Disney Plus: prezzo in aumento, ma di quanto?

Lo scorso anno per tutti i nuovi abbonati il prezzo di Disney Plus si era alzato a 89,90€ rispetto agli iniziali 59,90€.

La notizia non aveva toccato tutti gli italiani che avevano deciso di dare fiducia alla nuova piattaforma streaming Disney appena uscita, due anni fa. Per i clienti di vecchia data, infatti, era stato confermato in esclusiva lo stesso prezzo di 59,90€ per l'abbonamento annuale.

Le cattive notizie stavolta arrivano proprio per i primissimi clienti di Disney Plus, ai quali negli scorsi giorni è stato comunicato che da quest'anno il rincaro arriva anche per loro.

L'offerta di Disney Plus ora è dunque la stessa per tutti i clienti, senza più vantaggi per nessuno. Adesso il prezzo dell'abbonamento annuale è di 89,90€ per tutti, a prescindere dalla data di iscrizione. Nessuna variazione per il prezzo dell'abbonamento mensile, fissato a 8,99€, e neanche per la prova gratuita, che è stata tolta poco dopo il debutto di Disney Plus e mai più resa disponibile.

Considerando che Disney Plus si può guardare su 10 dispositivi contemporaneamente, l'aumento del prezzo giunto anche per i vecchi affezionati non è la fine del mondo. Dopotutto, il costo complessivo si può dividere tra amici e parenti, anche se non si vive tutti sotto lo stesso tetto.

Bisogna inoltre valutare l'impegno di Disney Plus nella produzione e distribuzione esclusiva di nuovi contenuti. Basti pensare a tutte le serie TV Disney Plus originali Marvel e Star Wars, e a tutti i film Disney Plus disponibili esclusivamente sulla piattaforma poco dopo l'uscita nei cinema.