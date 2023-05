YouTube vieta l'accesso agli utenti con ad-blocker

Google continua a "sperimentare" in ambito pubblicitario e sembra che YouTube possa iniziare a individuare gli ad-blocker.

L'utente Reddit Sazk100 ha pubblicato uno screenshot di un nuovo pop-up sul subreddit di YouTube (Si apre in una nuova scheda) in cui si dice che gli ad-blocker non sono più ammessi sul sito. Dopo aver ricevuto la notifica, YouTube ha dato a Sazk100 due opzioni: disabilitare l'ad-blocker, oppure acquistare un abbonamento a YouTube Premium.

Il team di moderatori riferisce che un dipendente di YouTube li ha contattati per confermare la legittimità dell'avviso.

Non si sa quanto sia esteso questo esperimento, né se YouTube implementerà ufficialmente questa novità. È importante ricordare che recentemente Google ha condotto diversi test pubblicitari, come gli annunci integrati negli account Gmail. Inutile dire che gli utenti non si sono dimostrati molto soddisfatti.

Guerra contro gli ad-blocker

Negli ultimi anni, Google è stata in guerra con i software che permettono di bloccare gli annunci pubblicitari. All'inizio del 2016, l'azienda ha bandito gli ad-blocker dal Play Store, per poi ritornare sui suoi passi poco tempo dopo.

Ma questo non ha impedito a Google di provare altri metodi per assicurarsi la dose giornaliera di pubblicità. L'anno scorso, le applicazioni VPN per Android che non utilizzavano l'API (Application Programming Interface) VPNService sono state bandite dal Play Store perché si diceva interferissero con la pubblicità. E YouTube Vanced, che offriva un'esperienza totalmente priva di pubblicità sulla piattaforma, è stata eliminata senza troppi complimenti.

Neanche le estensioni per browser sono al sicuro. Google sta lavorando alla terza versione della sua API Manifest, che potrebbe impedire il funzionamento di strumenti per la privacy come uBlock Origin, in quanto rimuoverebbe "le autorizzazioni chiave di lettura e modifica dei dati".

Tutto questo non sarebbe così grave se gli annunci di YouTube non fossero invadenti. Alcuni screenshot postati su Twitter e Reddit hanno mostrato utenti che ricevono fino a 10 annunci pubblicitari non skippabili uno dietro l'altro su alcuni video. Queste pubblicità sono apparse alla fine del 2022 e, come oggi, un portavoce di YouTube aveva dichiarato (Si apre in una nuova scheda) che erano parte di un esperimento.