lineare: inizia con La Minaccia Fantasma (Episodio 1) e termina con L’ascesa di Skywalker (Episodio 9). Al contrario, gli spin-off “Rogue One: A Star Wars Story” e “Solo: A Star Wars Story” tendono a complicare un po’ la storia principale.

Oltre a spiegarvi il “corretto” ordine di visione di questa fantastica serie cinematografica, abbiamo anche assegnato un punteggio a ciascun capitolo della serie.

L’epopea di Star Wars comincia con la disputa tra l’Ordine dei Mercanti e la Repubblica Galattica su Naboo e termina con la battaglia finale tra la Resistenza e l'Ordine dei Sith di Palpatine. Come sempre, tutto ciò ha luogo tanto, tanto tempo fa, in una galassia molto, molto lontana...

Film di Star Wars in ordine cronologico

(Image credit: Lucasfilm / Disney)

In questo elenco cronologico abbiamo incluso tutti i film della saga e i due film spin-off, Solo e Rogue One:

Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma (ambientato 32 anni prima di Una nuova speranza)

(ambientato 32 anni prima di Una nuova speranza) Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni (22 anni prima di Una nuova speranza)

(22 anni prima di Una nuova speranza) Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (19 anni prima di Una nuova speranza)

(19 anni prima di Una nuova speranza) Solo: A Star Wars Story (circa un decennio prima di Una nuova speranza)

(circa un decennio prima di Una nuova speranza) Rogue One: A Star Wars Story (termina pochi istanti prima di Una nuova speranza)

(termina pochi istanti prima di Una nuova speranza) Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza

Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora (tre anni dopo Una nuova speranza)

(tre anni dopo Una nuova speranza) Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (quattro anni dopo Una nuova speranza)

(quattro anni dopo Una nuova speranza) Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza (34 anni dopo Una nuova speranza)

(34 anni dopo Una nuova speranza) Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (34 anni dopo Una nuova speranza)

(34 anni dopo Una nuova speranza) Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker (35 anni dopo Una nuova speranza)

Questo elenco si concentra esclusivamente sui film e abbiamo usato “Una nuova speranza” come punto di riferimento, poiché è il primo film del brand.

Se volete guardare anche le serie TV ufficiali, non vi resta che leggere il prossimo elenco. Il telefilm The Clone Wars è ambientato tra gli episodi II e III e termina durante La Vendetta dei Sith (o leggermente dopo, considerata l'ultima scena di Darth Vader). Star Wars: Rebels è ambientato tra gli episodi III e IV, mentre The Mandalorian si colloca tra gli episodi VI e VII.

La prossima serie di Obi-Wan Kenobi sarà ambientata tra gli episodi III e IV, mentre la serie spin-off di Cassian Andor sarà ambientata cinque anni prima di Rogue One, quindi dopo i prequel e prima della trilogia originale. La serie animata Resistance è ambientata durante la trilogia dei sequel, quindi tra Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi. Se volete una panoramica globale, vi consigliamo di controllare la nostra guida definitiva all’ordine di visione di Star Wars, che troverete più avanti.

Film di Star Wars in ordine di uscita

(Image credit: Disney/Lucasfilm)

Guardare i film di Star Wars in ordine di uscita ha poco senso, dal momento che i prequel sono usciti dopo la trilogia originale, ma prima dei sequel. Detto questo, abbiamo deciso di riportare anche queste informazioni, poiché gli appassionati potrebbero trovarle utili. Una nuova speranza risale a ben 43 anni fa.

Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza (1977)

(1977) Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora (1980)

(1980) Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (1983)

(1983) Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma (1999)

(1999) Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni (2002)

(2002) Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (2005)

(2005) Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza (2015)

(2015) Solo: A Star Wars Story (2016)

(2016) Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (2017)

(2017) Rogue One: A Star Wars Story (2018)

(2018) Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker (2019)

L'ordine di visione definitivo di Star Wars

La cronologia ufficiale di Star Wars, da Disney Plus. (Image credit: Disney Plus)

Quando Disney ha acquistato Lucasfilm e i diritti su Star Wars, ha ripristinato la continuità della serie, che era passata in secondo piano dopo l'uscita del primo film. Ciò significa che la Trilogia Prequel, la Trilogia originale e la serie animata di Clone Wars sono canoniche.

