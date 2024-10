Spotify introduce la creazione di copertine per playlist: ora puoi esprimere la tua creatività

Spotify continua a innovare nel mondo dello streaming musicale con il lancio della funzione beta "Create Cover Art". Questa nuova opzione consente agli utenti di progettare copertine personalizzate per le loro playlist, combinando elementi di design grafico con l'esperienza di curare la musica. Disponibile in inglese in 65 regioni, questa funzione permette di esprimere la propria creatività utilizzando adesivi, colori di sfondo, testo e immagini personali.

Che si tratti di creare una playlist da zero o di dare nuova vita a una vecchia selezione, "Create Cover Art" offre un modo semplice e intuitivo per aggiungere un tocco di personalità. Con questa integrazione in-app, Spotify si avvicina al mondo del design, rendendo le playlist non solo sonore ma anche visivamente accattivanti.

(Image credit: Spotify)

Con il lancio della funzione "Create Cover Art", Spotify ha fatto un passo significativo nella personalizzazione delle playlist, collaborando con artisti come Arlo Parks, Jamie xx e Clairo. Questa partnership include anche creativi visivi, come Imogene, famosa per la copertina "verde marmocchio" dell'album di Charli xcx, "Brat".

Le playlist sono diventate un vero e proprio fenomeno, con oltre 8 miliardi curate per vari generi e stati d'animo, evidenziando l'importanza della personalizzazione nel panorama musicale attuale. Anche se altri servizi, come YouTube Music, hanno introdotto funzioni simili, "Create Cover Art" offre un'opportunità unica per creare miniature da zero, aggiungendo un ulteriore livello di espressione artistica.

Sarà interessante vedere come gli utenti sfrutteranno questa funzione per rendere le proprie playlist ancora più accattivanti e personali!

Come utilizzare Create Cover Art

(Image credit: Spotify)

La funzione "Crea copertine" di Spotify offre un modo semplice e creativo per personalizzare le vostre playlist. Per farlo, basta toccare l'icona con i tre puntini accanto a una playlist esistente e selezionare "Crea copertina" dal menu.

Potrete scegliere uno sfondo, aggiungere testo e adesivi, oltre a caricare immagini personali. Una volta completata la copertura, l'immagine verrà aggiornata e sarà possibile condividerla anche su altre piattaforme social. È un ottimo modo per dare un tocco personale alle proprie playlist e condividerle con gli amici!