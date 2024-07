La Cyber-shot RX10 IV non sarà più prodotta, insorgono i fan di Sony

Le linee di produzione della versatile Sony Cyber-shot RX10 IV, che è la migliore fotocamera bridge di sempre, si fermeranno presto a sette anni dal lancio, secondo una fonte attendibile per Sony Alpha Rumors.

Si tratta di un duro colpo per molti fotografi Sony che si affidano alla potente super-zoom come fotocamera all-in-one in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dai paesaggi ai ritratti, fino alla fotografia naturalistica, e che speravano in una nuova Mark V con la tecnologia più recente di Sony.

I fan devono aver pensato a un successore della RX10IV dopo che Panasonic ha sorprendentemente rilanciato le sue fotocamere bridge all'inizio del mese con l'annuncio delle nuove Lumix FZ80D / FZ82D.

Il motivo di Panasonic era semplice: a partire dal 28 dicembre di quest'anno, i dispositivi elettronici di piccole e medie dimensioni ricaricabili via cavo, tra cui le fotocamere digitali, dovranno essere dotati di una porta USB-C per poter rimanere sugli scaffali in Europa, in base alla Common Charger Directive dell'UE.

Come la Lumix FZ80 / FZ82 di Panasonic, la Cyber-shot RX10 IV è dotata di una porta micro USB e non di una USB-C, e quindi sarà forzatamente rimossa dalla vendita dopo il 28 dicembre in ogni caso, almeno in Europa.

Tuttavia, a differenza di Panasonic, sembra che un successore della RX10 IV non sia solo un'illusione, ma che Sony voglia davvero eliminare la sua linea di fotocamere bridge, e questo è un vero peccato.

La fine per il nostro super-zoom preferito?

Come Panasonic, Sony potrebbe semplicemente modificare l'attuale design della RX10 IV con l'USB-C anziché la micro USB e mantenere le linee di produzione in movimento oltre il 2024 con quella che chiamerò una RX10 IV Mark II.

Anche a sette anni dal lancio, la RX10 IV rimane la fotocamera bridge più potente in circolazione, con gli utenti che parlano a lungo del suo obiettivo super nitido e della versatilità dello zoom, e una versione aggiornata per il 2024 e oltre, con la tecnologia Sony del 2017, sarebbe ancora in testa al gruppo.

Tuttavia, stiamo parlando di Sony. Tra i principali produttori di fotocamere, è quello che ha meno probabilità di aggiornare semplicemente un modello per mantenerlo in vita. No, qualsiasi potenziale Cyber-shot RX10 V presenterebbe nuove tecnologie e potrebbe essere una delle fotocamere più interessanti di questo o del prossimo anno, ma richiederebbe tempo e denaro per essere sviluppata, risorse che Sony sembra non essere disposta a impegnare.

Possiamo ancora sognare: la qualità del sensore da 1 pollice e 20 MP della RX10 IV e l'obiettivo nitido da 24-600 mm F2.4-4.0 non hanno bisogno di grandi miglioramenti, ma immaginiamo queste caratteristiche di spicco abbinate all'ultimo processore di Sony per un funzionamento più veloce e alle capacità di messa a fuoco automatica che includono un preciso inseguimento del soggetto per tipi specifici di soggetti, come gli uccelli: è una combinazione potente, soprattutto per i fotografi amatoriali.

Ci auguriamo che questa sia solo una voce di corridoio e che la Cyber-shot RX10V si materializzi presto: sarebbe il massimo per un super-zoom. Ma se è vero che la produzione cesserà e la Cyber-shot RX10 IV era nel vostro radar, dovrete agire quest'anno, in alternativa ecco la nostra lista delle migliori fotocamere del 2024.