Da allora, l’azienda ha ampliato la storia canonica, con libri, giochi, fumetti e molto altro. Per completezza, abbiamo redatto una guida cronologica che include anche le serie TV. Aggiungeremo la guida non appena non appena ne sapremo di più sui telefilm Obi-Wan, The Bad Batch e Cassian Andor, previsti per il 2022.

Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma (ambientato 32 anni prima di Una nuova speranza)

(ambientato 32 anni prima di Una nuova speranza) Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni (22 anni prima “Una nuova speranza”)

(22 anni prima “Una nuova speranza”) La serie animata di The Clone Wars (inizia 22 anni prima e termina 19 anni prima di Una nuova speranza)

(inizia 22 anni prima e termina 19 anni prima di Una nuova speranza) Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (19 anni prima “Una nuova speranza”)

(19 anni prima “Una nuova speranza”) Solo: A Star Wars Story (ambientato circa un decennio prima di “Una nuova speranza”)

(ambientato circa un decennio prima di “Una nuova speranza”) Star Wars: Rebels (ambientate cinque anni prima di “Una nuova speranza”, con un epilogo ambientato molto più tardi)

(ambientate cinque anni prima di “Una nuova speranza”, con un epilogo ambientato molto più tardi) Rogue One: A Star Wars Story (finisce pochi istanti prima di “Una nuova speranza”)

(finisce pochi istanti prima di “Una nuova speranza”) Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza

Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora (tre anni dopo “Una nuova speranza”)

(tre anni dopo “Una nuova speranza”) Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (quattro anni dopo “Una nuova speranza”)

(quattro anni dopo “Una nuova speranza”) The Mandalorian (ambientato circa nove anni dopo “Una nuova speranza”)

(ambientato circa nove anni dopo “Una nuova speranza”) Star Wars: Resistance (ambientata 34 anni dopo “Una nuova speranza”)

(ambientata 34 anni dopo “Una nuova speranza”) Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza (34 anni dopo “Una nuova speranza”)

(34 anni dopo “Una nuova speranza”) Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (34 anni dopo “Una nuova speranza”)

(34 anni dopo “Una nuova speranza”) Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker (35 anni dopo “Una nuova speranza”)

Star Wars: The Machete Order

Nel 2011, Rod Hilton propose un ordine di visione “The Machete Order” (basato sul nome del suo blog), privo del film La minaccia fantasma e incentrato solo sulla storia di Luke Skywalker. The Machete Order mantiene il grande colpo di scena del capitolo L'Impero colpisce ancora, che viene svelato dai prequel.

Hilton suggerisce di cominciare con Una nuova speranza, passare a L’impero colpisce ancora, quindi guardare due dei tre prequel, che sono i flashback della storia di Anakin e concludere con lo scontro finale in Il Ritorno dello Jedi. The Machete Order è una buona soluzione per coloro che non conoscono questa saga.

Episodio IV: Una nuova speranza

Episodio V: L'Impero colpisce ancora

Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith

Episodio VI: Il Ritorno dello Jedi

The Machete Order termina con la Trilogia dei sequel:

Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi

Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker

Qual è il miglior ordine di Star Wars?

Pensiamo che la visualizzazione cronologica sia il miglior ordine di visualizzazione per la saga di Star Wars. L’elenco definitivo, che tiene conto anche degli spin-off, è fin troppo ampio per l’utente medio. 11 film sono più che sufficienti per una bella maratona di Guerre stellari, e i due spin-off, Rogue One e Solo, espandono la trama oltre i confini della saga degli Skywalker. Questo è l'ordine di Star Wars che suggeriamo, nel 2020.

Film di Star Wars su Disney Plus

Su Disney Plus, sono ora disponibili tutti i film di Star Wars, tra cui L’ascesa di Skywalker e Solo: A Star Wars Story:

Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma

Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith

Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza

Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora

Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi

Star Wars Episodio VII: Il risveglio della Forza

Rogue One: A Star Wars Story

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi

Star Wars Episodio IX: L'ascesa di Skywalker

Solo: A Star Wars Story

La classifica sui migliori film di Star Wars

(Image credit: Lucasfilm)

La maggior parte dei fan di Star Wars ha un'opinione abbastanza chiara su quali siano i migliori film della serie. Detto questo, abbiamo riportato una classifica basata sui punteggi assegnata dagli utenti su IMDB. Sia chiaro, ognuno ha la propria opinione e questo è semplicemente ciò che emerge dai sondaggi: