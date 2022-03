Come disdire Disney+

Se vi state chiedendo come disdire Disney+, probabilmente avete sottoscritto un abbonamento mensile o annuale e non siete più soddisfatti del servizio offerto dalla piattaforma streaming, oppure non trovate giustificato il recente aumento dei prezzi.

Lo scorso anno, infatti, per tutti i nuovi abbonati il prezzo di Disney Plus si era alzato a 89,90€ rispetto agli iniziali 59,90€.

La notizia non aveva toccato tutti gli italiani che avevano deciso di dare fiducia alla nuova piattaforma streaming Disney appena uscita, due anni fa. Per i clienti di vecchia data, infatti, era stato confermato in esclusiva lo stesso prezzo di 59,90€ per l'abbonamento annuale.

Le cattive notizie quest'anno sono arrivate anche per i primissimi clienti di Disney Plus, ai quali è stato comunicato che adessi il rincaroè arrivato anche per loro.

Come disdire Disney+

Niente paura, disdire l'abbonamento a Disney+ è un'operazione semplice e veloce. Ecco tutti i passaggi:

Accedete al vostro account Disney+ da qualsiasi dispositivo compatibile, tramite app o browser Selezionate il vostro Profilo Selezionate Account Selezionate il vostro abbonamento Disney+ nella sezione Abbonamento Selezionate Disdici abbonamento

Ricordate che questa operazione vi permette di disdire l'abbonamento, ma questo non comporta l'eliminazione del vostro account. Per questo, dovrete contattare il servizio clienti.

Disdire l'abbonamento Disney+ vi garantisce comunque l'accesso al servizio fino al termine del periodo di fatturazione in corso, alla fine del quale non vi verrà più addebitato nulla. L'operazione può essere svolta in qualsiasi momento.