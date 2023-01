Nuovi film Netflix 2023: tutti i film originali da vedere in streaming

Anche stavolta l'azienda ha condiviso tutti i nuovi film Netflix 2023 in arrivo sulla piattaforma quest'anno, nonostante non capiti spesso di avere un'anteprima sull'intero catalogo annuale di un servizio streaming. E, lasciatecelo dire, stavolta la selezione è davvero impressionante.

Se proprio non sapete più cosa guardare e vi state chiedendo cosa vedere su Netflix nel 2023, sappiate non stiamo parlando di poche novità! A gennaio l'azienda ha annunciato che verrà rilasciato un nuovo film Netflix originale quasi ogni settimana fino al 31 dicembre, per un totale di 45 film.

Dopo alcuni capolavori usciti nel 2022 come Il Mostro dei Mari, The Good Nurse e Pinocchio di Guillermo del Toro, non vediamo l'ora di scoprire se quest'anno Netflix riuscirà a superarsi.

Di seguito potete trovare maggiori dettagli sui film da vedere su Netflix più promettenti che arriveranno prossimamente, insieme al trailer, una breve descrizione, la data di uscita e le immagini promozionali. Quest'anno sono in arrivo grandi novità tra i migliori film Netflix!

I prossimi nuovi film Netflix

You People

Data di uscita: 27 gennaio

Una nuova coppia e le rispettive famiglie si ritrovano a studiare le dinamiche familiari e dell'amore moderno tra culture in conflitto, aspettative sociali e differenze generazionali.

Luther: Verso l'inferno

Data di uscita: 10 marzo

Luther, il duro detective interpretato da Idris Elba, torna in questo film tratto dall'omonima serie TV. Non sono stati condivisi molti dettagli su questo adattamento dell'acclamata serie della BBC, ma sappiamo che sarà la continuazione degli eventi narrati negli ultimi episodi, con il protagonista che dovrà affrontare una "doppia minaccia".

Murder Mystery 2

Data di uscita: 31 marzo

Non si sa molto su Murder Mystery 2, se non che si tratta del seguito della fortunata commedia del 2019 in cui la vacanza di una coppia viene stravolta dopo essere stati incastrati per l'omicidio di un miliardario. Jennifer Aniston e Adam Sandler riprendono entrambi i ruoli che hanno lasciato, quindi ci aspettiamo grandi cose dalla seconda parte di questa saga.

The Mother

Data di uscita: 12 maggio

Su questo film sappiamo solo qualche informazione generica: si tratta di un thriller in cui un'assassina letale (Jennifer Lopez) esce allo scoperto per proteggere la figlia a cui aveva rinungiato anni addietro. Un cambio di rotta per la Jennifer Lopez che conoscevamo nelle commedie romantiche, ma sembra interessante. Inizialmente il film doveva uscire nel 2022, ma è stato posticipato al 2023.

Extraction 2

Data di uscita: 16 giugno

Come suggerisce il nome, Extraction 2 è il sequel del film originale Netflix del 2020 di Sam Hargrave e vedrà il ritorno dell'indistruttibile eroe interpretato da Chris Hemsworth, Tyler Rake, per un'altra missione speciale ad alto rischio in giro per il mondo. Non si sa molto sul film, al di là della sinossi ufficiale rilasciata da Netflix, ma c'è un video teaser del dietro le quinte (che potete vedere qui sopra).

They Cloned Tyrone

Data di uscita: 21 luglio

Non si sa molto su questo film, ma la sinossi rilasciata da Netflix è la seguente: "Una serie di eventi inquietanti mette un trio improbabile (Jamie Foxx, John Boyega and Teyonah Parris) sulle tracce di un terribile complotto governativo". A quanto pare, questo nuovo film Netflix del regista esordiente Juel Taylor è molto promettente, anche per quanto riguarda il cast.

Damsel

Data di uscita: 13 ottobre

La star di Stranger Things Millie Bobby Brown quest'anno torna su Netflix nei panni di Elodie nel film Damsel, un'avventura fantasy in cui una principessa viene ingannata da un principe e rischia di diventare la cena di un terribile drago. Con il chiaro obbiettivo di sovvertire il vecchio stereotipo della damigella (damsel, per l'appunto) in pericolo, questa produzione originale si prospetta come un film ricco d'azione per tutta la famiglia.

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Data di uscita: 10 novembre (non confermata)

Il seguito di Galline in fuga arriva su Netflix! Dopo essere riuscita a fuggire dalla fattoria di Tweedy, Ginger ha finalmente realizzato il suo sogno trovando un santuario su un'isola per tutto il branco, lontano dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky mettono al mondo una figlia di nome Molly, il lieto fine per Ginger sembra completo. Ma sulla terraferma, l'intera razza dei polli deve affrontare una nuova e terribile minaccia.

Rebel Moon

Data di uscita: 22 dicembre

Zack Snyder, il regista di Army of the Dead, torna su Netflix con Rebel Moon, un epico dramma spaziale che dovrebbe ispirarsi sia a Star Wars che a I sette samurai di Akira Kurosawa. La sinossi ufficiale del film recita quanto segue: "Una colonia pacifica ai confini della galassia è minacciata dagli eserciti di un tiranno di nome Balisarius. I civili, disperati, inviano Kora, una giovane donna dal passato misterioso, a cercare guerrieri dai pianeti vicini per aiutarli a sfidare il dittatore".

L'atmosfera sembra simile a quella di Dune. Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Jena Malone, Corey Stoll, Ed Skrein e Anthony Hopkins sono tutti confermati nel cast di Rebel Moon, che prevediamo uscirà anche al cinema.

Maestro

Data di uscita: da definire (entro il 2023)

Prodotto da Todd Phillips, Martin Scorsese, Steven Spielberg e Bradley Cooper (che è anche il protagonista del film), Maestro è incentrato sulla vita e sull'eredità del compositore di West Side Story, Leonard Bernstein. A giudicare dalle protesi utilizzate per trasformare Cooper nell'anziano Bernstein, ci aspettiamo che Netflix si candidi per il premio Oscar al miglior trucco e acconciatura del prossimo anno.

We Have a Ghost

Data di uscita: da definire (entro il 2023)

Christopher Landon, direttore di Auguri per la tua morte, è il creatore di questa sinistra avventura familiare con Anthony Mackie e il David Harbour di Stranger Things. Dopo aver trovato un fantasma di nome Ernest che infesta la loro nuova casa, Kevin e la sua famiglia decidono di farci amicizia e farlo diventare celebre sul mondo del web.

The Mothership

Data di uscita: da definire (entro il 2023)

The Mothership è un'avventura fantascientifica che segue le vicende di Sara Morse (Halle Berry) un anno dopo che suo marito è misteriosamente scomparso dalla loro fattoria. Quando scopre l'esistenza di uno strano oggetto extraterrestre sotto la proprietà, Sara e i suoi figli partono alla ricerca del padre e marito scomparso, determinati a scoprire la verità.

Spaceman

Data di uscita: da definire (entro il 2023)

Un astronauta viene mandato al confine della galassia per raccogliere della misteriosa polvere intergalattica. Nello spazio, Jakub scopre una notizia che manderebbe la sua vita terrena in pezzi, oltre alla presenza di una misteriosa creatura sulla navicella che dall'inizio dei tempi si nasconde nell'ombra. Adam Sandler, Carey Mulligan e Paul Dano sono i protagonisti di questo film dalla trama davvero curiosa. Non sono ancora stati rilasciati trailer o immagini promozionali per Spaceman.