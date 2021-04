Come scaricare musica gratis

"Scaricare musica gratis" è ancora oggi una delle cose più cercate dagli internauti di tutto il mondo. Un po' perché tutti hanno una voglia inesauribile di nuova musica, e un po' perché quest'ultima a volte può essere parecchio costosa.

Non tutti sanno però che scaricare musica gratis può essere fatto legalmente, entro certi limiti. Molti artisti infatti hanno scelto di rendere disponibili i propri brani in download gratuito; basta sapere dove cercare. In questo articolo, vi proponiamo cinque piattaforme per scaricare musica gratis. È tutto legale, non temete.

Dove scaricare musica gratis

Sebbene gli artisti abbiano deciso di pubblicare gratuitamente i propri brani su questi siti, la musica è comunque protetta da copyright e non dev’essere distribuita in altro modo, se non diversamente specificato. Se trovate qualche brano degno di nota, condividete il link del profilo dell'artista e tutti vincono.

Anche alcuni grandi store musicali consentono di scaricare brani gratuiti, ma raramente si tratta di contenuti interessanti.

In altre parole, i siti che seguono sono la scelta ideale per scaricare musica gratis legalmente. E potete anche condividerla, ma invece di spedire file agli amici, dite loro di visitare queste pagine.

1. SoundCloud

SoundCloud è un sito fantastico per scoprire e scaricare musica gratis: vanta un brillante sistema di tag che semplifica la ricerca per genere. Non tutte le tracce sono gratuite, tuttavia.

Se doveste trovare un brano di vostro gradimento, guardate in basso accanto alle varie opzioni di condivisione e potreste trovare un link contrassegnato con "Acquista" o "Scarica"; avviare il download vi iscrive automaticamente al canale dell'artista, ma potete disdire l’iscrizione in qualsiasi momento. In alcuni casi, è richiesto mettere un “mi piace” alla pagina Facebook del musicista/cantante.

Le tracce possono essere scaricate solo singolarmente e sono in formato MP3.

2. Last.fm

Probabilmente conoscete già il servizio di streaming musicale Last.fm , ma forse non sapete che offre anche tracce gratuite.

La sezione dei download gratuiti è nascosta dietro un piccolo collegamento nella parte inferiore della home page; contiene una grande varietà di canzoni, sia di piccoli che di grandi artisti.

Sfortunatamente, non c'è modo di filtrare o ordinare le tracce scaricabili, quindi occorre un po' di tempo per sfogliare, riprodurre in streaming e visualizzare in anteprima i contenuti, ma non è un problema quando si cerca qualcosa di nuovo.

I brani gratuiti sono in formato MP3.

3. NoiseTrade

Tutta la musica su NoiseTrade è scaricabile gratuitamente, tuttavia occorre inserire l’indirizzo email e il codice postale, che verranno usati per distribuire newsletter e promuovere gli artisti.

L’interfaccia di NoiseTrade è intuitiva, con un sistema di tagging curato per aiutare l’utente a trovare nuova musica.

NoiseTrade è gratuito per i musicisti, inoltre potete inviare donazioni.

La piattaforma consente anche il download di libri (e su una vasta gamma di argomenti) nei formati EPUB e MOBI.

4. Jamendo Music

Come molti siti per il download di musica gratuita, Jamendo Music cerca di collegare piccoli artisti e consumatori.

Le stazioni radio a tema di Jamendo sono uno dei modi più semplici per trovare nuove canzoni: per scaricare la traccia in riproduzione, basta un clic sul piccolo pulsante di download nella barra degli strumenti (posta nella parte inferiore della finestra del browser).

Non occorre un account per iniziare ad ascoltare e scaricare, ma funzionalità come il salto delle tracce sono disponibili solo previa registrazione. La musica è in formato MP3.

Jamendo Music è anche utile quando si cercano tracce da inserire nei video: spesso si rischia di patire copyright strike, ma Jamendo offre abbonamenti relativamente economici per usufruire di centinaia di migliaia di brani in progetti commerciali.

5. Bandcamp

Bandcamp consente ad artisti indipendenti e piccole etichette di ottenere una vetrina sul mondo, trovare nuovo pubblico e guadagnarsi da vivere. Alcuni artisti hanno scelto di rendere le tracce disponibili per il download gratuito: basta cercare "download gratuito" nel motore di ricerca.

Bandcamp ha un’interfaccia intuitiva: è ciò che MySpace aspirava a essere, ma non è mai stato. Ogni artista ha una pagina personalizzata con biografia, discografia, anteprime dei brani e recensioni, tutte di alta qualità e veramente utili.

Per trovare nuova musica, occorre scendere in basso fino al browser di ricerca che supporta numerosi tag: non solo si possono cercare tracce in base al genere, ma anche per posizione geografica (città, paese), uscita, formato e suggeriti. La piattaforma offre per lo più brani in lingua inglese, ma non mancano anche proposte orientali, spagnole, ecc. Le tracce sono in formato MP3. È possibile ricevere aggiornamenti via email sull'artista, se lo si desidera.