I migliori browser del 2020

Un buon browser può migliorare notevolmente l’esperienza su Internet. E se sono trascorsi diversi anni dall'ultima volta che ne avete provato uno nuovo, potreste rimanere scioccati.

Velocità e privacy sono i due aspetti più importanti nella scelta di un browser; alcuni richiedono più risorse di sistema, altri sono relativamente leggeri, alcuni offrono suite complete di strumenti di sicurezza per proteggere la vostra identità online, mentre altri consentono ai cookie e agli annunci di funzionare senza ostacoli.

In linea di massima, tutti i browser della nostra guida sono ottimi, ma crediamo che Firefox sia il migliore, a oggi. Non è privo di difetti, ma lo sviluppatore Mozilla si è impegnato a supportare la privacy dei suoi utenti e sviluppare strumenti per impedire a terze parti di rintracciarli.

Il nuovo Edge basato su Chromium è al secondo posto; supporta tutte le estensioni del browser Google Chrome, ma richiede meno RAM ed è più performante. Queste non sono le uniche opzioni sul mercato e ci sono molte ragioni per testare software di nicchia.

I migliori browser a colpo d'occhio

1. Mozilla Firefox Il miglior browser per utenti esperti e per la protezione della privacy Sistema operativo: Windows, macOS, Linux, Android, iOS View at Mozilla Incredibilmente flessibile Sincronizzazione multipiattaforma Buona protezione della privacy Meno veloce dei rivali

Firefox è stato a lungo il coltellino svizzero di Internet e il nostro browser preferito. La versione 72 è ci ha convinto: avvisa l’utente se il proprio indirizzo e-mail è incluso in una violazione dei dati nota, blocca quei fastidiosi popup di notifica e autorizzazione, blocca il "fingerprinting" e porta la sua modalità video picture-in-picture sui Mac. Inoltre, è completamente personalizzabile, sia nel design che nella gamma di estensioni e plug-in installabili. La revisione dello scorso anno ha migliorato notevolmente le sue prestazioni, che stavano iniziando a rimanere indietro rispetto a Chrome, e ora offre un’esperienza fluida e solida anche su hardware datato.

Per quanto amiamo Firefox (al momento è il nostro browser preferito), siamo preoccupati per il suo futuro. Il 2019 non è stato un anno eccezionale per l’azienda e una grave crisi ha portato Peter Saint-Andre e Matthew Miller a rilasciare la seguente affermazione: "la crisi tecnica è stata il risultato di un insieme di sistemi complessi interconnessi che non erano ben compresi tra i team interessati". È stata anche evidenziata la mancanza di team interni per il controllo della qualità (gran parte del controllo qualità di Mozilla è demandato a sviluppatori di terze parti), e all'inizio del 2020, i responsabili del controllo qualità sarebbero stati licenziati. I ricavi di Mozilla sono crollati negli ultimi anni, quindi se apprezzate Firefox potreste visitare la pagina donate.mozilla.org e fare una donazione.

2. Microsoft Edge Un browser davvero eccezionale Sistema operativo: Windows, macOS, Android, iOS, Linux coming soon View at Microsoft Molto, molto veloce Strumenti per la privacy cristallini Può salvare i siti come app Windows lo impone come impostazione predefinita Non può essere disinstallato da Windows

I lettori più anziani ricorderanno gli errori di Microsoft durante la “Browser War”, che alla fine portarono all'ascesa di Firefox e Chrome. Il colosso di Redmond ha però imparato la lezione, e ora, il suo browser Edge basato su Chromium è eccellente; è il browser predefinito di Windows ed è disponibile anche per iOS, Android e Mac.

La nuova versione basata su Chromium è molto più veloce del suo predecessore e include alcune funzioni utili tra cui Leggi ad alta voce, la possibilità di trasmettere contenuti multimediali come video in linea ai dispositivi Chromecast, una pagina iniziale in stile Opera e una buona selezione di componenti aggiuntivi come gestori di password, ad-blocker e così via. Inoltre, è possibile scaricare pagine Web come app che vengono quindi eseguite come applicazioni autonome senza doverle avviale nel browser; è utile per chi usa Google Docs o Twitter.

Ci sono molte opzioni di personalizzazione e ci è piaciuta particolarmente la pagina Privacy e servizi, che offre impostazioni cristalline, e la pagina Autorizzazioni sito che permette di stabilire le autorizzazioni di ogni singolo sito che visitate: dai popup al blocco degli annunci, dall'accesso ai dispositivi MIDI alla riproduzione automatica dei contenuti multimediali.

Edge assomiglia a Chrome e funziona come Chrome, ma ci piace più di quest’ultimo: è più veloce sul nostro Mac e le opzioni di personalizzazione sono eccezionali.

