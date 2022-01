Gli Anelli del Potere: tutto ciò che devi sapere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è la prima serie TV ispirata agli eventi della Terra di Mezzo prodotta da Amazon Studios.

A quattro anni dall'acquisizione dei diritti sull'opera letteraria di J.R.R. Tolkien, Amazon ha finalmente svelato ai milioni di fan in trepida attesa il titolo della serie TV che andrà in onda a settembre del 2022.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del Potere è il titolo della nuova serie TV Amazon Prime Video dedicata all'opera letteraria di Tolkien e ambientata nella seconda epoca della Terra di Mezzo.

La serie racconterà l'ascesa di Sauron (e in seguito la caduta) sul trono della terra di mezzo in un periodo di grande tumulto che vede diverse fazioni in gioco. Si tratta a tutti gli effetti di un prequel del Signore degli Anelli, che come ricorderete è ambientato nella Terza Era.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da Settembre 2022, tra circa otto mesi. Nel lasso di tempo che ci separa dalla prima puntata raccoglieremo tutte le novità, i rumor, le notizie su cast, trama e personaggi che riusciremo a trovare.

In questo articolo che aggiorneremo regolarmente trovate tutto quello che sappiamo finora su Gli Anelli del Potere.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, data di uscita

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere andrà in onda su Amazon Prime Video dal 2 settembre 2022. Manca ancora molto, è vero, ma considerando l'enorme budget investito da Amazon e la complessità realizzativa della serie non potevamo aspettarci niente di diverso.

Per fortuna si tratta di una data ufficiale pubblicata sull'account Twitter di Amazon Prime Video nell'agosto del 2021, quindi non dovrebbero esserci sorprese.

On September 2, 2022, a new journey begins.

Gli episodi di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere usciranno con cadenza settimanale, quindi se stavate progettando di vederlo tutto d'un fiato siamo spiacenti, dovrete attendere la fine della prima stagione per farlo.

La seconda stagione, già confermata da Amazon Studios, sarà interamente ambientata nel Regno Unito, mentre la prima che andrà in onda da settembre riprenderà le ambientazioni Neo Zelandesi tanto apprezzate nella trilogia Jackson.

Albert Cheng di Amazon Studios ha svelato che parte delle riprese si svolgeranno sulle coste inglesi durante la prima metà del 2022. Variety ha confermato che il Bray Film Studios e l'aeroporto di Bovingdon, situati rispettivamente nel Berkshire e nello Hertfordshire, saranno due dei set principali della seconda stagione.

A quanto pare l'arrivo della prima stagione potrebbe influire sull'uscita della seconda parte de La Ruota del Tempo, altra serie Amazon basata sui libri di Robert Jordan.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, cast e personaggi

Da una serie come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ci aspettiamo un cast d'eccellenza. Sappiamo già che Amazon ha scritturato 39 attori principali, come riportato sulla pagina ufficiale e, anche se al momento non sappiamo con certezza quali attori interpreteranno i diversi personaggi, ci siamo fatti un'idea basandoci su alcune fonti intere.

Stando a quanto riportato da Variety, Morfydd Clark (Saint Maud) dovrebbe interpretare una giovane Galadriel, la potente regina dei boschi elfica che nella trilogia cinematografica fu impersonata da Cate Blanchett. Nella serie, rispetto al film, Galadriel dovrebbe risultare più giovane e riteniamo che la Clark sia l'attrice più probabile in quel ruolo.

Tra le ipotesi più accreditate c'è anche il ruolo di Simon Merrells (Good Omens) che dovrebbe interpretare Trevyn, uno dei personaggi di Tolkien che non abbiamo avuto modo di conoscere nella trilogia del Signore degli Anelli.

Lenny Henry (Doctor Who, Broadchurch) ha confermato che vestirà i panni di un Harfoot (una delle principali famiglie di Hobbit) senza rivelare il nome del suo personaggio.

Ci sono anche altri rumor che riguardano noti membri del cast. Robert Aramayo, il giovane Ned Stark di Game of Thrones, dovrebbe sostituire Will Poulter nei panni di Beldor, uno degli eroi principali della serie (fonte: Deadline).

