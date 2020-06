I migliori documentari da guardare su Disney Plus

Fin dal suo esordio, Disney Plus ha ottenuto un'enorme popolarità grazie a franchise popolari come Star Wars e Marvel, affiancati dai grandi classici dell’animazione targati Disney. Del resto l'offerta Disney non si limita a questo e comprende un gran numero di documentari in grado di soddisfare anche gli spettatori più esigenti.

Naturalmente, Disney Plus propone diversi documentari di qualità che raccontano l’evoluzione della storia del colosso dell’animazione (Il risveglio della magia e Franz e Ollie) ma anche dei suoi parchi divertimento a tema (The Imagineering Story) oltre che di alcuni grandi classici entrati di recente a far parte della famiglia come Star Wars: l’Impero dei Sogni.

Grazie all’acquisizione di 20th Century Fox, avvenuta lo scorso 2019, Disney Plus dispone anche di una vasta offerta di documentari National Geographic, dalle avventure spaziali di Apollo: Missione Luna ai dietro le quinte come Titanic: i segreti del film.

In effetti, l’offerta è talmente vasta che abbiamo deciso di stilare una lista dei migliori documentari da vedere su Disney Plus.

Dietro le quinte dei parchi Disney: The Imagineering Story

A causa del coronavirus i parchi a tema Disney hanno dovuto temporaneamente chiudere i battenti. Per fortuna, grazie a questo documentario diviso in sei parti potrete rivivere la magia delle migliori attrazioni della grande D in completa sicurezza, comodamente seduti sul divano. Con la partecipazione di Leslie Iwerks (regista di The Pixar Story, anch’esso disponibile su Disney Plus) The Imagineering Story vi porterà dietro le quinte dei celebri parchi Disneyland, facendovi conoscere i cosiddetti “imagineers”, le menti che da anni concepiscono attrazioni in grado di far sognare il pubblico mondiale.

Free Solo

Free Solo racconta l’impresa titanica di Alex Honnold, uno scalatore professionista che ha sfidato se stesso e la morte scalando una delle più celebri rocce Californiane, El Capitan, in modalità "Free Solo", ovvero senza l’aiuto di alcun equipaggiamento. Il documentario premiato agli Oscar, racconta tramite le incredibili immagini fotografate da Jimmy Chin, arrampicatore professionista e fotografo, le emozioni, la passione e il duro allenamento fisico e mentale al quale Alex ha dovuto sottoporsi nel corso della sua vita per riuscire in un’impresa che lo ha reso a tutti gli effetti uno degli scalatori più famosi della storia. Free Solo è senza dubbio uno dei migliori documentari offerti da Disney Plus e ne consigliamo vivamente la visione.

L'impero dei sogni: la storia della trilogia di Star Wars

Questo epico documentario dalla durata di due ore e mezzo ha debuttato nel 2004 in occasione del lancio del DVD della trilogia di Star Wars, e fornisce un ottimo spunto per comprendere a fondo il processo creativo che si cela dietro la creazione dei primi tre capitoli della saga. Al suo interno troverete interviste esclusive a personaggi chiave come il regista George Lucas, alternate ad esclusivi filmati che raccontano dei retroscena incredibili che hanno contribuito a dar vita ad un capolavoro senza tempo che ha definito un genere. Senza dubbio uno dei migliori documentari su Star Wars mai creati e se siete amanti della Saga di Lucas non potrete fare a meno di vederlo. Se invece non siete mai stati inclini a questo genere di film, vederne i retroscena e conoscerne le origini potrebbe darvi lo stimolo giusto per addentrarvi in un universo sconosciuto che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Il risveglio della magia

Ora che Disney è proprietaria dei franchise Marvel, Star Wars e Pixar, oltre ad avere un’ottima selezione di produzioni proprie, è facile dimenticarsi che lo studio non ha sempre cavalcato la cresta dell’onda. Ad esempio, negli anni ‘80 alcuni film d’animazione Disney come Basil il topo detective e Oliver hanno riscosso un successo limitato e vengono spesso dimenticati. Questo documentario racconta la rinascita dello studio nei primi anni ‘90, quando il direttore (e futuro fondatore della Dreamworks/Quibi) Jeffrey Katzenberg, ha inaugurato una serie di successi animati, tra cui La Sirenetta, Aladdin e Il Re Leone.

