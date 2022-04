Se volete disdire Netflix perchè trovate che i costi siano diventati troppo elevati, oppure che non valga più la pena rinnovare il vostro abbonamento Netflix perchè non siete soddisfatti del catalogo, non disperate. Disattivare l'abbonamento Netflix è un'operazione semplice e veloce.

Come sicuramente saprete, il mese in omaggio per provare Netflix gratis non è più disponibile. Quindi per utilizzare la piattaforma streaming sarete costretti a pagare l'abbonamento, che parte da un prezzo di 12,99€ al mese per il piano meno costoso.

Non è certo economico, però ricordate che in base al piano Netflix scelto potete utilizzare l'abbonamento su due o più schermi in contemporanea, dividendo così il costo complessivo con altre persone.

Se anche questa soluzione non fa per voi, continuate a leggere per scoprire come disdire Netflix.

Come disdire Netflix

Per disdire l'abbonamento Netflix potete fare affidamento alle istruzioni presenti sull'apposita pagina del sito (opens in new tab), dopo aver effettuato l'accesso con il vostro account. Dopodichè i passaggi sono molto semplici:

Scorrete verso il basso e cliccate su "Account"

Cliccate su "Abbonamento e fatturazione"

Cliccate su "Disdici abbonamento"

Per confermare cliccate su "Completa la disdetta"

Concludete il procedimento cliccando su "Torna all'account"

Ora dovreste ricevere un'e-mail con la conferma della disdetta. L'opeazione non comporta la cancellazione del vostro account, quindi se decidete di riattivarlo basterà accedere al vostro account e seguire le istruzioni per riattivare l'abbonamento cliccando su "Informazioni sul piano".

Disdire l'abbonamento Netflix vi garantisce comunque l'accesso al servizio fino al termine del periodo di fatturazione in corso, alla fine del quale non vi verrà più addebitato nulla. L'operazione può essere svolta in qualsiasi momento.