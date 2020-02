Convertire video da YouTube in MP3: i migliori programmi gratuiti del 2020

Con il giusto convertitore gratuito da YouTube a MP3, salvare l'audio dei video è un gioco da ragazzi. Ci sono molti software in giro per il web ma alcuni sono pieni di pubblicità, altri sono in bundle con altri programmi indesiderati e altri ancora limitano le dimensioni degli MP3 da creare.

Per aiutarvi a scegliere il software giusto, abbiamo testato tutte le opzioni disponibili e selezionato personalmente i cinque migliori programmi per trasformare youtube in MP3 che effettivamente fanno ciò che promettono, sono facili da usare e non contengono brutte sorprese.

La conversione dei video da YouTube in MP3 vi consente di ascoltare le vostre tracce musicali preferite quando volete, anche se siete offline, o di trasformare un canale in un podcast da godervi mentre lavorate.

Tenete presente che dovreste scaricare contenuti da YouTube solo se avete il permesso da parte del proprietario dato che i termini di servizio della piattaforma vietano esplicitamente il download non autorizzato.

Se convertire video da YouTube in MP3 può sembrarvi troppo macchinoso, allora vale la pena considerare un servizio di streaming musicale come Spotify, Apple Music o Google Play Music, che ovviamente vi eviteranno di dover convertire qualsiasi file.

Da YouTube a MP3, i migliori programmi

Il miglior convertitore da YouTube a MP3 al momento disponibile: WinX HD Video Converter Deluxe

Il miglior convertitore da YouTube a MP3 al momento disponibile: WinX HD Video Converter Deluxe Se avete bisogno di convertire un video in un formato differente, WinX HD Video Converter Deluxe è il miglior programma in circolazione. Non è gratuito, come quelli elencati in questa lista, ma è decisamente più potente: può infatti gestire video di qualsiasi formato inclusi i filmati pubblicati su Facebook, YouTube e Vimeo ma anche i film su Blu-Ray e DVD. Questo software vi permette di convertire i video praticamente in ogni formato in base alle vostre esigenze.

(Image credit: Anvsoft Inc; Shutterstock)

1. Any Video Converter Free

Il miglior convertitore da YouTube a MP3: copia, incolla e ascolta!

Sistema operativo: Windows

Diverse opzioni di formato

Filtri ed effetti extra

Profili per diversi dispositivi

È accompagnato da altri software

Se state cercando un convertitore veloce e flessibile di video da YouTube in MP3, Any Video Converter Free potrebbe fare al caso vostro. Aspettate prima di giudicare un libro dalla copertina! Any Video Converter Free oltre a convertire i video in diversi formati (come il suo nome fa ben intuire) è anche in grado di scaricare i video da YouTube e salvarli in formato MP3: esattamente quello che stavate cercando.

La conversione di video da YouTube in MP3 non è l'unico scopo del programma, quindi è più pesante di quanto vi aspettereste ma questo non dovrebbe scoraggiarvi (fate attenzione all'ad-ware opzionale durante l'installazione).

Sembra quasi un peccato utilizzare quello che è un software potente e versatile come questo per una sola attività, ma scaricare MP3 con Any Video Converter Free è semplice: basta incollare l'URL da YouTube e attendere il completamento del download, selezionare MP3 come formato di output e premere il pulsante "Converti ora".

(Image credit: OpenMedia LLC; Shutterstock)

2. 4K YouTube to MP3

Veloce, facile da usare e sorprendentemente versatile

Sistema operativo: Windows

Nessun software aggiuntivo in bundle

Permette di scegliere il formato audio

Semplice da usare

Supporta molti siti di video

4K YouTube to MP3 è molto simile a 4K Video Downloader (più in basso in questa lista) ma è dedicato specificamente ad estrapolare l'audio dai video.

Nonostante il suo nome, 4K YouTube to MP3 vi consente anche di salvare l’audio dei video nei formati OGG e M4A scegliendo tra vari bitrate in modo da poter ottenere il giusto equilibrio tra velocità e qualità (anche se secondo la nostra esperienza, il download al bitrate più alto resta sempre la scelta migliore).