Frank e Ollie

Anche se "Mr Walt" è sempre stato considerato il creatore dei capolavori d'animazione Disney, senza i cosiddetti ‘Nine Old Men’, i migliori e più celebri animatori Disney, lo studio non sarebbe mai diventato quello che è oggi. Questo documentario uscito nel 1995 si concentra su Frank Thomas e Ollie Johnston, due uomini che hanno lavorato alla creazione di capolavori come Biancaneve e i Sette Nani, Pinocchio, Bambi e gran parte dei classici Disney prodotti fino ai primi anni ‘80, oltre a scrivere la bibbia dell’animazione “The illusion of Life”. Frank e Ollie è un documentario imperdibile per tutti gli amanti del genere d’animazione e per chi, come chi scrive, è cresciuto guardando le creazioni di questi illustri animatori.

Science Fair

Ripensando ai tempi delle superiori, molti di noi ricorderanno di essere stati appassionati di sport o videogames piuttosto che di ricerca scientifica. Del resto, le eccezioni esistono. Science Fair racconta l’avventura di nove ragazzi che hanno partecipato alla Fiera Internazionale della Scienza e dell'Ingegneria di Los Angeles nel 2018, mettendo in risalto la loro incredibile preparazione in materie complesse come l’ingegneria aeronautica. Il documentario premia il talento dei giovani e ne celebra il successo ottenuto grazie al sacrificio, immaginandoli come eredi del sapere scientifico.

Punto di non ritorno

In Punto di non ritorno, il celebre attore Leonardo DiCaprio incontra e intervista una serie di personaggi famosi, attivisti e scienziati, per discutere le conseguenze dei cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta. Il documentario ha come oggetto le principali cause del riscaldamento globale, dallo scioglimento dei ghiacciai all’estrazione dei combustibili fossili. Passando per la voce di celebrità del calibro di Barack Obama, Punto di non ritorno mira ad aprire gli occhi degli spettatori sulle conseguenze di alcuni comportamenti che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza della nostra specie e del pianeta che la ospita.

Apollo: Missione Luna

(Image credit: Disney/National Geographic)

Le storie dei 12 uomini che hanno calpestato la superficie lunare tra il 1969 e il 1972 sono state rappresentate in molti modo ma non cessano mai di stupire. Rilasciato in occasione del cinquantesimo anniversario dal primo sbarco lunare di Neil Armstrong, questo documentario firmato National Geographic è completamente basato su filmati e fotografie originali presi dagli archivi della NASA. Il regista Tom Jennings ha messo insieme materiale fornito dall’agenzia spaziale americana, TV e altre fonti, per ricostruire una linea temporale in grado di raccontarre i fatti avvenuti in quegli anni da una prospettiva neutra, che consente allo spettatore di giungere alle proprie conclusioni su uno dei più grandi traguardi mai raggiunti dall’uomo.

Titanic: i segreti del film

Dopo aver fatto man bassa di Oscar diventando a tutti gli effetti il “Re del mondo”, James Cameron ha deciso di tornare al Titanic. A circa vent’anni dall’uscita del film, il documentario di National Geographic racconta il ritorno del regista di Terminator e Alien sul set del più famoso incidente navale della storia, analizzando a fondo imperfezioni e successi di uno dei film più premiati di sempre.

Su Disney Plus potete anche guardare Alla ricerca di Atlantide, un documentario che racconta il viaggio di Cameron alla scoperta del mitico regno subacqueo.

La famiglia di Elefanti

(Image credit: Apple)

Che lista sarebbe senza un documentario dedicato al mondo animale? Disney Plus dispone di un’ampia scelta e nella nostra classifica non potevamo non inserire La famiglia di elefanti, un magnifico racconto che vi porterà sui passi di un gruppo di elefanti intenti ad attraversare il deserto del Kalahari. Visto dagli occhi di Gaia, Shani, Jomo e degli altri elefanti che compongono il gruppo, questo documentario fatto di immagini spettacolari e sequenze narrative d’impatto che vi faranno vivere un’esperienza unica con sequenze davvero toccanti.

Cosmos: Odissea nello spazio

(Image credit: Disney)

Cosmos è un documentario diviso in 13 episodi prodotto da National Geographic e presentato dal celebre astrofisico Neil deGrasse Tyson. Con le sue spettacolari immagini cinematografiche, Cosmos vi porterà a spasso nello spazio e nel tempo alla ricerca dei segreti dell’universo. In un viaggio che si estende tra passato, presente e futuro, questo documentario si pone l'obiettivo di indagare il mistero della vita attraverso immagini incredibili che vi lasceranno a bocca aperta. Se amate la scienza e siete appassionati di astronomia, Cosmos è senza dubbio un must watch.