In un'intervista con GQ, Poulter ha spiegato di aver rinunciato al ruolo per una questione di sovrapposizione con un altro lavoro.

The Hollywood Reporter sostiene che Markella Kavenagh (The Cry) vestirà i panni di Tyra, mentre Deadline suggerisce che Lloyd Owen (Monarch) interpeterà Loda.

Joseph Mawle, che ha recitato nei panni di Benjen Stark su Game of Thrones, dovrebbe essere uno dei cattivi che risponde al nome di Adar (Fonte: Deadline). Non sappiamo con certezza se il personaggio sarà direttamente collegato a Sauron o interpreterà un nemico secondario.

A proposito di Sauron non sappiamo ancora molto, ma siamo abbastanza certi che si vedrà durante la serie. Non abbiamo idea di chi potrebbe interpretarlo (o dargli la voce).

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family!

Secondo un account Twitter che risponde al nome di Fellowship of Fans, Kip Chapman dovrebbe interpretare un personaggio chiamato Selin.

La stessa pagina afferma che Owain Arthur sarà uno dei Nani più importanti nella storia. Potrebbe trattarsi di Re Durin, ma non abbiamo certezze a riguardo. Se dovessimo pensare alla linea temporale dei libri, potrebbe trattarsi di Durin III, vissuto nella seconda era.

EXCLUSIVE: Owain Arthur (who we previously reported as being a major dwarf) is now revealed to be playing "Durin" in #LOTRonPrimeHowever, which Durin he is playing is currently unknown. He is said to have "gold feet" and the Dwarf throne is said to be "massive".1/6

Infine Ema Horvath (Don't Look Deeper) dovrebbe interpretare la sorella di Isildur, ovvero Carine, un personaggio originale pensato per la serie Amazon. Rimane da scoprire chi avrà l'onore di interpretare Isildur.

EXCLUSIVE: Ema Horvath is playing "Carine", Isildur's sister, which is an Amazon original character in the upcoming 'The Lord of the Rings' TV Show(1/7)

Ci sono altri personaggi importanti della Seconda Era di cui non conosciamo gli interpreti, come il re degli Elfi Gil-galad e il famoso fabbro Celebrimbor, come anche il re dei Númenoriani King Elendil. Speriamo di saperne di più a breve e di poter delineare il cast completo nei prossimi mesi.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, trailer

Il 19 gennaio abbiamo visto il primo teaser realizzato da Amazon Prime Video per svelare il titolo della serie.

Non si tratta di un video in CGI ma, come riportato da IGN, l'intera sequenza è stata realizzatA con il supporto di un piccolo team messo in piedi per l'occasione.

Siamo certi che non passerà molto tempo prima che Amazon pubblichi nuove immagini sulla serie per alimentare l'hype.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la trama

Nel gennaio 2021, TheOneRing.net ha svelato la trama della serie Amazon Prime Video basata sulla Seconda Era.

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime

La sinossi non ci dice molto, ma per ora dobbiamo accontentarci.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere sarà ambientato nella Seconda Era della Terra di Mezzo, un periodo che ha una durata complessiva di 3,500 anni e si conclude con la sconfitta di Sauron a opera dell'alleanza tra uomini e elfi.

Per intenderci stiamo parlando della prima battaglia che viene mostrata nel Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello. Considerando l'importanza di Sauron speriamo di vederlo in azione già durante la prima stagione.

Tuttavia si tratta di un periodo di tempo molto lungo, durante il quale la Terra di Mezzo viene sconvolta da scontri epici e diventa teatro di storie d'amore, di amicizia e avventure incredibili che speriamo di vedere raccontate nella serie.

Molto probabilmente vedremo delle puntate ambientate a Numenor, come anche nelle ambientazioni sotterranee dei Nani. Del resto data la presenza di King Durin tra i membri del cast non potevamo aspettarci altro.

Lenny Henry, in un'intervista con BBC Sounds, ha confermato che la serie potrebbe riprendere diversi elementi dal Silmarillion, l'altra opera di Tolkien che racconta le origini della Terra di Mezzo (e degli anelli del potere).