3. Google Chrome È il browser più usato al mondo, ma sfrutta molta (troppa) RAM Sistema operativo: Windows, macOS, Linux, Android, iOS View at Google Prestazioni veloci Molto espandibile Cross-platform Può essere assetato di risorse

Se l'imitazione è la forma più sincera di adulazione, l'adozione di Microsoft del motore Chromium per il proprio browser Edge deve essere stata piuttosto gratificante per Google.

Detto questo, ci sono alcune aree in cui Microsoft Edge batte effettivamente l’originale, in particolare nell'uso delle risorse: Chrome è famigerato per l’eccessivo uso di risorse di sistema e può rallentare molto su PC con poca RAM.

La nuova funzione di blocco delle schede è progettata per risolvere questo problema "bloccando" automaticamente le schede in background in modo che non utilizzino risorse inutilmente, ma Chrome rimane comunque “affamato”.

Chrome 79 non è affatto un cattivo browser, al contrario è brillante ed è compatibile con una straordinaria libreria di componenti aggiuntivi. Inoltre vanta altre caratteristiche com supporto e sincronizzazione multipiattaforma, eccellenti funzionalità di compilazione automatica e ottimi strumenti per gli sviluppatori web. Può avvisare l’utente se la propria e-mail è stata violata, ha una ricerca DNS sicura per i provider compatibili (il DNS pubblico di Google è uno di questi) e blocca molti contenuti pericolosi come script e immagini su connessioni non sicure; implementa anche l'API WebXR per AR e VR e non dimentichiamo la modalità dark, che facilita la navigazione al buio.

È un buon software, ma pensiamo che Firefox lo superi in termini di protezione della privacy, Edge è più personalizzabile e altri browser di nicchia non comportano il timore persistente che Google sia un po' troppo coinvolto nelle nostre vite.

4. Opera Un browser di classe particolarmente utile per la raccolta di contenuti Sistema operativo: Windows, macOS, Linux, Android, iOS View at Opera Proxy integrato Ottime funzionalità di sicurezza Interfaccia intuitiva Addio Opera Turbo

Quando si avvia Opera per la prima volta viene visualizzata una schermata iniziale che consente di attivare il blocco degli annunci integrato, utilizzare la sua VPN integrata, attivare il suo Crypto Wallet per la criptovaluta, abilitare la messaggistica nel browser dalla barra laterale e optare tra le modalità standard o dark.

È un'ottima introduzione e se siete gamer dovreste dare un'occhiata a Opera GX : è progettato specificamente per i giocatori e presenta l'integrazione di Twitch e il supporto per Razer Chroma.

Opera è un altro browser basato su Chromium, quindi le prestazioni sono ottime e supporta componenti aggiuntivi dalla libreria di Chrome. Presenta anche alcune chicche come Flow, una funzione dedicata agli utenti che spesso individuano contenuti su cui tornare in un secondo momento: semplifica la condivisione dei contenuti dall’app su PC a quella su smartphone.

C'è anche Personal News, che ricorda il lettore RSS Feedly, Apple News o l'app per tablet Flipboard: consente di aggiungere le vostre fonti di notizie preferite per creare giornali online personalizzati.

Opera è ricco di funzioni utili, ma una delle nostre preferite non è più nel browser desktop: Opera Turbo. Quest’ultima comprimeva i dati come le immagini per velocizzare i caricamenti su connessioni lente, ma ora è disponibile solo per la versione mobile. Se non altro, c’è una modalità di risparmio energetico utile per i dispositivi portatili.

5. Vivaldi Il browser più personalizzabile al mondo Sistema operativo: Windows, macOS, Linux, Android (beta) View at Vivaldi Più che personalizzabile Funzionalità creative nell'interfaccia Supporta le estensioni di Chrome Male per i procrastinatori

Vivaldi è il frutto di ex sviluppatori di Opera, e come quest’ultima, fa le cose in modo diverso dai browser di grandi nomi... molto diverso. Vivaldi è incentrato sulla personalizzazione e consente di modificare praticamente tutto, dalla navigazione all'interfaccia utente.

È basato su Chromium (il che significa che potete usare la maggior parte dei componenti aggiuntivi di Chrome), ma è molto diverso dagli altri browser di questo tipo. Potete salvare i vostri siti “preferiti” sulla barra laterale, spostare le barre degli strumenti dove preferite e regolare i caratteri e le combinazioni di colori delle pagine. E non finisce qui, presenta una finestra per le note (simile ai memo) oltre alle solite sezioni della cronologia e segnalibri, permette di personalizzare la funzione di ricerca, assegnare soprannomi ai browser, cambiare il modo in cui le schede funzionano e vengono raggruppate e molto altro ancora.

Consente persino di visualizzare la cronologia sotto forma di grafico per vedere quanto tempo avete trascorso su determinati siti. Abbiamo apprezzato la possibilità di raggruppare le schede in background in unica tab: un vantaggio per chiunque è solito tenere dozzine di tab aperte.

Tutto ciò è fantastico per gli utenti esperti che sanno esattamente cosa vogliono dal proprio browser, sebbene ciò potrebbe distrarre alcuni di loro.