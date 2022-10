Netflix: arrivano i Trasferimenti di profilo (con un motivo nascosto)

Dopo mesi di test in vari Paesi, lunedì scorso Netflix ha annunciato una nuova funzione chiamata "Trasferimenti di profilo" che permette agli utenti di spostare un profilo da un account esistente a uno nuovo, inclusi i suggerimenti, l'attività di visione, la propria lista, i giochi salvati, le impostazioni e altro.

Dietro questa scelta ci sono due motivazioni: la prima si rivolge a chi condivide un abbonamento Netflix con un coinquilini, partner, genitori o amici. Nel momento in cui le strade si dividono per qualche ragione, bisogna gestire la questione della condivisione del profilo. Che fare, dunque? Cambiare la password facendo finta di niente? Avvisare il diretto interessato di aprire un profilo proprio? Per queste casistiche, Netflix ha voluto trovare un modo per facilitare la transizione ed evitare che gli utenti debbano ricominciare tutto da zero.

La seconda ragione "nascosta" è che Netflix sta facendo del suo meglio per assicurarsi che la maggior parte degli utenti possieda un proprio profilo. Prendere dei provvedimenti riguardo la condivisione password incontrollata sembra essere una delle priorità di Netflix per il prossimo futuro nell'ottica di aumentare il numero di iscritti. Attualmente, Netflix ha stimato che più di 100 milioni di nuclei familiari accedono al servizio tramite la condivisione di account.

Ad ogni modo, la funzione Trasferimenti di profilo vi guida attraverso il processo di attivazione di un nuovo account Netflix preservando il profilo esistente.

Dopo mesi e mesi di test in Cile, Costa Rica e Perù, la nuova impostazione sta venendo rilasciata su larga scala. Netflix sta anche testando un modo per aggiungere altri nuclei familiari all'account, naturalmente dietro pagamento extra per ogni nuovo utente, utilizzando anche codici di verifica per controllare chi effettivamente appartiene ai rispettivi account.

In un modo o nell'altro, se state utilizzando a sbafo il profilo di qualcun altro, Netflix prima o poi vi troverà. Ma almeno non si dimenticherà di quali sono le vostre serie TV preferite!