"È una serie di avventure che parla delle origini di diversi personaggi e ci vorranno almeno dieci anni per raccontare tutta la storia", ha detto Henry. "Perché è basata su "Il Silmarillion", una sorta di libretto illustrativo che spiega ciò che accade nella Seconda e nella Terza Era".

Vedremo anche personaggi o elementi del Silmarillion nella serie? Considerando che il libro parla anche di avvenimenti che avvengono nella Seconda e nella Terza Era, è molto probabile.

Qui sotto potete osservare una mappa della Terra di Mezzo durante la Seconda Era:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime

Stando a TheOneRing.net, Amazon ha assunto la specialista in ambito di "intimità" Jennifer Ward-Lealand già nell'ottobre del 2020. Molti fan hanno espresso i loro dubbi a riguardo, temendo che Amazon trasformi il Signore degli Anelli nell'ennesima soap opera con ambientazione fantasy infarcita di scene di sesso e frivole storie d'amore (concetti ben distanti dall'opera di Tolkien e dalla trasposizione cinematografica di Jackson).

Se la descrizione vi ha fatto pensare a GOT, bene, avete capito di cosa hanno paura i fan.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, quanto è costato?

Amazon ha acquistato i diritti per la serie TV del Signore degli Anelli per 250 milioni di dollari nel novembre 2017. Se Amazon riuscirà a portare a termine il suo ambizioso progetto che prevede 5 stagioni, il costo complessivo delle operazioni è stimato in 1 miliardo di dollari, almeno stando a The Hollywood Reporter. Questo budget renderebbe Gli Anelli del Potere la serie più costosa di tutti i tempi.

Un budget di 1 miliardo di dollari, nonostante non sia stato confermato, è piuttosto realistico. Come afferma la rivista Stuff, il Signore degli Anelli costerà 650 milioni di dollari neozelandesi per la sola produzione. Convertendo la cifra in dollari americani, la prima stagione dovrebbe costare oltre 465 milioni.

Tuttavia, Amazon Studios ha ottenuto dei fondi dal governo Neo Zelandese. Reuters ha riferito che Amazon riceverà un cinque per cento extra dal garante neoelandese come contributo alle opportunità di lavoro generate dal progetto e ai conseguenti benefici che ne deriveranno. Questo significa che Amazon Studios riceverà un rimborso di 162 milioni di dollari neozelandesi (116 milioni di dollari US) dal governo.

Questa riduzione dei costi riguarda solo la prima stagione, mentre i costi di produzione torneranno interamente carico di Amazon quando il set si sposterà nel Regno Unito. Detto questo il governo britannico potrebbe offrire degli incentivi simili vista l'entità del progetto.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, la produzione

Alla regia troviamo il regista di Jurassic World: Fallen Kingdom e A Monster Calls, , J.A. Bayona, mentre J.D. Payne e Patrick McKay stanno lavorando alla sceneggiatura dal 2018 (Fonte: The Hollywood Reporter) e sono coinvolti nel ruolo di produttori esecutivi.

Gli altri produttori esecutivi sono lo stesso Bayona, Lindsay Weber, Callum Greene, Jason Cahill e Gennifer Hutchinson. Kate Hawley si occuperà del costume design, mentre il reparto artistico è affidato a John Howe,

Bayona ha diretto le prime due puntate della serie, compreso l'episodio pilota. Il regista di Hunters Wayne, Che Yip, ha diretto quattro degli otto episodi della prima stagione, mentre Charlotte Brändström (The Witcher e Jupiter's Legacy) ha diretto gli ultimi due episodi.

Anche Howard Shore, che ha fatto parte della produzione di tutti e 6 i film dedicati al Signore degli Anelli, dovrebbe far parte della crew impegnata a realizzare la serie TV ambientata nella Terra di Mezzo.

Nel gennaio 2021, Shore ha rilasciato un'intervista Observer.com rivelando che non era stato contattato per lavorare alla serie ma "lo prenderebbe in considerazione" se gli venisse chiesto. Deadline ha poi riportato che Shore ha avuto colloqui con Amazon Studios per scrivere le musiche per l'adattamento televisivo dell'opera.