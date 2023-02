PIXLR 2023 arriva con nuove funzioni che integrano l'intelligenza artificiale

Pixlr (Si apre in una nuova scheda) è un software di editing fotografico lanciato nel 2008 che, nel corso degli anni, ha saputo guadagnarsi la fiducia di molti utenti, giungendo alle porte del 2023 con circa 10 milioni di utenti che lo utilizzano su base mensile mentre le app per smartphone e tablet hanno raggiunto i 130 milioni di download.

Pixlr è un software online freemium, quindi utilizzabile gratuitamente con alcune funzioni avanzate a pagamento, e consente la creazione, modifica e condivisione delle proprie foto. Inoltre, il programma ha alle spalle un team in continua operatività che ha introdotto le più recenti tecnologie come l’intelligenza artificiale.

Infatti, proprio l’automazione di alcuni processi di editing è alla base della nuova edizione, Pixlr Suite 2023.

Pixlr Suite 2023: tutte le novità

Come detto in precedenza, l’intelligenza artificiale è la grande protagonista dell’edizione 2023 di Pixlr dotati di algoritmi di machine learning per ottimizzare le foto, rimuovere le imperfezioni e regolare automaticamente luminosità, contrasto e bilanciamento del colore.

Smart Resize fornisce supporto per quanto riguarda la modifica e l’adattamento di diversi modelli (template) in un formato diverso. Ma non finisce qui: l’AI di Pixlr permetterà agli utenti di generare immagini a partire da parole chiave o descrizioni per poi processarle con le funzioni Color Change e Colorize per regolare con precisione i canali del colore e aggiungere effetti monocromatici, bicolore o tricolore.

Infine, troviamo l’interessante AI Infill, che opera la sostituzione del volto del soggetto di una foto con quello di un diverso soggetto.

"Siamo orgogliosi di aver preparato il lancio di nuovissimi strumenti che integrano l'A.I per il 2023", ha dichiarato il fondatore di Pixlr, Ola Sevandersson. "Il nostro obiettivo è rendere questi strumenti accessibili a tutti, e abbiamo dato loro un aspetto fresco e moderno per una maggiore fruibilità, in quanto siamo impegnati a fornire ai nostri utenti la migliore esperienza d’uso possibile".