Volete sapere come disdire Spotify dopo aver attivato Spotify Premium, la versione a pagamento della piattaforma streaming musicale?

La versione gratuita del servizio prevede un'interruzione pubblicitaria tra la riproduzione delle canzoni, il che per molti potrebbe essere frustrante. Se però vi siete resi conto che non utilizzate Spotify più di tanto, e che quindi non conviene pagare per usufruirne, sicuramente vi starete chiedendo come annullare l'abbonamento Spotify

La buona notizia è che disattivare il rinnovo automatico di Spotify Premium è un'operazione semplice e rapida.

Come disdire Spotify

Ecco come annullare l'abbonamento Spotify in modo da poter tornare alla versione base e gratuita del servizio. Come accennato, sarà sufficiente seguire pochi passaggi, da qualsiasi dispositivo.

L'abbonamento Spotify Premium si può annullare in qualsiasi momento dal vostro account. L'operazione non si può svolgere dall'app, ma sarà necessario disdire Spotify tramite browser, sia da PC che da telefono. Ecco come disdire Spotify Premium:

Accedete da browser con le vostre credenziali alla pagina spotify.com/account

Sotto Il tuo piano , cliccate su Modifica piano

, cliccate su Scorrete fino ad Annulla Spotify, quindi cliccate su Annulla Premium

Il piano Premium resterà attivo fino alla data di fatturazione successiva, a quel punto il vostro account passerà alla versione gratuita, che vi consentirà di riprodurre la musica con la pubblicità.

Il vostro account non verrà disattivato, quindi allo scadere dell'abbonamento non c'è pericolo di perdere le vostre playlist o la musica salvata.

In alternativa, potete annullare il vostro abbonamento anche completando questo modulo e inviandolo a Spotify.