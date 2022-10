Netflix abbonamento con pubblicità: prezzi e dettagli in Italia

Giovedì 3 novembre, a partire dalle ore 17, gli abbonati a Netflix vedranno per la prima volta la pubblicità sulla piattaforma. Come annunciato dall’azienda statunitense, le interruzioni pubblicitarie saranno parte del nuovo piano Base, a fronte di un costo ridotto rispetto agli altri piani.

Il piano Base con pubblicità sarà la variante entry-level del piano Base e permetterà di risparmiare 2,50 euro al mese. Le interruzioni pubblicitarie avranno una durata di circa 15 o 30 secondi e occuperanno uno spazio di 5 minuti ogni ora.

L'altra novità interessante, è che la risoluzione minima aumenta (a meno di smentite). Ad oggi, infatti, con il piano base si ferma a 480p. Finalmente si arriva a 720p, che è comunque molto basso ma un po' meno indecente.

Per quanto è dato capire finora, si tratta in interruzioni vere e proprie, anche nel bel mezzo di un film.

La tariffa includerà l’accesso completo all’intero catalogo Netflix, la risoluzione 720p (quest’ultima condivisa con il piano Base senza pubblicità) e la possibilità di disdire l’abbonamento Netflix in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Non sarà possibile scaricare i contenuti, ma solo vederli in streaming.

Ogni account potrà effettuare un singolo accesso alla piattaforma. Pertanto, gli accessi multipli saranno consentiti solo ai possessori degli abbonamenti più avanzati. Gli spot pubblicitari saranno trasmessi all’inizio o durante la visualizzazione di un contenuto. Inoltre, i marchi mostrati nelle pubblicità saranno coerenti con la serie TV o film che si sta guardando in quel momento.

Netflix: tariffe e abbonamenti

Il nuovo piano Base con pubblicità va ad aggiungersi all’attuale offerta di Netflix,

senza modificare le altre opzioni di abbonamento disponibili. Come detto in precedenza, il piano Base con pubblicità avrà un costo di 5,49 euro, gli spot avranno una durata dai 15 ai 30 secondi e occuperanno uno spazio di 5 minuti ogni ora.

Il piano Base senza pubblicità avrà un costo di 7.99 euro e, come il precedente, offrirà una risoluzione di 720p. Ambedue i piani appena descritti consentiranno un solo accesso per account. Gli accessi multipli sono a disposizione a partire dal piano Standard, anche se in questo caso saranno limitati a due per singolo account. Il costo è di 12,99 euro e la risoluzione arriva al Full HD, i 1080p.

Infine, l’abbonamento Premium, quello di fascia più alta, offre risoluzione in 4K/HDR e un totale di quattro accessi simultanei con un singolo account. A partire dal 3 novembre si potrà valutare l’efficacia della scelta effettuata da Netflix che, al momento, si pone come un aggancio per invitare gli utenti sulla piattaforma, invogliandoli in seguito ad effettuare il passaggio al piano senza pubblicità.

Tuttavia, se un gran numero di abbonati abbandonerà l’abbonamento con gli spot pubblicitari, gli inserzionisti non avranno ragioni di appoggiarsi alla piattaforma per promuovere i loro prodotti. L’equilibrio va mantenuto ma, in ambedue gli scenari, sembra che Netflix ne esca vincitore.