Il programma non supporta solo YouTube ma potete usarlo per scaricare l'audio dei video pubblicati su altre piattaforme com Vimeo, Flickr, Facebook e SoundCloud. Per iniziare, basta copiare l'indirizzo dal browser e fare clic sul pulsante verde "Incolla URL".

4K YouTube a MP3 ha però una caratteristica che lo rende superiore agli altri convertitori: non include software extra. L'aggiornamento alla versione premium, con una tariffa una tantum, vi consentirà di scaricare intere playlist ma il software gratuito è perfetto per l'uso quotidiano.

(Image credit: OpenMedia LLC; Shutterstock)

3. 4K Video Downloader

Video di YouTube in formato MP3, M4A o OGG

Sistema operativo: Windows

Nessuna pubblicità o software in bundle

Può scaricare playlist

Disponibile solo per Windows

Le playlist lunghe richiedono una licenza

4K Video Downloader potrebbe non essere il software più elegante in circolazione, ma come 4K YouTube to MP3 poco sopra, 4K Video Downloader è geniale.

Funziona anche in modo simile ma dato che questo software è principalmente nato per il download di interi video, ci sono un paio di passaggi aggiuntivi da fare. Copiate l'URL di un video dal vostro browser web (supporta YouTube, Vimeo, Facebook, Flickr e DailyMotion) e fate clic su "Incolla URL". Selezionate "Estrai audio" e scegliete tra MP3, OGG o M4A, quindi fate clic su "Estrai" e l'audio verrà convertito e salvato nella destinazione che avete scelto. Fatto.

La versione gratuita di 4K Video Downloader vi consentirà di scaricare fino a 24 video di una playlist, il che è particolarmente utile per ottenere diversi brani di un particolare artista. È però possibile scaricare e convertire playlist più lunghe in formato MP3 solo se si acquista un codice di licenza, ma le funzionalità gratuite del software sono davvero impressionanti.

(Image credit: DVDVideoSoft; Shutterstock)

4. Free YouTube to MP3 Converter

File MP3 completi di copertina

Sistema operativo: Windows, macOS

Molto semplice da usare

Interfaccia ben progettata

Può unire video

Contiene annunci

Free YouTube to MP3 Converter fa esattamente quello che vi aspettereste (convertire i video da YouTube in formato MP3) e questa volta il nome dice tutto. Sfortunatamente, come in Any Video Converter Free, c'è in bundle un ad-ware di ByteFence da evitare, quindi fate molta attenzione durante l'installazione a deselezionare tutte le altre opzioni indesiderate.

Una volta installato, tuttavia, vi aspetta una sorpresa. Non c'è bisogno di giocherellare con le opzioni, potete semplicemente andare avanti e iniziare il download della musica che vi interessa fin da subito. Free YouTube to MP3 Converter utilizza un semplice menù a tendina che permette di scegliere la qualità e il formato in cui si desidera salvare il file audio, incollare l'URL e fare clic su Download. I file vengono salvati e convertiti in un colpo solo.

Il bello di Free YouTube to MP3 Converter è che è molto intuitivo e non possiede niente di superfluo e niente di confuso. Ha uno scopo ed è stato progettato per farlo nel modo più efficiente possibile. Sicuramente vale la pena provarlo: siamo sicuri che vi piacerà.

(Image credit: ClipGrab; Shutterstock)

5. ClipGrab

Basta copiare l’URL e ClipGrab farà il resto

Sistema operativo: Windows

Download con un click

Ricerca video integrata

Supporta molti siti di video

È accompagnato da altri software

Una vera delizia di programma, ClipGrab rende la conversione da YouTube a MP3 piacevole e semplice a parte la richiesta di installare il browser Opera, facile da ignorare se preferite evitarlo.

L’interfaccia, molto essenziale, rende fin da subito molto chiaro come scaricare le tracce audio dei video. Basta semplicemente copiare il link di un video di YouTube e ClipGrab si attiverà automaticamente, offrendo la possibilità di scaricare il video per voi.

Anche se ciò non dovesse accadere perché, ad esempio, magari non avete il programma in esecuzione, è sufficiente incollare il link. Potete quindi selezionare la spunta per scaricare l'audio come MP3 prima di fare clic su "Grab this clip!". L'MP3 che cercate sarà vostro in pochissimo tempo.

