PDF e Photoshop gratis, 7 siti per fare tutto e non spendere niente

I software aziendali e professionali, come quelli per l'editing video, sono programmi dotati di un ampio numero di funzioni che non servono a tutti. Molto spesso si ha necessità di ridurre le dimensioni di un’immagine o cambiarne il formato e non si è giustamente disposti a spendere per un programma avanzato che si utilizzerà solo in minima parte.

Fortunatamente, il web è popolato di siti che offrono gli stessi servizi dei software professionali a costo zero. La loro principale utilità è quella di agevolare il lavoro e mettere a disposizione le principali funzioni dei programmi a pagamento all’interno di un’interfaccia intuitiva che non richiede una particolare esplorazione per essere compresa.

Di seguito, presentiamo una lista dei migliori siti salvavita per lavorare online che vi permetteranno di modificare immagini, PDF e molto altro senza ricorrere ad un software professionale e costoso.

Photoshop gratuito e online: Photopea

(Image credit: PhotoPea)

Photopea può essere considerata la versione online e gratuita di Photoshop. Il piano premium serve solo a liberarsi dagli annunci, oltre che a supportare gli sviluppatori. Senza pagare nulla vi sarà possibile modificare le immagini, produrre illustrazioni, design per il web ed esportare in diversi formati e dimensioni.

L’interfaccia è del tutto simile a Photoshop: sulla destra avrete a disposizione il menu con le funzioni per disegnare, come pennello, gomma, ritaglia e, cliccando con il tasto destro su ognuna di essa, vi sarà possibile accedere alle funzioni avanzate dei vari strumenti. Photopea non richiede alcuna installazione ed è compatibile con i principali browser.

Modificare immagini e ridurre le dimensioni con TinyPNG

(Image credit: TinyPNG)

TinyPNG fa parte dei numerosi programmi gratis di editing foto disponibili online e vi consentirà di svolgere una delle operazioni più comuni senza dover acquistare un software specifico. Un buon sito web ha immagini che si caricano velocemente, caratteristica molto apprezzata da Google quando si tratta di indicizzare i contenuti, e TinyPNG comprime i file WEBP, JPEG e PNG in modo da ridurne le dimensioni. L’operazione riduce i byte dell’immagine senza comprometterne eccessivamente la qualità.

L’importazione delle immagini è accessibile direttamente dalla homepage del sito e la compressione avviene in automatico. La versione gratuita del servizio vi permetterà di comprimere fino a 20 immagini con un massimo di 5MB per ognuna.

Editor PDF gratuito: SmallPDF

(Image credit: SmallPDF)

Se state cercando un modo per modificare i documenti PDF online e gratis, SmallPDF fa al caso vostro. Oltre a convertire da PDF a Word, unire le pagine in un unico documento ed estrarre le immagini, il sito vi permetterà di intervenire direttamente sui contenuti del PDF e firmarlo. Inoltre, offre una prova gratuita delle funzioni più avanzate.

Tra i diversi abbonamenti a disposizione, particolarmente utile potrebbe rivelarsi il piano Team che consente fino a 14 accessi e include tutte le funzioni del piano Pro.

Un'applicazione per modificare le foto gratuitamente: LunaPic

(Image credit: Lunapic)

Sebbene offra tutte le funzioni principali di un editor online per immagini, la caratteristica più saliente di un servizio come LunaPic sono i numerosi filtri per le foto e gli effetti gratuiti che mette a disposizione. Con pochi click sarà possibile modificare i colori, trasformare l’immagine in una versione bianco e nero e molto altro.

Ma non finisce qui. Gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale vi permetteranno di rimuovere lo sfondo, separando il soggetto dal contesto, rimuovere singoli oggetti e dare colore alle foto in bianco e nero.

Scaricare foto e immagini gratis senza copyright con Pexels

(Image credit: Pexels)

Pexels è un sito dove si possono scaricare immagini gratis senza copyright. La navigazione può avvenire in varie forme, grazie alla funzione “esplora”, accessibile direttamente dalla homepage, che vi permetterà di selezionare le immagini che hanno vinto dei concorsi, che sono state classificate dagli utenti o semplicemente le più cercate.

Pexels si rivela estremamente utile per trovare una vasta gamma di immagini che possono comunicare l’intento di un sito web che non ha necessità di un comparto grafico particolare. Inoltre, sono a disposizione anche video gratuiti.

Trovare le differenze tra due file word o PDF con Diffchecker

(Image credit: Diffchecker)

Diffchecker può confrontare due testi online per trovare le differenze. Nella homepage sono presenti due sezioni in cui è possibile copiare e incollare i due testi che si vogliono analizzare, per esempio due versioni dello stesso documento, e le differenze verranno in seguito evidenziate e mostrate in alto.

Oltre ai testi, Diffchecker può anche trovare le differenze tra due file Excel o due immagini.

Creatore gratutito di foto profilo: Profile Pic Maker

(Image credit: Profile Pic Maker)

Semplice intuitivo e utile. Profile Pic Maker è un'app di foto profilo che vi aiuterà a creare dei design alternativi alla classica foto in primo piano su sfondo bianco. Dopo aver caricato la foto, vi sarà possibile ridimensionarla e scegliere un colore per lo sfondo; inoltre, al momento del download, il sito vi proporrà dei banner che si abbinano alla vostra immagine.